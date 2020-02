Liian kuuma Tinderiin? 26-vuotias mallikaunotar väittää saaneensa kenkää treffisovelluksesta ulkonäkönsä takia

Yhdysvaltalaisen Holly Valentinen mukaan hänen Tinder-profiiliaan ei uskota aidoksi.

26-vuotias malli Holly Valentine väittää saaneensa kenkää Tinderistä ulkonäkönsä takia. Hänen mukaansa miehet pitivät hänen Tinder-profiiliaan valeprofiilina, koska hän on liian hyvännäköinen.

Los Angelesissa asuva malli matkustelee ympäri maailmaa työnsä puolesta. Hän päätti liittyä treffisivustolle tavatakseen uusia ihmisiä reissuillaan. Holly teki maksullisen Tinder-profiilin, jonka avulla hän pystyi ”mätsäämään” ihmisten kanssa sijainnista riippumatta.

Vain muutama tunti kirjautumisen jälkeen sovellukseen alkoi kilahdella viestejä, joissa hänen epäiltiin esiintyvän sovelluksessa valeprofiilina. Nainen sai miehiltä viestejä, kuten ”et luultavasti ole todellinen” ja ”miksi sinunlaisesi tyttö olisi Tinderissä”.

Pian hänen tilinsä lukittiin, eikä hän päässyt enää kirjautumaan sovellukseen.

– Maksoin Tinderistä noin 86 dollaria (vajaa 80 euroa), mikä on aika kallis hinta sovellukselle. Lisäsin profiiliini vain ”siistejä” kuvia ja käytin sovellusta ohjeiden mukaan. Parin tunnin päästä huomasin, että tilini on lukittu, Holly kertoi The Mirrorille.

Holly otti yhteyttä sovelluksen asiakaspalveluun ja sai rahansa takaisin, mutta ei selitystä tilinsä lukitsemiselle. Hän epäilee, että käyttäjät olivat ilmiantaneet hänen profiilinsa.

Holly halusi testata suosittua treffisovellusta saadakseen rohkeutta miesten tapailemiseen.

Hän paljastaa saavansa usein naimisissa olevilta miehiltä viestejä, joissa häntä pyydetään vaimoksi. Joskus miehet esittävät hänelle varsin erikoisia pyyntöjä.

– Kunnioitan suuresti fetissejä, mutta järkytyn, kun miehet haluavat, että ”pilaan heidän elämänsä” ottamalla yhteyttä heidän kumppaneihinsa ja joskus jopa työpaikkoihin, jos he eivät tottelisi minua.

– Olen tehnyt niin kerran, mutta en aio tehdä sitä enää koskaan uudestaan. Useimmat viestit ovat kuitenkin melko normaaleja.

Holly Valentine on varsin suosittu sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Instagramissa yli 1,3 miljoonaa seuraajaa. Holly päivittää sometilejään aktiivisesti ja kertoo heräävänsä aamuisin kuudelta valmistautuakseen valokuvauksiin ja sosiaalisen median yhteistöihin.

Paljastavista kuvistaan huolimatta Holly kertoo olevansa pohjimmiltaan ”kiltti naapurintyttö”.

– Olen hyvin aito, minkä ihmiset huomaavat heti ensi näkemältä. Kun ihmiset tapaavat minut kasvotusten, heidän ensimmäinen kommenttinsa on, että olen täysin sama henkilö kuin somessa.

Vaikka Holly luovutti Tinderin suhteen, hän antaa vinkkejä miehille, jotka ovat kiinnostuneita hänestä.

– Älä yritä liikaa. Olet parhaimmillasi, kun olet oma itsesi. Rakastan myös, kun mies tuoksuu hyvältä, hän vinkkaa.