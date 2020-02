Teinitähti Isac Elliotin järjetön pyyntö yllättää Teemu Packalénin – vapaaottelija ei ole uskoa korviaan

Tällä viikolla Villa Hintikka -ohjelmassa juontaja Marja Hintikka saa vieraakseen vapaaottelija Teemu Packalénin, laulaja Isac Elliotin sekä näyttelijä Alina Tomnikovin.

Tällä viikolla juontaja Marja Hintikka saa Villa Hintikkaan vieraakseen näyttelijä Alina Tomnikovin, vapaaottelija Teemu Packalénin sekä laulaja Isac Elliotin. Hintikan johdolla nelikko keskustelee muun muassa urasta, haaveista ja vastoinkäymisistä.

Torstai-iltana nähtävässä jaksossa Elliot ja Packalén suuntaavat yhdessä soutelemaan. Samalla laulaja heittää UFC-vapaaottelijana tunnetulle Packalénille varsin erikoisen kysymyksen.

– Sitten, kun mä täytän 19, niin voinks maksaa sulle siitä, et sä tuut vetää mua.. Koska mä haluisin joskus sammua silleen, Elliot heittää viitaten Packalénin uraan vapaaottelijana.

– Et sä halua, Packalén toteaa epäuskoisena.

– Ooksä varma, Elliot utelee.

Kaksikko jatkaa keskusteluaan vielä myöhemmin nelikon kokoontuessa pihamaalle makkaranpaistoon. Marja Hintikka utelee vierailtaan, kokevatko he kenties olevansa suuria tähtiä maailmalla.

– Kyllä mulla on tapana sanoa, että mä hakkaan kenet vaan, Packalén täräyttää.

– No etkä hakkaa! Kun mä olin silleen, et voisitsä tulla mun synttäreille ja put me to sleep. Mä haluisin joskus kokea sen, että miltä se tuntuu, Elliot vastaa nauraen.

– Ei se tunnu miltään, Packalén kuittaa toistamiseen teinitähden erikoisen toiveen.

Teemu Packalén kertoo Marja Hintikalle, että kokee olevansa lajinsa paras.

Packalén teki UFC-debyyttinsa vuonna 2015. Miehen ammattilaisura käsittää 11 ottelua, joista kahdeksan on päätynyt voittoon ja loput kolme tappioon. Packalén kärsi urallaan pitkään loukkaantumiskierteestä, joka piti miehen pois kehästä kahden vuoden ajan. Se ei ole kuitenkaan horjuttanut miehen uskoa.

– Mutta siis oikeasti. Kyllä mä ajattelen itsestäni ainakin, että mä olen paras siinä omassa jutussani. En mä lähde sinne pyytelemään anteeksi. Menen tekemään sitä, mistä tykkään ja mitä mä rakastan. Mä olen siinä ihan saakelin hyvä ja lähden sinne voittamaan, Packalén toteaa Hintikalle.

Isac Elliot puolestaan lukeutuu Suomen suosituimpiin poptähtiin. Nuorella iällä julkisuuteen ponnahtanut Elliot muistetaan muun muassa hiteistään New Way Home sekä Lipstick. Artisti on erityisen suosittu Norjassa, missä hänellä on laaja fanijoukko.

– On se kyllä vähän eri juttu urheilijalla kuin muusikolla. Mä en nää siinä mitään hyötyä, että artisti lähtee tonne leijumaan, että mä oon paras, Elliot puolestaan pohtii.

