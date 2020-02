Tämä nainen puolustaa Harvey Weinsteinia – häikäilemätöntä Donna Rotunnoa kutsutaan ”oikeussalien bulldogiksi”

Chicagolainen asianajaja Donna Rotunno on noussut liki yhtä suureksi puheenaiheeksi kuin hänen edustamansa seksuaalirikoksista syytetty Harvey Weinstein.

Seksuaalirikosoikeudenkäynti entistä elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia vastaan alkoi Yhdysvalloissa tammikuussa. Jos 67-vuotias Weinstein todetaan syylliseksi epäiltyihin rikoksiin, häntä uhkaa jopa kymmenien vuosien tuomio.

Oikeudenkäynnin alkaminen on odotetusti herättänyt runsaasti keskustelua ja noussut otsikoihin ympäri maailmaa. Yksi oikeudenkäynnin keskeisiä hahmoja on Weinsteinin asianajaja Donna Rotunno, 44.

Chicagosta kotoisin olevan Rotunnon tie valtakunnan huomiota herättävimmäksi asianajajaksi kävi The Timesin mukaan nopeasti. Weinstein palkkasi Rotunnon käytyään läpi useita julkkisasianajajia. Lopulta juuri Rotunno teki vaikutuksen Weinsteiniin: olihan hän erikoistunut puolustamaan seksuaalirikoksista syytettyjä miehiä ja hävinnyt vain yhden 40:stä tapauksesta.

Donna Rotunno on noussut puheenaiheeksi terävien mielipiteidensä takia.

Rotunno tunnetaankin raudanlujana ja määrätietoisena naisena, joka ei kaihda keinoja puolustaessaan asiakastaan. Hän on ehtinyt jo saada kotimaassaan entisiltä asiakkailtaan ärhäkkyyteensä viittaavan lempinimen ”bulldog”.

Rotunno on jatkuvasti onnistunut kauhistuttamaan ja hämmentämään oikeudenkäyntiä seuranneita ihmisiä. The Timesin mukaan Rotunno on jo hyvää vauhtia saamassa Yhdysvaltojen epäsuosituimman naisen tittelin. Hänen teräväkielisten mielipiteidensä mukaan Weinsteinia syyttävät naiset ovat ”luoneet oman maailmansa”, jossa naisilla ”ei ole mitään vastuuta siitä mihin juhliin he osallistuvat, mihin hotellihuoneisiin he menevät ja mitkä lentoliput he ottavat vastaan”.

The Daily Podcastin tuoreessa haastattelussa Rotunno näpäytti, ettei koskaan antaisi itsensä tulla hyväksikäytetyksi.

– En koskaan laittaisi itseäni sellaiseen tilanteeseen. Olen aina tehnyt valintoja, etten juo liikaa. En koskaan mene kotiin sellaisen ihmisen kanssa, ketä en tunne. En koskaan pistä itseäni tilanteisiin, joissa olisin haavoittuvainen, hän totesi.

Lausuntojen lisäksi huomiota on herättänyt Rotunnon huoliteltu olemus, sillä hänet nähdään oikeudessa aina viimeisen päälle laittautuneena. Nainen on porhaltanut oikeuteen muun muassa Jimmy Choon korkeissa koroissa, kalliissa Salvatore Ferragamon mekoissa ja kultakoruissa. Naisen itsensä mukaan kyse on siitä, että valamiehistö arvostaa ihmisiä, jotka kantavat itsensä ja huolitellun olemuksensa ylpeydellä.

– Minä pääsen naisena oikeussalissa pälkähästä paljon useammin kuin miesasianajajat, Rotunno totesi kylmänviileästi.

Donna Rotunno ja Harvey Weinstein poistumassa oikeudesta tammikuussa.

Kohua herätti muun muassa parin viikon takainen istunto, jonka aikana Rotunno sai kysymyksillään todistajaksi saapuneen Jessica Mannin, 34, itkemään. Lopulta Mann sai paniikkikohtauksen ja joutui poistumaan salista.

Weinsteinia syytetään tällä hetkellä oikeudessa Jessica Mannin raiskauksesta, jonka oletettu tekoaika oli vuonna 2013 sekä tuotantoassistentti Mimi Haleyin pakottamisesta suuseksiin vuonna 2006. Kymmenet naiset ovat syyttäneet Weinsteinia, mutta oikeudessa puidaan vain muutamia tapauksia. Weinstein itse on kieltänyt harrastaneensa seksiä, johon ei ole molempien osapuolten suostumusta.

Rotunno on vienyt oikeudessa Weinsteinin kannan vieläkin pidemmälle: hänen mukaansa naiset eivät ole pelkästään suostuneet seksiin elokuvatuottajan kanssa, vaan myös käyttäneet miestä hyväkseen edistääkseen omaa uraansa.

Naisen lausunnot ovat herättänyt hämmennystä varsinkin siksi, että hän on kertonut olevansa ”äärimmäinen feministi”.

– Harvey Weinstein piteli avaimia linnaan, johon jokainen halusi astua. Ja mitä ihmiset tekivät? Käyttivät häntä hyväkseen, yhä uudelleen, Rotunno sanoi oikeudessa.

Donna Rotunno on noussut lyhyessä ajassa kaikkien tietoisuuteen.

Edellisessä oikeudenkäynnissä Rotunno yritti selvittää Weinsteinin ja Mannin välisen suhteen yksityiskohtia. Mann on kertonut tulleensa seksuaalisesti ahdistelluksi Weinsteinin toimesta samaan aikaan, kun kaksikko oli suhteessa keskenään.

– Olet manipuloinut herra Weinsteinia jatkuvasti samalla tavalla kuin väität hänen manipuloineen sinua. Tämä on totta, eikö? Rotunno muun muassa kysyi.

Mann tunnusti oikeudenkäynnissä ”manipuloineensa” Weinsteinia, mutta painotti suojelleensa sillä tavoin itseään. Mann on kertonut Weinsteinin raiskanneen hänet ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2013. Siitä huolimatta hän jatkoi yhteydenpitoa miehen kanssa muun muassa sähköpostin ja puhelimen välityksellä.

– Kukaan ei pakottanut sinua antamaan Harvey Weinsteinille uutta puhelinnumeroasi sen jälkeen, kun vaihdoit sen. Olisit voinut kävellä pois hänen luotaan, etkä koskaan enää tavata häntä, Rotunno täräytti.

– En olisi. En omasta mielestäni, Mann totesi.

Donna Rotunno on totuttu näkemään viimeisen päälle laittautuneena.

Naisten oikeuksia puolustavien kampanjoiden parissa työskentelevät ammattilaiset ovat olleet järkyttyneitä naisen Rotunnon lausunnoista. He ovat kuvailleet naisen edustavan täysin päinvastaista kuin Me too -kampanja.

– Hän syyttää uhria ja kiusaa heitä, näyttelijä ja aktivisti Sarah Anna Mase totesi.

Muut asianajajat sen sijaan ovat ylistäneet Rotunnon pilkuntarkkaa työtä.

– Hänellä on valokuvamuisti. Hän tietää joka ainoan yksityiskohdan jokaisesta paperista, jotka liittyvät hänen ajamaansa tapaukseen. Häneltä ei mene mitään ohi, ja se auttaa paljon. Hänen kohtaamansa seksismi on todella epäreilua, naisen esimies David Erickson sanoi.

Rotunnon mukaan Weinsteinia syyttävät naiset ja heidän asianajajansa ovat nähneet tapauksessa ”kasan helppoa rahaa”. Sen sijaan uhreja puolustava Gloria Allred on kritisoinut Rotunnoa siitä, että hän on tehnyt oman elinkeinonsa syyttämällä seksuaalirikoksista kärsineitä naisia.

– Hän tienaa mukavat summat edustamalla miehiä, joita naiset syyttävät, Allred puhisi.

Lähteet: The Times, The Guardian, CNN, Vogue