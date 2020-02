Suomalaisjulkkikset salamarakastuivat kumppaniinsa – asiantuntijalta yksimielinen tuomio

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu asiantuntija Marianna Stolbow avaa Ilta-Sanomille sitä, mikä saa ihmisen rakastumaan toiseen salamannopeasti.

Julkkiskaunotar Maisa Torpan unelmat kävivät toteen perjantaina, kun hän sanoi tahdon miesystävälleen Mikolle ystävänpäivänä.

Hulppeat Helsingissä järjestetyt hääjuhlat olivat Maisan mukaan unelmien täyttymys, vaikka juhlat pistettiin kasaan nopeasti – olivathan Maisa ja Mikko seurustelleet vasta muutaman kuukauden. Pariskunnan nopeasti edennyttä suhdetta voikin huoletta kutsua salamarakkaudeksi.

Maisa ei ole ainoa julkisuudesta tuttu suomalainen, joka on antanut rakkauden viedä itseltään jalat alta pikavauhtia. Mutta mikä ihme saa ihmisen rakastumaan toiseen näin nopeasti?

– Se kertoo siitä, että on hirveä nälkä rakkaudelle. Usein taustalla on myös tyytymättömyyttä, myös tunnistamatonta sellaista. Siksi se voi tapahtua myös sellaiselle, joka on näennäisesti varattu, mutta ei sitä välttämättä mieleltään ole, Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu parisuhdekouluttaja ja eroasiantuntija Marianna Stolbow selittää Ilta-Sanomille.

– Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että rakkaudelle on olemassa kaipuu. Usein molemmat osapuolet käyvät jossain määrin läpi myös samankaltaista identiteettikriisiä. Silloin ihminen on myös kauhean auki ja kun toinen on samassa tilanteessa, niin se tuntuu mahtavalta.

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow on tuttu Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta.

Stolbow painottaa, ettei salamarakastuminen suinkaan automaattisesti tarkoita sitä, että itse parisuhteen elinkaari olisi tavallista lyhyempi.

Nopeasti etenevissä suhteissa on kuitenkin olemassa omat riskinsä, joita ei välttämättä heti alussa tule edes ajatelleeksi.

– Iso riski on sormien välistä katsominen. Se, että ihminen jonka tapaa, vastaa yhteen tai kahteen tarpeeseen niin täysillä, että ne seitsemän muuta asiaa jäävät täysin huomiotta. Siinä piilee sokeutumisen vaara, nähdään se mitä halutaan nähdä. Tämä tapahtuu helposti erityisesti silloin, jos edellisessä parisuhteessa on jäänyt vaille jotain keskeistä. Uusi kumppani vastaa ikään kuin tiettyyn tilaustarpeeseen.

– Mutta missään nimessä en voi sanoa, että olisi olemassa jokin matemaattinen kaava, jonka mukaan tällaiset suhteet eivät onnistuisi. Ei niille sen parempia tai huonompia ennusteita voi asettaa kuin muillekaan suhteille. Olen sillä tavalla perusoptimisti, että kaikki suhteet voivat onnistua tai epäonnistua.

Stolbow muistuttaa, että oli kyseessä pikavauhtia edennyt suhde tai ei, tulee kaikissa parisuhteissa eteen se hetki, kun alkuhuuma laantuu. Stolbowin mukaan tämä on juuri se hetki, kun suhdetta ja sen osapuolten henkistä kanttia mitataan. Mitä salamarakkauteen tulee, on riski pettymykseen kuitenkin entistä suurempi.

– Näissä tilanteissa on syytä miettiä, onko rakastunut ihmiseen vai mielikuvaan. Kaikkihan me haluamme antaa itsestämme mahdollisimman hyvän kuvan suhteen alussa, mutta mitä enemmän me näyttelemme, sitä enemmän se sattuu, kun todellisuus lopulta paljastuu. Suosittelen kaikille, että on mahdollisimman oma itsensä alusta asti. Vaikka se onkin se kaikista pelottavin asia.

– Me saatamme rakastua myös niin, että peitämme oleellisimmat osat itsestämme. Silloin se on usein lyhyt lento. Mitä enemmän on sellaista rakastumispohjaa, on olemassa riski, että ei ole nähnyt uudesta kumppanista kaikkia kortteja.

Vaikka riskit ovat olemassa, kuten rakkaudessa aina, löytää Stolbow salamarakkaudesta myös positiivisia puolia.

– Toisaalta se voi myös auttaa sitten, kun harmaa arki alkaa. Voi muistella sitä aikaa, kun oltiin todella rakastuneita. Ei hyvä alku koskaan huono asia ole, se on ikään kuin varalämpöä jatkoa varten, hän naurahtaa.

Antti Kaikkonen ja Jannika Ranta odottavat ensimmäistä yhteistä lasta.

Ja esimerkkejähän salamarakastumisista riittää. Puolustusministeri Antti Kaikkonen, 46, ja Jannika Ranta, 31, vahvistivat suhteensa medialle vain neljä kuukautta sitten. Vaikka pariskunta ei ole julkisuudessa suoraan kertonut, milloin suhde on saanut alkunsa, on kaksikon rakkaustarina mennyt eteenpäin vauhdilla.

Kaikkonen vahvisti suhteen 15 vuotta nuorempaan rantaan omalla Facebook-tilillään marraskuussa 2019. Kaikkonen kertoi tuolloin, että pariskunta on viihtynyt yhdessä ”viime aikoina”, ottamatta kuitenkaan sen enempää kantaa siihen, koska suhde oikeastaan on alkanut.

–Kun tätä on kyselty, niin kerrottakoon nyt sitten: Jannika ja minä olemme liikuskelleet yhdessä viime aikoina vähän siellä sun täällä. Viihdymme yhdessä kovin hyvin. Eli kyllä, seurustelemme. Tästä ei ole tarkoitus sen enempää huudella tai avautua, mutta näin nyt on. Ja näin on hyvä, Kaikkonen kirjoitti.

Ensimmäistä kertaa Kaikkonen ja Ranta nähtiin yhdessä julkisuudessa uutenavuotena, kun Ranta edusti miesystävänsä rinnalla puolustusministerin vastaanotolla Säätytalolla. Helmikuun alussa Kaikkonen puolestaan kertoi pariskunnan kihlautuneen.

Vain muutama viikko kihlausuutisen jälkeen Kaikkonen paljasti sosiaalisessa mediassa, että pari odottaa esikoistaan. Tulevan pienokaisen laskettu aika on Kaikkosen mukaan loppukesästä.

–Elämme jännittäviä, mutta onnellisia aikoja. Toivomme kovasti, että kaikki menee hyvin, ja saamme loppukesästä pienen vauvan. Eli kyllä, tämä hyvin iso, tärkeä ja toivottu asia on totta. Eikä tätä oikein osaa edes sanoin kuvailla, Kaikkonen kirjoitti lauantaina 15. helmikuuta julkaisemassaan Facebook-päivityksessä.

Toni Nieminen rakastui oululaiseen perheenäitiin.

Entinen mäkihyppääjä, asuntokauppias Toni Nieminen, 44, vahvisti Ilta-Sanomille tammikuussa löytäneensä rinnalleen uuden kumppanin. Samoihin aikoihin Niemisen ja hänen Heidi-vaimonsa kerrottiin muuttaneen eri osoitteisiin.

–Joo, myönnän tapailleeni toista oululaista naista, ja nyt siis asumme Heidin kanssa eri osoitteissa, Nieminen kertoi tuolloin.

Toni Nieminen ei tuolloin kommentoinut lainkaan sitä, millä aikataululla asumusero Heidistä ja muutto uuden naisystävän luo tapahtui. Heidi Nieminen kuitenkin totesi Ilta-Sanomille tammikuussa, että kaikki tapahtui nopeasti.

–En ota aikatauluihin kantaa, mutta nopealla aikataululla kävi kaikki. Kyllä, tämä tuli täysin yllätyksenä. Että ihan kolmen viikon sisällä on tämä kaikki tapahtunut, Heidi kertoi ja totesi samalla Tonin muuttaneen uuden naisystävänsä luo, muutaman kilometrin päähän pariskunnan yhteisestä kodista.

Tammikuun loppupuolella Ilta-Sanomat puolestaan tavoitti Niemisen kanssa seurustelevan oululaisnaisen.

–Ei olla lähdetty tätä kommentoimaan vielä, kun on lapset ja muut tässä kuitenkin. Sen verran voin kuitenkin sanoa, että en ole kolmas osapuoli, heidän eronsa syynä. He olivat oman eronsa jo aloitelleet siinä. Mutta näistähän voi toki olla ihmiset montaa mieltä, nainen totesi Ilta-Sanomille.

Sami Minkkiseltä lähti jalat alta, kun hän tapasi puolisonsa.

Suosittua Havaintoja parisuhteesta -blogia pitävä Sami Minkkinen avioitui heinäkuussa 2018 rakkaansa Katrin kanssa.

Minkkinen joutui valtavan kohun keskelle, kun hän paljasti eronneensa puolisostaan, vastasyntyneen lapsensa äidistä ja kertoi rakastuneensa toiseen.

–Minulla on tunteita toista ihmistä kohtaan. Olen rakastunut toiseen ihmiseen, Minkkinen kirjoitti blogissaan keväällä 2017.

Minkkisen ja Katrin suhde alkoi, kun Minkkisen vaimo oli raskaana ja odotti hänen ja Minkkisen yhteistä lasta. Minkkinen kertoi blogissaan, että uusi rakkaus sai alkunsa bussipysäkillä.

–Kävelen bussipysäkille, nousen bussiin ja jään pois tuntemattomalla pysäkillä, Minkkinen kirjoitti ja jatkoi.

–Se hetki oli merkitsevä. Hetki, joka johti rakastumiseen. Kahden särkyneen ihmisen katseet, jotka kohtasivat jossakin siellä missä suuret rakkaustarinat alkavat. Istuimme pöydän eri puolilla, mutta silti katseittemme takana pidimme toisistamme jo tiukasti kiinni.

Erityisesti Katrin silmät kiinnittivät miehen huomion.

–Eihän ne silmät tietenkään ihan ainoa syy ollut. Ensimmäisen kerran tavatessamme toki uppouduin niihin täysin, koska ne olivat kauneimmat silmät, mitkä olin koskaan elämässäni nähnyt. Silloin en vielä nähnyt hänen täydellistä pyllyään, joka oli piilotettu pitkän paidan alle. Se on ollut se toinen syy.

Suhde uuteen rakkaaseen eteni nopeasti. Me Naiset -lehti uutisoi joulukuussa 2017 parin menneen kihloihin. Kesällä juhlittiin jo häitä.

Minkkinen on kertonut avoimesti, ettei hän suostunut jäämään sisälle häpeämään, vaikka bloggarin elämänmuutosta arvosteltiin ankarastikin. Minkkinen korosti myös IS:lle eronsa jälkeen, ettei kadu.

–On totta, että pitkässä parisuhteessa kaikille tulee harmittomia ihastuksia. Rakastumisen tunnistaa kuitenkin siitä, että enhän minä tässä tilanteessa olisi lähtenyt riskeeraamaan näin paljon, jos en oikeasti tunnistaisi tunnetta. Haluan tässä kohtaa kuunnella sydämeni ääntä.

Shirly Karvinen on ollut jo jonkin aikaa onnellisesti parisuhteessa.

Vuoden 2016 Miss Suomi ja juontaja Shirly Karvinen, 26, löysi uuden rakkauden, kun hän odotti sitä kaikkein vähiten. Nyt hän elää uutta elämänvaihetta, sillä hän on rakastunut ja asuu avopuolisonsa kanssa yhteisessä kodissa.

Suhde alkoi Karviselle järjestetyistä ”sokkotreffeistä”. Karvinen oli juuri eronnut ja keskittyi viettämään kesää ystäviensä kanssa. Naisen sinkkukesä ei kestänyt pitkään, kun hänen eteensä tuli mies, jonka kanssa juttu luisti heti ensitreffeistä lähtien.

–Yhteinen ystävämme järjesti meille tapaamisen, vähän kuin sokkotreffit. Meillä klikkasi heti ja tiesin, että tämä ihminen tulee jollakin tavalla jäämään elämääni, Karvinen kertoi IS:lle syyskuussa.

Juontajakaunotar paljasti uuden suhteensa ensimmäisen kerran julkisuudessa joulukuussa 2018 Radio SuomiRockilla. Tällöin hän kertoi juontajakollegoilleen ”romanttisesta illallisesta” yhdessä rakkaansa kanssa. Shirly avautui tilanteesta, kun pariskunta ei tiennyt mitä syödä, eivätkä he saaneet aikaiseksi tilata noutoruokaakaan. Lopulta he saivat idean, joka vakuutti missikaunottaren siitä, että hän oli löytänyt Sen oikean.

–Päätettiin miehen kanssa, että nyt halutaan lähteä kivasti ulos syömään, vaikka jotain pihviä. Molempia vähän kuitenkin väsytti ja laiskotti. Päätettiin sitten, että tilataan kotiin, kun ei jaksa oikein istua selkä suorana missään, Shirly kertoi radiossa.

–Huomasin, että olen valinnut nykyisen mieheni erittäin hyvin. Loppupeleissä päädyttiin nimittäin siihen, että tilattiin taksi ja mentiin lähimpään Mäkkäriin, joka sijaitsee 70 metrin päässä ja pyydettiin kuskia odottamaan, Shirly nauroi.

Nyt Karvinen on asunut puolisonsa luona reilut puoli vuotta. Kerrostaloasunnosta Helsingin keskustassa muotoutui pariskunnan yhteinen koti, jonne Karvinen muutti yhdessä oman koiransa kanssa. Karvinen on kertonut, ettei hänen kumppaninsa halua olla julkisuudessa.

Karvinen on kuvaillut rakastaan rauhalliseksi tyypiksi, joka jaksaa kannustaa.

–Hän on todella kärsivällinen. Veikkaan, että minun kanssani sitä tarvitsee, sillä olen tunteellinen, vaikka yritän olla rationaalinen. Välillä minulla kiehahtaa ja voin olla aika temperamenttinen. On hyvä, että rinnalla on rauhallinen ihminen.

Krista Siegfrids rakastui päätä pahkaa.

Laulaja Krista Siegfrids, 34, rakastui salamavauhdilla hollantilaiseen Rutgeriin, 37. Laulaja aikoo muuttaa miesystävänsä luo Amsterdamiin vain muutaman kuukauden seurustelun jälkeen.

”Mr. Amsterdam” ja Siegfrids totuttelivat alkuun kaukosuhteeseen, ja Siegfrids ravasi tiuhaan tahtiin Amsterdamin ja Helsingin välillä. Maaliskuussa Uuden Musiikin Kilpailun jälkeen laulajan kotiosoite siirtyy vakituisesti Hollantiin.

Krista ja Rutger tapasivat ensimmäistä kertaa yhteisten ystäviensä kautta Amsterdamissa. Erottuaan maaliskuussa 2019 radiojuontaja Janne Grönroosista Krista ei olisi uskonut tapaavansa pian uutta kumppania. Rakkaus kuitenkin roihahti salamavauhdilla.

–En odottanut, että tapaisin hollantilaismiehen, joka vie minulta täysin jalat alta. Rakkaudelle ei voi sanoa ”ei” ihan vaan sen takia, ettei ole sopiva aika, Krista kertoi IS:lle helmikuussa.

–Kun tapasimme, kuului vaan: ”klik!”.

Krista Siegfrids ja hänen miesystävänsä Rutger.

Myös Mr. Amsterdam oli vakuuttunut heti ensi näkemältä.

–Hän halusi minut saman tien. Hän oli määrätietoinen ja ilmoitti heti, että hän tahtoo minut omakseen, Krista hehkutti.

–Se oli ihanaa, sillä en jaksanut alkaa leikkiä mitään leikkejä. Joko pannaan kaikki peliin tai sitten ei mitään.

Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjänä työskentelevää Rutgeria ja Kristaa yhdistää samanlainen aktiivinen elämäntyyli. Heille molemmille omat urat ja laaja ystäväpiiri ovat tärkeitä.