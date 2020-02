Ozzy Osbourne peruu lisää keikkojaan vakavien terveysongelmien takia

Ozzy Osbourne peruu kevään keikkansa Pohjois-Amerikassa, sillä hänen terveydentilansa vaatii hoitoa, johon hänellä on mahdollisuus päästä vasta huhtikuussa.

Black Sabbath -legenda Ozzy Osbourne, 71, peruu jälleen keikkojaan. Yhdysvaltalaislehtien mukaan Osbourne jättää kokonaan väliin kiertueensa Pohjois-Amerikkaan sovitut keikat. Osbourne keikkailee parhaillaan No More Tours 2 -kiertueensa merkeissä ja on aikeissa esiintyä myös Suomessa tämän vuoden joulukuussa.

Osbourne kertoo medialle lähetetyssä tiedotteessa suuntaavansa Eurooppaan hoitoihin. Osbourne paljasti tammikuussa sairastavansa Parkinsonin tautia.

– Olen todella kiitollinen, että te kaikki olette olleet niin kärsivällisiä. Valitettavasti en pääse Sveitsiin hoitoihin ennen huhtikuuta ja hoito kestää kuudesta kahdeksaan viikkoa, Osbourne kuvaili tilannettaan.

– En halua aloittaa kiertuetta ja sitten perua esityksiä viime minuutilla, se ei vain ole reilua faneja kohtaan. Paljon mieluummin saatte nyt lipuista rahat takaisin ja sitten kun pääsen jatkamaan kiertuetta Pohjois-Amerikassa, kaikki jotka ovat ostaneet lipun näille keikoille pääsevät ensimmäisenä jonoon ostamaan liput uusille keikoille, Osbourne vakuuttaa.

Myös Suomen-keikkaa on jo jouduttu siirtämään. Keikka oli alunperin suunniteltu helmikuulle 2020, mutta nyt uusi päivämäärä on 7.12.2020.

Viime vuosi oli Black Sabbath -legenda Ozzy Osbournelle äärimmäisen vaikea. Rocktähti kertoi tammikuussa Good Morning America -ohjelmassa kärsineensä vakavista terveysongelmista ja että hänellä diagnosoitiin Parkinsonin tauti.

Rocklegendan pitkäaikainen Sharon-puoliso kertoi haastattelussa, että Parkinsonin tautia on erilaisia tyyppejä ja ettei Ozzyn sairaus ole mikään kuolemantuomio. Silti tauti vaikuttaa muun muassa hermostoon ja etenee hiljalleen. Osa Ozzyn päivistä on Sharonin mukaan hyviä, mutta osa todella, todella huonoja.

Osbourne kertoi Good Morning American haastattelussa, että Parkinson-diagnoosin lisäksi hänen viime vuoteensa mahtui myös muita terveyshuolia. Hän kuvasikin vuotta 2019 elämänsä kamalimmaksi. Rocktähti joutui viime kesänä perumaan kaikki keikkansa terveydentilansa vuoksi. Syyksi kerrottiin keuhkokuume ja leikkauksesta toipuminen.

Myöhemmin selvisi, että Osbourne joutui leikkaukseen kaaduttuaan pahasti kotonaan.

– Kun kaaduin, kaikki oli sysimustaa. Menin kylpyhuoneeseen ja kaaduin, Osbourne sanoi Good Morning American haastattelussa CNN:n mukaan.

– Minun niskani jouduttiin leikkaamaan ja se sotki kaikki hermoni. Minulla on leikkauksen jäljiltä tunnottomuutta tässä kädessä. Minun jalkani tuntuvat jäätyvän. En tiedä, johtuuko se Parkinsonista vai mistä... Se on outo tunne, Osbourne kuvaili mystisiä oireitaan.