Kimmo Vehviläinen julkaisi harvinaisen kuvan tyttärestään

Tyttärestään ylpeä radiojuontaja heltyi julkaisemaan kauniin kuvan vanhojen tanssien kunniaksi.

Radiojuontaja Kimmo Vehviläisellä, 47, on kaksi tytärtä. Nuorempi tyttäristä Peppi, 18, osallistui tänä keväänä vanhojen tansseihin.

Yksityiselämästään yleensä kovin vaitonainen isä julkaisi tanssien kunniaksi poikkeuksellisesti kuvan tyttärestään. Punaiseen vanhojentanssipukuun pukeutunut Wilma poseeraa kuvassa kameraan katsoen.

– Elämäni rakkaus, Vehviläinen hehkuttaa kuvatekstissä.

Kuva keräsi lukuisia tykkäyksiä ja ihastuneita kommentteja.

– Wau! Kyllä teillä on upeat tyttäret!

– Kyllä sä osaat tehdä nättejä lapsia.

Vehviläisen vanhempi Wilma-tytär, 20, on nähty julkisuudessa kerran aiemmin vuonna 2019, jolloin hän saapui isänsä kanssa Emma-gaalan punaiselle matolle.

20-vuotias Wilma edusti isänsä kanssa Emma-gaalan punaisella matolla viime vuonna.

Vehviläisellä on kaksi tytärtä: Wilma, 20, sekä Peppi, 18. Tyttärien äidistä Vehviläinen erosi jo kun tyttäret olivat pieniä.

Sittemmin Vehviläinen meni naimisiin Johannan kanssa. He ehtivät olla yhdessä 10 vuoden ajan. Naimisiin pari meni elokuussa 2016, vain muutama vuosi ennen suhteen lopullista kariutumista.

Lopulta Vehviläinen haki avioeroa yksin kesäkuussa 2018. Toisen vaiheen hakemus tuli käräjäoikeuteen huhtikuussa 2019. Vehviläinen on kertonut aiemmin Me Naiset -lehdelle, että hänen suhteensa Johanna-vaimoon on ollut on-off-suhde: pariskunta erosi suhteensa aikana kahdesti ennen lopullista avioeroa.

Vuoden 2020 alusta Vehviläisen elämässä puhaltavat uudet tuulet, sillä hän siirtyi juontamaan uutta Aito Iskelmä -radiokanavaa. Aiemmin hän juonsi pitkään Radio Aallon Dynastiaa.

Artikkelia muokattu 18.2.2020 kello 10:45: kyseessä oli Vehviläisen nuorempi tytär Peppi, ei vanhempi tytär Wilma, kuten jutussa alun perin kerrottiin.