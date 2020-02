Koomikko vitsaili syöksykierteessä olleesta Caroline Flackista tv:ssä juuri ennen tämän kuolemaa – heitosta leimahti valtava raivo

Love Island UK -ohjelman juontaja Caroline Flack löydettiin kuolleena lauantaina.

Britanniassa huippusuositun Love Island UK -ohjelman juontaja Caroline Flack löydettiin lauantaina kuolleena asunnoltaan. Kuoleman vahvistettiin olleen itsemurha.

Nyt koomikko ja näyttelijä David Walliams on saanut ankaraa kritiikkiä Flackiin liittyvästä kommentistaan, jonka hän heitti kansallisessa televisiogaalassa (National Television Awards) Lontoossa tammikuussa. Tällöin Flack oli suuren kohun keskellä saatuaan potkut Love Island UK -ohjelman juontajapestistä hänen miesystävänsä syytettyä häntä pahoinpitelystä.

Gaalassa esiintyi yksi The Masked Singer -ohjelman hahmoista. Gaalan juontaja Walliams vihjasi, että hahmo olisi ollut Caroline Flack.

– On hienoa nähdä, että Caroline Flack on palannut taas televisioon, Walliams vitsaili.

Yleisö buuasi Walliamsin kommentille. Kun Flackin kuolinuutinen tuli äskettäin julki, Twitterissä raivostuttiin entistä enemmän Walliamsin tammikuisesta heitosta. Tuhannet vaativat Williamsilta nyt anteeksipyyntöä.

– Mietin jatkuvasti Davidin kommenttia... Meillä ei ole aavistustakaan, mitä toinen käy läpi ollessaan pohjalla. Meidän ei pitäisi koskaan nauraa sille, jos toisella menee huonosti.

– Hänen kommenttinsa oli mauton ja kuvottava.

– Toivottavasti David tunnet häpeää kommentistasi. Vitsisi ei ainakaan auttanut mielenterveysongelmista kärsivää ihmistä.

Osa kuitenkin huomautti, että Walliamsin tuomitsijat vain ylläpitävät negatiivista ilmapiiriä sosiaalisessa mediassa.

– Ihmiset, jotka kritisoivat aiemmin Flackia tekevät nyt täysin saman David Walliamsille. Tämän takia kiusaamista ei saada koskaan loppumaan. Ihmiset ovat tekopyhiä, eivätkä opi koskaan.

Brittilehti Daily Mailin mukaan Walliam ei aio jatkossa juontaa NTA-gaalaa.

– David on erittäin herkkä sielu, joka suhtautuu negatiivisiin kommentteihin vakavasti. Hän ei halua käydä sitä läpi uudestaan, lähde kertoi Daily Mailille.

Caroline Flack joutui kohun keskelle pahoinpitelysyytteiden takia.

Raju alamäki

Britannian eturivin tv-kasvoihin kuulunut Caroline Flack nousi supersuosioon Love Islandista, joka on erityisen suosittu Britanniassa. Hän on juontanut myös X Factoria ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa. Alamäki alkoi, kun hänen miesystävänsä Lewis Burton syytti häntä pahoinpitelystä.

Tapauksella oli valtava vaikutus suosikkijuontajan uraan. Joulukuussa Flack avautui Instagram-tilillään vaikeasta elämäntilanteestaan, sillä hän joutui kohun myötä muun muassa luopumaan juontopestistään Love Islandissa.

Flackin viimeisten viikkojen ja päivien kerrottiin olleen vaikeita. Flackin kerrotaan taistelleen mielenterveysongelmien kanssa erityisesti viimeisen kahden viikon ajan.

Suosikkijuontajan järkyttävä kuolema on herättänyt huolta, sillä Flack oli jo kolmas itseltään hengen riistänyt Love Island -tähti. Kesällä 2018 Britanniaa järkytti 32-vuotiaan Sophie Gradonin kuolema ja seuraavaksi Love Island -tähdistä kuoli 26-vuotias Mike Thalassitis.

Brittilehtien tietojen mukaan Flack olisi saanut tietää ennen kuolemaansa joutuvansa uudelleen oikeuden eteen miesystävänsä Lewis Burtonin nostamien syytteiden vuoksi.

Love Islandin tuotantoyhtiötä ITV:tä on aiempien kuolemien jälkeen kritisoitu siitä, tarjotavatko he sarjansa tähdille riittävästi tukea kuvausten päätyttyä. Love Island on Britannian ylivoimaisesti seuratuimpia realityja, joten tosi-tv-sarjan osallistujat joutuvat keskelle hurjaa mediamylläkkää.