Mikko Leppilampi julkaisi harvinaisen videon 14-vuotiaan Lilia-tyttärensä kanssa – isän ja tyttären tanssi sai kaikki riehaantumaan

Mikko Leppilampi suostui tyttärensä tanssivideolle. Lopputuloksesta tuli somehitti.

Suomen suosituimpiin juontajin lukeutuva Mikko Leppilampi, 42, julkaisi maanantaina Instagram-tilillään videon, joka saa jäykemmät isät kauhistumaan.

Vauhdikkaassa klipissä Leppilampi tanssii yhdessä tyttärensä Lilian kanssa näyttävän koreografian. Kuvatekstin perusteella video on Lilianin TikTok-kanavaa varten.

TikTok on erityisesti nuorison suosima sovellus, jolla on arviolta yli 1,5 miljardia käyttäjää ympäri maailman. Sovelluksessa käyttäjät voivat jakaa itsetehtyjä videoita, joilla käyttäjät tavallisesti huulisynkkaavat tai tanssivat taustalla soivan kappaleen tahtiin.

– Tyttäreni haastoi minut esiintymään hänen TikTok-tilillään, joten tein sen... Leppilampi kirjoittaa kuvatekstissä hymiöiden kera.

Sekä isän että tyttären tanssitaidot tekivät Instagramissa heti vaikutuksen tähden seuraajiin.

– Oothan sä hyvä, mutta toi tyttäres taitaa olla vielä parempi tossa hommassa!

– Kreisi! Melkonen meno.

– No morjens!

– Ihan ”vähän” paineita meille muille vanhemmille, tästä kuulin jo tyttäreltäni.

Myös muut julkisuuden henkilöt innostuivat kommentoimaan videota.

– Huikea! Vähän eri kuin meitsin muuvit mun uudella TikTok-tilillä. Täytyykin tää tanssi myös kokeilla, Janne Kataja naureskelee kommenteissa.

– WAU! Tällasta lisää, Minka Kuustonen ihastelee.

– Daddy cool, Jasmin Hamid kommentoi.

Julkaisua ovat kommentoineet myös muun muassa Vappu Pimiä, Anna-Maija Tuokko ja HP Parviainen. Myös Lilian äiti ja Leppilammen ex-puoliso, lääkäri Emilia Vuorisalmi on kommentoinut julkaisua sydämin. Leppilampi ja Vuorisalmi avioituivat kesällä 2006, vajaa vuosi Lilian syntymän jälkeen. Liitto päättyi eroon vuonna 2011.

Leppilampi kertoi IS:lle viime vuonna, että hänelle on ollut erittäin tärkeää rakentaa hyvä suhde Liliaan. Hän paljasti isän ja tyttären olevan hyviä ystäviä keskenään.

– Suhteeni omiin vanhempiini on ollut aina hyvin avoin, rento ja kaverillinen, ja samanlaisen suhteen olen halunnut rakentaa myös oman tyttäreni kanssa. Olemme nykyisin parhaita frendejä keskenämme, enkä ole lähtenyt esittämään hänelle mitään sellaista isähahmoa, joka en luontaisesti ole.

Leppilampi julkaisi hiljattain kuvan tyttärensä kanssa myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelman kulisseista. Leppilampi on juontanut ohjelmaa jo vuodesta 2010.

Leppilammen seuraajat ihastelivat myös hänen kykyään taipua vauhdikkaaseen tanssiin. Huippukunnossa 42-vuotiaana oleva Leppilampi on aiemmin kertonut, että hänellä on käynnissä ”fit for fifty” -projekti, jossa hän treenaa itsensä huippukuntoon ennen kuin täyttää 50 vuotta.

– Päätin, että haluan olla viisikymppisenä elämäni kunnossa ja tehdä liikunnasta itselleni elämäntavan. Olen treenannut sen jälkeen periaatteessa joka päivä, ja koen, että olen jo tällä hetkellä paremmassa kondiksessa kuin koskaan, Lemmilampi on kertonut IS:lle aiemmin.

Liikunta antaa Leppilammelle energiaa ja puhtia myös työelämään.

– Hyvän kunnon ansiosta jaksan paremmin, tunnen itseni henkisesti paremmaksi ihmiseksi ja jaksan levittää myös ympärilleni positiivista energiaa.