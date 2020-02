Jörn Donner ei ehtinyt lukea ”hylätyn poikansa” kirjaa – Kirja kertoo siitä, onko lapsella oikeus isään

Jörn Donnerista kirjan kirjoittanut avioton poika Otto Gabrielsson uskoo, että kirjoittaminen oli suruprosessi. Jörn Donner ei ehtinyt lukea kirjasta tavuakaan.

Jörn Donner ei ehtinyt lukea ruotsalaisen, aviottoman poikansa Otto Gabrielssonin kirjaa.

Huhtikuussa ilmestyvä kirja käsittelee psykologiksi opiskelevan 38-vuotiaan Gabrielssonin isäsuhdetta.

230-sivuinen kirja on kustantamo Schildts & Söderströmsin tiedotteen mukaan ”hyljeksityn pojan puheenvuoro”.

Rikkaruoho –Viimeinen kirje isälle ilmestyy suunnitellusti huhtikuussa.

Jörn Donner kotonaan Helsingissä elokuussa 2019.

Jörn Donner kuoli 30.1.2020.

– Jörn ei ehtinyt nähdä kirjasta tavuakaan, Schildts & Söderströmsin kirjallinen johtaja Anna Friman kertoo.

Jörn Donnerin kuolema ei vaikuta kirjan julkaisuajankohtaan.

– Se ei muuta aikataulua mitenkään, Anna Friman sanoo.

– Sisältö ei ole muuttunut kuoleman jälkeen. Kirjasta ei ole otettu mitään pois paitsi normaalia editointia.

Harkittiinko kirjan lykkäystä, kun Jörn Donner kuoli?

Otto Gabrielsson (vasemmalla) osallistui isänsä Jörn Donnerin 70-vuotispäiville vuonna 2003. Kuvassa selin Jörn Donnerin pojat Rudolf ja Daniel sekä Jörn Donner ja hänen vaimonsa Bitte Westerlund.

– Ei, Anna Friman kertoo.

Ruotsinkielisen alkuteoksen nimi on Vildhavre – Sista brevet till pappa. Se ilmestyy S&S:ltä yhtä aikaa kuin suomenkielinen teos.

”Yhdessä sinun kirjasi arviossa minua kutsuttiin hukkakauraksi. Olen rikkaruoho, jota ei kuuluisi olla olemassa, jolla ei ole merkitystä eikä hyötyä kenellekään”, Otto Gabrielsson kirjoittaa kirjassa.

Jörn Donner kertoi marraskuussa IS:lle, ettei Otto Gabrielsson ottanut häneen yhteyttä kirjan kirjoittamisesta.

Pojan kirjahanke tuli isälle yllätyksenä.

– Se tuli puskista, Donner sanoi tulevasta kirjasta IS:lle marraskuussa.

Donner kiistää julkisuudessa esitetyt väitteet, joiden mukaan Otto Gabrielsson oli isän hyljeksimä poika.

– Ei pidä paikkansa, ei ollenkaan, Donner sanoi marraskuussa IS:lle.

Jörn Donnerin mielestä poika oli saanut hyvän kasvatuksen.

– Hän on kasvanut Ruotsissa ja elää Ruotsissa. Hänen äitinsä on ruotsalainen. Hän on kasvanut äitinsä hyvässä hoidossa. En muuta tiedä.

Vaikka poika on asunut Ruotsissa, Jörn Donner kertoo pitäneensä yhteyttä poikaansa.

– Silloin tällöin, suurin piirtein noin kerran vuodessa.

S & S:n kirjallisen johtajan Anna Frimanin mukaan kirjan on kirjoittanut hyljätty lapsi.

– Se kertoo aika paljon siitä tilanteesta, missä vanhemmat ovat, kun lapsi syntyy. Heillä on

38-vuotias Otto Gabrielsson opiskelee psykologiksi.

sopimus, mitkä lapsen oikeudet ovat kontaktiin isän kanssa, Anna Friman kertoo.

Mikä lapsen oikeus on? Se on Otto Gabrielssonin kirjan ydinkysymys.

– Lapsen oikeudessa ei ole kyse rahasta ollenkaan. On kyse siitä, jos lapsi haluaa isän elämäänsä, onko lapsella oikeus isään, Anna Friman sanoo.

– Se on suuri kysymys. Tämä on tärkeä kirja, Anna Friman sanoo.

Kirjassa ei mainita Jörn Donnerin kuolemaa.

– Kirjan muoto on, että Otto kirjoittaa kirjaa tietyn ajan ja silloin Jörn oli elossa. Kirja on viimeinen kirje isälle. Se kertoo Otosta itsestään ja hänen suhteestaan Jörniin.

Herää kysymys, miten kirjoittaja suhtautuu teokseensa nyt, kun tilanne on muuttunut eikä isää enää ole.

– Otto sanoi, että hän uskoo, että kirjan kirjoittaminen itsessään oli suruprosessi, Anna Friman kertoo.

Otto Gabrielsson on Jörn Donnerin poika, mutta sitä ei moni tiedä.

Toisinaan tuntuu, että myös Jörn Donner on itse unohtanut sen, ajattelee Otto.

Niin kauan kuin muistaa, hän on toivonut, että isä ottaisi yhteyttä tai edes vastaisi yhteydenottoon, S&S:n kevätluettelossa kerrotaan.

Otto tarkkailee kateellisena ja etäisyyden päästä kahden velipuolensa elämää isänsä kanssa. Miksi he saavat olla todellisia poikia, kun Otto on sysätty syrjään?

”On luultavasti aika, että esittäydyn sinulle. Olen sinun poikasi. Yhtä paljon kuin muut poikasi. Sataprosenttisesti sinun lapsesi”, Otto Gabrielsson kirjoittaa kirjassa.

Jörn Donner piti marraskuussa poikansa Otto Gabrielssonin tulevaa kirjaa vähän sensaatiohakuisena, vähän samoin kuin ensimmäisen Inga-Britt Wikin vaimonsa aikoinaan tekemää paljastuskirjaa.

– Joskus minusta tuntuu, että olen koira, joka on saanut kirppuja jonnekin, jotka ärsyttävät minua. Nämä ovat tällaisia kirppuja, Jörn Donner kommentoi poikansa kirjahanketta IS:lle marraskuussa.