Maisa Torppa torppaa ilkeät puheet rahan vuoksi avioitumisesta – ”Minun ei tarvitse elää mieheni rahoilla”

Maisa Torppa toteaa, ettei hänen ole koskaan tarvinnut elää kenenkään miehen rahoilla.

Ystävänpäivänä Mikko-rakkaansa kanssa avioitunut Maisa Torppa on ollut julkisuudessa niin pitkään, että hän on tottunut kuulemaan itsestään jo minkälaista puhetta. Maisa sanoo sen vuoksi jo turtuneensa useimpiin kommentteihin. On yksi asia, joka kuitenkin edelleen saa Maisan näkemään punaista: rahanahneeksi väittäminen.

– Se, että olisin rahan perässä, on ehkä väärin mielikuva, joka minusta voi olla, Maisa puhahtaa IS:lle.

Hän sanoo suhtautuvansa raha-asioihin vakavuudella ja tekevänsä huolellista verosuunnittelua yhdessä kirjanpitäjänsä kanssa. Maisa tienaa ison osan elannostaan sosiaalisen median yhteistöiden avulla, lisäksi hän työskentelee lentoemäntänä.

– Minun ei ole koskaan tarvinnut eikä tarvitse koskaan jatkossakaan elää kenenkään miehen rahoilla.

Ilkeiden puheiden vuoksi Maisa huomaa tulleensa entistä tarkemmaksi siitä, että maksaa kaikesta mahdollisesta Mikon kanssa puolet – ja joskus jopa enemmän.

– Minulle oli tärkeää, että ostin talostamme puolet. Olen ostanut joka ikisen kotimme huonekalun itse. Huomaan, että minulla on vahva tarve näyttää pärjääväni näiden puheiden vuoksi, ja ostan asioita vain näyttääkseni, vaikka eihän minun tarvitsisi niin tehdä.

– Tahdoin myös maksaa häistämme puolet ja niin teinkin.

Maisa ja Mikko avioituivat perjantaina 14.2. ystävänpäivänä.

Maisa ja Mikko vihittiin perjantaina 14.2. Helsingin vanhassa kirkossa lähipiirin läsnä ollessa. Vihkimisen jälkeen juhlat jatkuivat maineikkaan hotelli Kämpin juhlatiloissa Esplanadin puiston kupeessa. Ensimmäisen yönsä avioparina rakastavaiset viettivät myös Kämpissä.

– Mielestäni hääbudjetin voi hääpaikastamme päätellä siten, ettemme ole ihan menneet sieltä, missä on halvinta. Ei Kämpissä alle parinkymmenen tonnin häitä järjestetä, Torppa kommentoi IS:lle.

Maisan pitsisatiinisen hääpuvun oli suunnitellut Pukuni-hääpukuliikkeen suunnittelija Saara Kuusjärvi. Avioitumisen myötä Maisan vasenta nimetöntä koristaa kaksi timanttisormusta. Toisessa on suuri 1,25 karaatin timantti ja toisessa sirompi timanttirivistö.

– Mikko sanoi ihanasti, että ”sinä et ole yhtään alle kolmen karaatin arvoinen”, Maisa naurahtaa ja hymyilee.

Myöhemmin keväällä pari suuntaa viikon pituiselle häämatkalle Alpeille laskettelemaan.

Maisa kertoi IS:lle sununntaina häiden sujuneen todella hyvin.

– Tunnelmat ovat nyt todella hyvät ja ihanat. Häät sujuivat ihan täydellisesti, Maisa kertoi kuulumisiaan IS:lle.

Maanantaina tuore morsian jakoi Instagramissa kolme tunnelmallista kuvaa häähumusta. Hän kertoi tuoreen parin saaneen tuhansia onnitteluja.

– Meidän päivä oli täydellisin mahdollinen. Niin paljon onnea ja naurua! Meitä on siunattu maailman ihanimmilla ystävillä ja sukulaisilla! Ja isoimmat kiitokset maailman parhaille kaasoille ja bestmanille, Maisa kiitteli Instagram-julkaisussaan.