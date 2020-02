Tässä ovat Temptation Islandin sinkut! Mukana tohtoriopiskelija ja ”vähän hölmö blondi”

Temptation Island Suomen 7. kauden viettelijäsinkut on julkistettu.

Temptation Island Suomen seitsemäs kausi starttaa Nelosella ja Ruudussa keskiviikkona 18.3. Tällä keihäsmatkalla laaksojen ja kukkuloiden oppaina toimii 22 kuumaa sinkkua, jotka pistävät pariskuntien päät pyörälle lempeän auringon alla.

Temppareiden seitsemäs kausi on kuvattu jälleen uudessa paikassa, jonne neljä pariskuntaa lähti testaamaan parisuhteensa kestävyyttä. Miten käy, kun parit erotetaan toisistaan ja joukko upeita sinkkuviettelijöitä kastaa lusikkansa soppaan? Jo ensimmäisestä jaksosta lähtien on selvää, että sinkkukatraasta löytyy jälleen runsaasti silmäniloa, ja onpa mukana tällä kertaa muun muassa tohtoriopiskelija ja freestylehiihdon half pipen Suomen mestari.

Temptation Island Suomi -juontajana nähdään aiemmilta kausilta tuttuun tapaan rakastettu, pelätty ja kunnioitettu grillimestari Sami Kuronen.

Tälläkin kaudella luvassa on myös aina torstai-jaksojen perään nähtävä puolen tunnin Temptation Island Suomi Extra -ohjelma, jossa Sami Kurosen ja Harri Moision johdolla puidaan ohjelman käänteitä, ilmiöitä ja päästään syventämään iltanuotiotunnelmia vaihtuvien vierailijoiden kanssa.

Inkku, 23, Espoo

"Mun lempijuoma on viini – 24 senttii uppoo helposti ja nopeesti."

Sosiaalinen, itsevarma ja huumorintajuinen Inkku jännittää hyvin harvoin mitään tilanteita. Hyvä ja näyttävä vaatetyyli on Inkulle tärkeää: hän rakastaa shoppailla. Myös oma hyvinvointi ja se, että onnellisuus lähtee itsestä on Inkulle elämän peruspilareita. Tällä hetkellä Inkku kokeekin olevansa onnellinen.

Temppareihin Inkku lupaa tuoda hauskaa, positiivista ja hyvää seuraa. Sinkkuna Inkku on ollut hieman yli vuoden. Vaikka hän on nauttinut sinkkuelämästä, hän on pikku hiljaa alkanut tuntea olevansa valmis jollekin pysyvämmälle. Inkku pitää miehistä joilla on nätti hymy ja näyttävät, katseen kiinnittävät silmät. Tatuoinnit ovat plussaa ja tietysti hyvä vaatetyyli. Miehen pitäisi myös saada Inkku nauramaan, ja miehen kanssa pitäisi pystyä hassuttelemaan. Unelmien mies olisi itsevarma, positiivinen mies, hyvä keskustelukumppani ja luottotyyppi, joka olisi sekä paras kaveri että kumppani.

Daniela, 26, Tuusula

"Mä tulin tänne, enkä Love Islandille sen takii, et mun mielestä on paljon kivempaa rikkoa suhteita, kuin luoda niitä."

Tämä kosmetologina työskentelevä kauneuden ammattilainen on luonteeltaan iloinen, heittäytyvä ja omien sanojensa mukaan joskus ehkä vähän rasittavankin ylienerginen.

Danielalla on takanaan yhdeksän vuoden parisuhde, ja hän uskookin ymmärtävänsä hyvin parisuhteen ongelmakohtia. Sinkkuna Daniela on ollut kohta vuoden verran ja nauttinut vapaudestaan täysillä. Hän on hyvin menevää sorttia ja harva viikonloppu jää hänellä tylsäksi sohvailuksi. Daniela on tottunut olemaan huomion keskipisteenä ja eksyy vahvan ja rohkean luonteensa takia yleensä vähän vahingossakin sinne, missä tapahtuu.

Daniela tarttuu aina satasella uusiin haasteisiin ja siksi hän on päätynyt tällekin reissulle. Temppareista Daniela odottaa ennen kaikkea loputonta hauskanpitoa ja uusia ystäviä, eikä pidä lomaromanssiakaan mahdottomana ajatuksena. Hän lupaa tuoda saarelle sataprosenttisesti oman itsensä, eli ”repullisen positiivista energiaa ja takuuvarmasti kreisiä bailausta”. Daniela uskoo reissun olevan unohtumaton kokemus.

Sofia, 20, Loimaa

"Ammatiltani oon kokki, ihan paska leipomaan, mut munanvatkaus sujuu."

Sosiaalinen, iloinen ja ”vähän hölmö blondi” Sofia on varma heittäytyjä, joka yleensä toimii ennen kuin miettii seurauksia. Sofia pitää miehistä jotka pukeutuvat hyvin, ovat urheilullisia ja tuoksuvat hyvältä. Tatuoinneista saa plussaa ja ”sellaset tummat piirteet on nice, niinku et tumma tukka, kulmat ja silmät”.

Sofia kokee sinkkuelämänsä olleen loistoaikaa, joka on antanut mahdollisuuden keskittyä enemmän itseen ja omaan hyvinvointiin. Sinkkuilu on tarjonnut mahdollisuuden tehdä melkein mitä vaan milloin vaan, ja siitä Sofia onkin ottanut kaiken irti. Puolentoista vuoden ajan hän on ”pitänyt paljon hauskaa, rillutellut menemään ja nauttinut elämästä”.

Sofia on helposti lähestyttävä jalat maassa -tyyppi, joka tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Kokkina työskentelevä Sofia lähtee reissuun loistavalla asenteella. Hän pitää Temppareita ”once in a life time” -juttuna, josta pitää ehdottomasti ottaa kaikki irti. Hän toivoisi kokemuksen muotoutuvan elämän parhaaksi reissuksi ja tuovan mukanaan jotakin sellaista, mitä ei unohda koskaan. Saarelle Sofia lupaa tuoda energiaa ja loputonta biletystä. Hänen mielestään kaikkea ei pitäisi aina ottaa ihan niin vakavasti.

Isabell, 21, Helsinki

"Mä oon kova mimmi bailaa, ja tarpeen vaatiessa dickillä raidaa."

Huumorintajuinen ja heittäytyvä Isabell lähtee Temppareihin kokemusten perässä. Isabell osaa bilettää ja tekee sen lujaa. Hän tykkää pitää huolen siitä, ettei kenelläkään ole tylsää ja että ”märkää riitää ja kovaa on”!

Sihteerinä työskentelevä Isabell harrastaa tanssia, potkunyrkkeilyä ja kuntosaliharjoittelua. Hän on erittäin puhelias ja energinen pakkaus. Sinkkuna puolisen vuotta viihtynyt Isabell tykkää miehessä siitä, ettei kaikkea tarvitse ottaa niin tosissaan. Pieni pilke silmäkulmassa on pelkkää plussaa komean ulkonäön lisäksi. Hyvä fyysinen kunto on Isabelille myös tärkeää.

Emma, 22, Kajaani

"Mun mielestä miehet on kuin kossupaukkuja, eli aina voi ottaa uuden."

Visualistina ja myyjänä toimiva Emma on ”niin pikkukaupungin tyttö”, eikä ole ikinä käynyt ulkomailla. Hän toivookin kokemuksen tuovan uutta näkökulmaa elämään, sekä tietenkin uusia ystäviä.

Emma pitää miehistä, jotka ovat hauskoja ja spontaaneja. Rehellisyys ja itsenäisyys ovat naiselle myös tärkeitä asioita. Ulkonäkö on toki plussaa, mutta se ei ole Emmalle tärkeintä. Pitkästä parisuhteesta jokin aika sitten eronnut Emma on viihtynyt sinkkuna puolisen vuotta, eikä tällä hetkellä edes kaipaa miestä rinnalleen.

Liikkuminen on tälle huumorintajuiselle ja lojaalille naiselle stressinhoitokeino ja ”sen takia niin perhanan tärkeetä”. Emma on myös heittäytyjä, joka ei ota elämää niin kovin vakavasti. Hän on rempseä ja aito tyyppi, omien sanojensa mukaan vähän lapsenmielinen, ja välillä jopa ärsytykseen asti rehellinen. Välillä Emma osaa olla myös sopivan temperamenttinen.

Essi, 24, Oulu

"Mä oon todennut, että miehet on kuin vessa: jos on varattu, niin vähän kun kahvaa rynkyttää, niin saattaa vapautua nopeammin."

Essi on ensisilmäyksellä kiltti naapurintyttö, mutta lähempi tarkastelu paljastaa flirttailevan ja yllytettävissä olevan bilettäjän. Myyjänä työskentelevä empaattinen ja innostuva oululainen kertoo omaavansa hieman yllättävänkin erityistaidon: tämä nainen osaa lypsää!

Kahdeksan vuoden parisuhteen jälkeen Essi on viettänyt suht railakasta sinkkuvuotta ja nauttinut siitä täysillä. Essi pitää itseään suorasukaisena ja tekee mielellään aloitteen. Essi tykkää ”rennoista ja vähän vittumaisista miehistä”, joilla on tummat piirteet ja parta. Temppareista Essi odottaa ihania uusia ihmisiä ja mahtavia bileitä. Mukanaan hän lupaa tuoda hyvää bilefiilistä ja aitoutta.

Melek, 21, Tampere

"Mä oon vähän niinku turkinpippuri: tumma ja tulinen."

Positiivinen ja ulospäin suuntautunut Melek on erittäin määrätietoinen nainen, joka saa aina sen mitä haluaa. Melek rakastaa uusia kokemuksia ja tykkää haastaa itseään.

Baarimikkona, mallina ja promoottorina työskentelevä kaunotar lupaa saada kaikki juhlatuulelle ja tuoda saarelle hyvää viihdettä. Reissuun Melek lähtee rennolla ja hyvällä fiiliksellä. Melek kertoo nimensä tarkoittavan enkeliä. Nähtäväksi jää mitä tämä enkeli saarella saa vielä aikaiseksi!

Miia, 23, Vantaa

"Mä oon sekoitus kilttiä ja tuhmaa, joten katotaan mihin se teidän kohdalla johtaa."

Positiivinen ja kiltti Miia pitää itseään ymmärtäväisenä ja avarakatseisena. Hänestä löytyy myös se toinen puoli, joka on hyvinkin räväkkä ja välillä jopa hieman holtiton. Miialla on omasta mielestään myös luokattoman huono huumorintaju.

Temppareihin tämä pieni viettelijä lähtee pitämään hauskaa avoimin mielin, nauttimaan auringosta ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Hän uskoo osaavansa olla varatuille tukena ja olkapäänä vaikeina hetkinä. Lähihoitajana työskentelevä Miia pitää miehistä jotka ovat optimistisia, rehellisiä, hauskoja ja ymmärtäväisiä. Miiaa sytyttää miehet, joiden seurassa on rentoa olla, ja joille voi puhua vaikeistakin aiheista. Miehessä täytyy olla myös tietynlaista karismaa, jotta kiinnostus heräisi.

Miia on viettänyt melko rauhallista sinkkuelämää nyt vajaan vuoden verran. ”Ystävät riittävät hyvin tällä hetkellä, vaikka välillä sitä kaipaakin ihmistä kenen kanssa jakaa arjen ilot ja surut”.

Jemina, 20, Turku

"Mä oon tän porukan kuopus, joten mä tulin testaa teidän vanhusten fyysisen kunnon."

Liiketaloutta opiskeleva Jemina tietää näyttävänsä hyvältä, ja se yhdistettynä pieneen flirttiin saa naisen mukaan miesten sukat pyörimään jaloissa. Jemina kiinnostuu yleensä aidoista, huumorintajuisista ja itsevarmoista miehistä. Myös hyvä ja huoliteltu ulkonäkö sekä urheilullisuus ovat plussaa. Saarella Jemina on valmis pitämään kuplaa yllä, vaikkeivat varatut olisikaan ihan niin mieleisiä.

Jemina on sosiaalinen, iloinen ja värikäs persoona, joka osaa juhlia. Sinkkuna hän viettääkin viikonloppunsa yleensä kavereiden kanssa juhlien. Temppareihin hän lähtee odottavaisella mielellä ja uskoo, että matkasta tulee mahtava kokemus.

Aliisa, 21, Helsinki

"Äiti on aina sanonut, että kaikkea pitää kokeilla, että tietää mitä haluaa, joten ketäs mä kokeilen ekaks?"

Alun perin Temppareiden pääkaupungista Lahdesta kotoisin oleva Aliisa on spontaani hetkessä eläjä. Aliisa on myös verbaalisesti lahjakas ja lupaa tarjota saarella hyviä keskusteluja.

Vuoropäällikkönä työskentelevä avoin ja positiivinen nainen lähtee reissuun avoimella fiiliksellä. Hän toivoo saavansa matkalta uusia ihmisiä, muistoja ja kokemuksia elämäänsä. Huumori on yksi Aliisan isoimmista vahvuuksista ja hän lupaakin saarelle hauskoja hetkiä. Juhliminen huikeiden ihmisten keskellä on yksi Aliisan mielipuuhista, ja hän lupaa, ettei hänen seurassaan varmasti tule tylsää tai hiljaista.

Aliisa pitää urheilullisista, spontaaneista ja itsevarmoista miehistä, jotka tekevät mielenkiintoa herättäviä asioita elämässään, ja joilla on pilkettä silmäkulmassa. Miehessä pitää myös olla haastetta, koska liian helppo ei saa olla. Aliisaa kiinnostaa aidosti varattujen suhteet ja hän toivoo oppivansa niistä myös itse. Sinkkuna Aliisa on viihtynyt muutaman vuoden, joskin matkan varrella on ollut joitain enemmän tai vähemmän vakaviakin juttuja.

Miina, 30, Helsinki

”Missä rakkaus, siellä onni, missä Miina, siellä pommi”

Account managerina työskentelevällä Miinalla on tällä hetkellä meneillään opinnot kasvatustieteiden tohtoriksi. Miina tykkää soitella ukulelea ja laulaa. ”Jos tarvitaan yleistä viihdyttäjää, niin meikä mandoliinolla ei kestä kuin viisi minuuttia, ja bileet on pystyssä!”

Sähäkkä ja spontaani Miina on tyyppi, jolta ei jutut lopu. Pohjattoman utelias nainen rakastaa kuunnella ihmisten elämäntarinoita ja vaikuttua niistä. Syvälliset keskustelut ovat Miinalle parasta mitä hän tietää. Vajaan vuoden sinkkuna ollut Miina lähtee Temppareihin avoimin mielin tutustumaan uusiin ihmisiin. ”Mikäli onni potkaisee, sieltä löytyy jotakin kiinnostavaa. Jos ei, niin saan vähintäänkin kavereita ja mukavan kokemuksen.”

Ulkonäkö on Miinalle toissijaista. Miinan mielenkiinto herää sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla on hyvä energia ja joista paistaa hyvyys ja hellyys. Miina saapuu saarelle yllätyssinkkuna!

Henri, 23, Varkaus

"Mutsi voi laittaa himassa telkkarin kiinni, koska loput ei sovi sun silmille."

Vauhdikas ja rääväsuinen freestylehiihdon half pipen Suomen mestari Henri ei vauhtia pelkää. Freestylen lisäksi myös alamäkipyöräilyä harrastava rämäpää on viihtynyt jo tovin sinkkuna: ”aika paikasta toiseen menemistä tämä elämä on, niin eipä siinä kauhiasti emäntä kestä matkassa”.

Henkka pitää kauniista naisista, mutta ”jos akka on tyhmä, niin eihän siitä mittään tule, että kyllä se luonnekin on hyvin tärkiä”.

Henkka tykkää nauraa ja on omasta mielestään ”sopivasti vajaa”. Henriä ei juuri huolet paina ja hän lähteekin saarelle varmistamaan, etteivät varatut naiset vaivu synkkyyteen. Tämä Half pipen Suomen mestari on opiskellut merkonomiksi, ja laskukauden ulkopuolella hän työskentelee paperitehtaassa.

Eetu, 21, Vantaa

"Kukaan ei lähde kotiin kuivilla pikkareilla."

Helsingistä kotoisin oleva Eetu kuvailee itseään sympaattiseksi, kilpailuhenkiseksi, heittäytyväksi ja innokkaaksi. Sympaattinen, sydämet sulattava kikkarapää lähtee Temppareihin odottavaisin mielin ja toivoo, että kokemuksesta saisi elinikäisen muiston. Itse hän lupaa tuoda saarelle huumoria ja annoksen avarakatseisuutta. Eetun erikoistaito on hipsuttaminen, joka saa miehen mukaan naisen kuin naisen heltymään. Eetun naismakua kuvaa huumorintajuinen nainen, jonka kanssa jakaa hienot ja kaikkein syvimmät hetket.

Sinkkuelämä on maistunut Eetulle hyvin ja hän pitää sen hyvinä puolina sitä, ettei tarvitse huolehtia kuin itsestään. Hän nauttii siitä, että saa olla vapaa menemään miten itsestä parhaalta tuntuu. Kuitenkin aina välillä hän kaipaa parisuhde-elämää ja sitä henkilöä, kenen kanssa jakaa kokemukset ja aito vahva side.

Tomi, 25, Helsinki

"Jäädään ootteleen, et milloin se mörkö lyö sisään."

Siilinjärveltä Helsinkiin rantautunut Tomi kuvailee itseään koheltajaksi ja heittäytyjäksi, joka tekee asioita sen kummemmin miettimättä. Tomi onkin huumorintajuinen vitsiniekka, joka puhuu ennen kuin ajattelee. Sosiaalisesta ja helposti lähestyttävästä luonteesta kertoo myös Tomin työ: hän myy sänkyjä ovelta ovelle!

Tomi on helposti lähestyttävä ja sosiaalinen, ja viihtyy parhaiten silloin, kun ympärillä on menoa ja meininkiä.

Tomi pitää menevistä ja iloisista naisista. Hän kiinnostuu helposti, mutta kiinnostus yleensä myös lopahtaa nopeasti. Sinkkuna Tomi onkin viihtynyt lähes koko elämänsä. Bravuurinaan Tomi pitää sitä, että tulee toimeen kenen kanssa vain, ja hän löytää aina yhteisiä naurun aiheita.

Iiro, 27, Suomussalmi

"Oon ehkä kotoisin nälkämaasta, mutta lihasta ei oo ollut puutetta."

Maanmittausinsinöörinä työskentelevä Iiro on varsinainen hauskuuttaja. Tanakka murre yhdistettynä positiivisen energiseen mieleen ja spontaaniin heittäytymiseen saa herkästi hymyn jokaisen huulille heikollakin hetkellä. Temppareihin Iiro lupaakin tuoda viihdettä ja vauhtia. Toista vuotta sinkkuna viihtynyt Iiro viettää vauhdikasta ja sosiaalista elämää, eikä hänen aikansa käy koskaan pitkäksi. Iiron harrastuksiin kuuluu salibandya, jääkiekkoa, suunnistusta, juoksemista, kuntosalia, uintia ja hiihtoa.

Marcus "Macce", 23, Ruotsi/Tampere

"Voi olla, et mä näytän hirveen tutulta, mut se johtu sitä, et me ollaan tavattu sun unelmissa."

”Macce kahdella C:llä niinkun pitääkin” on Tampereelta kotoisin oleva sosiaalitieteiden opiskelija. Tällä hetkellä Macce viimeistelee opintojaan Ruotsissa. Kitaraa soittava ja laulava runopoika mielletään helposti rentuksi ja Maccen tapauksessa varmaan ihan syystäkin. Luonteeltaan Macce kertoo olevansa sen verran sarkastinen, etteivät ihmiset oikein tiedä milloin hän on tosissaan ja milloin vitsailee. Sitä tosin Macce ei pidä omana ongelmanaan. Maccen sydäntä lähellä on hällä väliä -asenne, ja välillä hänen tulee sanottua asioita liiankin suoraan.

Macce kertoo olevansa piiloitsevarma viettelijä ja hänen onnistuu saamaan naiset pauloihinsa heidän itse sitä edes tajuamatta. Sinkkuna Maccen tulee käytyä treffeillä useasti, ja haussa on se oikea, vaikkei mies ihan vielä ole keksinytkään mikä se ”oikea” on.

Maccen mukaan se saattaisi olla sellainen nainen, kenen kanssa voi käydä pitkiä keskusteluja maailman menosta ja kaikesta turhasta, ja tietysti hörppiä viintä aamuun saakka. ”Sit voitaisiin tanssia, nauraa, mennä naimisiin ja hankkia pari koiraa ja rintamamiestalo… Joo, se olis aika täydellistä!”

Jesse, 27, Helsinki

"Aion lähteä hakemaan aitoa connectionia."

Rauhallinen Jesse tykkää kahdenkeskisistä keskusteluista ja kokee olevansa naisille se kaivattu olkapää miesten sekoillessa toisella resortilla.

Kolmisen vuotta sinkkuna viihtynyt Jesse etsii naista, joka pitää itsestään huolta, on inspiroiva, ja jonka kanssa kemiat kohtaavat. Tempppareista Jesse lähtee hakemaan uusia kokemuksia; eniten hän odottaa uusien ihmisten tapaamista.

Samuli, 24, Hyvinkää

"Mä oon vähän hönö, mul on punanen tönö, ja sä oot aika söpö"

Skeittausta ja lumilautailua harrastava vauhtipää Samuli pitää menevistä naisista, mutta osaa tarpeen tullen pitää housut jalassa. Samuli ei tee itsestään numeroa, mutta tykkää flirttailla ja näyttää mitä haluaa.

Tämä menevä, mutta rauhallinen, helposti lähestyttävä ja huumorintajuinen logistiikka-alan ammattilainen aikoo tuoda Temppareihin hauskanpitoa, silmänruokaa ja huumoria. Itse hän odottaa saavansa matkasta uusia kokemuksia ja kavereita, ja lähtee matkaan hyvällä ja odottavaisella mielellä.

Joona, 28, Helsinki

"Mä oon tällainen villakoira Helsingistä. Oisko teillä hihnaa, mun edellinen hajos ja omistaja katos."

Parturi-kampaajana työskentelevä Joona lähtee Temppareihin hyvin avoimin mielin ”tietämättä mistään mitään”. Hän on aikaisemmin katsonut muutamaa jaksoa sivusilmällä, mutta on valmis heittäytymään matkan vietäväksi. Viimeiset pari vuotta sinkkuelämää viettäneellä Joonalla on takanaan yksi pitkä, yli 10 vuoden parisuhde. Elämän varrelta kertyneestä kokemuspohjasta käsin hän kokee pystyvänsä antamaan varatuille myös uusia näkökulmia parisuhteisiin.

Kiltti ja avoin Joona ottaa aina muiden tunteet huomioon ja pyrkii pitämään huolta siitä, että kaikilla on kaikki hyvin. Samaa asennetta hän aikoo pitää yllä saarellakin ja lupaa pitää huolta ihan jokaisesta. Joona tykkää itsevarmoista, hyvännäköisistä naisista, joilla on perus käytöstavat kunnossa. Joonan mielestä hullutella saa vaikka kuinka paljon, kunhan osaa myös kiittää ja pyytää anteeksi tarvittaessa.

Markus, 23, Vantaa

"Muistakaa tytöt, et jos elämänpeli alkaa painaa, ni mä oon valmis lainaa omaa mailaa."

Tempparit on tällä miehellä suorastaan verissä, sillä Markus on viime kauden Grönan pikkuveli. Huomattavan yhdennäköisyyden lisäksi veljeksistä löytyy sama huumorintaju ja sanavalmis ote elämään.

Temperamenttinen ja huumorintajuinen, kilpa-autoilua harrastava Markus pitää itseään yllytyshulluna. Puolitoista vuotta sinkkuna viihtynyt sydäntensulattaja on naisten suhteen kaikkiruokainen, mutta huumorintajusta hän ei tingi; ”naisella ei saa olla pipo liian tiukalla”.

Temppareihin Markus aikoo tuoda repullisen huonoja vitsejä ja lupaa pitää huolen siitä, että kaikille tulee hauska reissu. Matkaan hän lähtee erittäin hyvillä mielin katsomaan, mitä Thaimaan lämpö tuo tullessaan, ja uskoo täysin, että reissusta tulee unohtumaton.

Antti, 26, Oulu

"Tuun tuolta susirajan tuolta puolen, mut tällä reissulla taidetaan olla enemmän bikinirajan tuolla puolen."

Laumaeläimeksi itsensä mieltävä Antti ei osaa olla yksin ja pitää itseään luontaisena ekstroverttinä. Antti rakastaa olla ihmisten ympäröimänä ja vietellä naisia. Antti on myös luontainen myyntimies, joka myy vaikka hiekkaa Saharaan.

Sanel, 23, Turku

"There is singles, there is temptations and then there is Sanel."

Fysioterapeutti-yrittäjänä toimiva Sanel on täydellisen finglishin taitaja. Määrätietoinen, tulinen ja äkkipikainen Sanel on spontaani ja hetkessä elävä persoona. Sanel sanoo olevansa aina oma itsensä ja puhuvansa aina suunsa puhtaaksi, vaikka se saattaisi antaa hänestä ilkeän ja ylimielisen kuvan. Harvemmin se kuitenkaan on totuus tai tarkoitus. Pari vuotta erittäin vilkasta sinkkuelämää viettänyt Sanel nauttii sinkkuna olemisesta, ”so I´m doing very well like this as well”.

Sanel tietää hyvin mitä naisesta haluaa. Naisen tulee pitää huolta itsestään niin fyysisesti, psyykkisesti kuin henkisestikin. Arvoista Sanel ei tingi, ja niiden pitää kohdata.

Sanelin unelmanaisella on tavoitteita elämässään ja hän osaa myös nauttia. Itse hän kokee olevansa herrasmies, joka antaa naiselle juuri sen, mitä nainen voisi ikinä mieheltä tarvita. Sanel saapuu saarelle yllätyssinkkuna!

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin Nelosella ja Ruudussa 18.3. alkaen!