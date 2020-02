Huumehelvetistä selvinnyt ex-teinitähti meni naimisiin mysteerimiehen kanssa: esittelee valtavaa timanttisormusta Instagram-tilillään

Amanda Bynes jätti näyttelijän työt taakseen vuonna 2010, mutta suunnittelee nyt paluuta valkokankaille.

Entinen lapsitähti Amanda Bynes, 32, on ollut mukana monessa: erityisesti hänet muistetaan All That- ja Sisko ja sen sisko -tv-sarjoista sekä elokuvista Mistä tytöt tykkää (2003), Haaksirikkohuijaus (2005), She’s the Man (2006) ja Easy A (2010).

Lupaavasti alkanut näyttelijän ura on kuitenkin ollut useasti katkolla päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien vuoksi. Vuonna 2010 näyttelijän fanit järkyttyivät, kun lapsitähti ilmoitti jättävänsä näyttelijän työt kokonaan taakseen.

Amanda Bynes vuonna 2011.

Amanda Bynes on viime aikoina kuvattu lähes tunnistamattomana.

Tähti palasi julkisuuteen vasta viime vuonna poseerattuaan Paper-lehden kannessa ja liittymällä kuvapalvelu Instagramiin. Lauantaina Bynes yllätti kaikki kertomalla, että on mennyt kihloihin.

Bynes ei ole puhunut kumppanistaan tai niin ikään suhteestaan mitään julkisuudesta.

– Menin kihloihin elämäni rakkauden kanssa, Bynes kirjoittaa kuvatekstissä.

Ilouutiset herättivät runsaasti ihmetystä julkaisun kommenttikentässä. Tuhansissa kommenteissa Bynesin fanit vaativat tätä esittelemään puolisonsa.

Bynes yllättikin kaikki julkaisemalla aamuyöllä Suomen aikaa kuvan miehen kanssa.

– Rakkaani, hän kirjoitti kuvatekstissä.

Bynes kertoi aiemmin Paper-lehden haastattelussa olleensa viimeiset neljä vuotta kuivilla taisteltuaan pitkään huumeriippuvuuden kanssa.

– En voi palata ajassa taaksepäin. Jos voisin, tekisin sen. Anteeksipyyntöni niille kaikille, joita olen satuttanut ja joille olen valehdellut, koska se todella syö minua sisältä käsin. Se tuntuu kamalalta, surulliselta ja ällöttävältä.

Haastattelussa hän vakuutti, ettei enää tule koskaan käyttämään huumeita ja kuinka hän ei enää kaipaa näitä piiruakaan.

– Kun olin päässyt huumeista eroon ja olin jälleen oma itseni, tajusin välittömästi, mitä olin mennyt tekemään. Se tuntui kirjaimellisesti siltä, kuin joku muu olento olisi vallannut kehoni, se tunne on hyvin kummallinen.