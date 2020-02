Britanniassa heräsi huoli kuolleista tosi-tv-tähdistä – suosikkijuontaja Caroline Flackin kuolema jo kolmas Love Island -itsemurha

Love Island -juontaja Caroline Flackin kuolema on järkyttänyt Britanniassa. Hän oli jo kolmas itseltään hengen riistänyt Love Island -tähti.

Britanniassa huippusuositun Love Island UK-ohjelman juontaja Caroline Flack on kuollut. Vain 40-vuotias Flack löydettiin kuolleena asunnostaan Lontoossa lauantaina.

Britannian eturivin tv-kasvoihin kuulunut Flack nousi supersuosioon Love Islandista, joka on erityisen suosittu Britanniassa. Hän on juontanut myös X Factoria ja Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa.

Suosikkijuontajan järkyttävä kuolema on herättänyt huolen saarivaltiossa, sillä Flack oli jo kolmas itseltään hengen riistänyt Love Island -tähti.

Kesällä 2018 Britanniaa järkytti 32-vuotiaan Sophie Gradonin kuolema. Newcastlesta kotoisin oleva Gradon tuli tunnetuksi kauneuskilpailuista sekä suositusta Love Island -sarjasta, johon hän osallistui vuonna 2016. Miss Iso-Britannian lisäksi hänet oli kruunattu myös Miss NewCastleksi vuonna 2008.

Sophie Gradon kruunattiin Miss Iso-Britanniaksi vuonna 2009.

Seuraavaksi Love Island -tähdistä kuoli 26-vuotias Mike Thalassitis. Thalassitis löydettiin kuolleena vuosi sitten maaliskuussa Essexistä kotinsa lähellä sijaitsevasta metsästä.

Thalassitis oli entinen jalkapalloilija, joka nähtiin ammattilaisuransa jälkeen tosi-tv-ohjelmissa. Hyökkääjänä pelanneen miehen viimeisin jalkapalloseura oli Margate vuonna 2017.

Thalassitis tunnetaan parhaiten Love Island -sarjasta, jossa hän etsi rakkautta vuonna 2017.

Love Islandin tuotantoyhtiötä ITV:tä on aiempien kuolemien jälkeen kritisoitu siitä, tarjotavatko he sarjansa tähdille riittävästi tukea kuvausten päätyttyä. Love Island on Britannian ylivoimaisesti seuratuimpia realityja, joten tosi-tv-sarjan osallistujat joutuvat keskelle hurjaa mediamylläkkää.

Moni sarjan tähdistä luo itselleen uran julkisuudessa ja ekonomistien arvioiden mukaan sarjan kilpailija saattaa ansaita seuraavan viiden vuoden aikana jopa 2,6 miljoonaa euroa.

Caroline Flack ja Lewis Burton.

Caroline Flack joutui hiljattain kohun keskelle, kun hänen miesystävänsä Lewis Burton syytti häntä pahoinpitelystä. Tapausta oli tarkoitus käsitellä oikeudessa muutamien viikkojen päästä.

Brittimedian mukaan väkivaltainen välikohtaus sai alkunsa tekstiviesteistä, jotka Flack oli löytänyt miesystävänsä puhelimesta. Flack epäili miehellään olevan salasuhde toiseen naiseen ja hurjistunut juontaja oli hyökännyt nukkuvan Lewisin kimppuun. Syyttäjä päätti viedä pahoinpitelytapauksen oikeuteen, vaikka Burton ei itse halunnut selvittää välikohtausta oikeusteitse.

Tapauksella oli valtava vaikutus suosikkijuontajan uraan. Joulukuussa Flack avautui Instagram-tilillään vaikeasta elämäntilanteestaan, sillä hän joutui kohun myötä muun muassa luopumaan juontopestistään Love Islandissa.

Flackilla oli sosiaalisessa mediassa 2,4 miljoonaa seuraajaa. Hän päivitti Instagram-tiliään viimeisen kerran vain kaksi päivää sitten, ystävänpäivänä. Tuolloin juontaja julkaisi kuvakollaasin koiransa kanssa, jonka kuvatekstiin hän kirjoitti vain sydämen.

Love Island on yksi Britannian suosituimmista tosi-tv-ohjelmista. Ohjelmaa on esitetty myös Suomessa kahden tuotantokauden verran, mutta se ei saavuttanut alkuperäisversion kaltaista suosiota. Suomessa ohjelman juontajana nähtiin Shirly Karvinen.