Näin Antti Kaikkosen ja Jannika Rannan rakkaus roihahti: vauvauutinen ja kihlat vain neljä kuukautta suhteen julkistamisen jälkeen

Antti Kaikkonen ja hänen kihlattunsa Jannika Ranta kertoivat odottavansa lasta vain neljä kuukautta suhteensa julkistamisen jälkeen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi tänään lauantaina saavansa kihlattunsa Jannika Rannan kanssa perheenlisäystä.

– Elämme jännittäviä, mutta onnellisia aikoja. Toivomme kovasti, että kaikki menee hyvin, ja saamme loppukesästä pienen vauvan. Eli kyllä, tämä hyvin iso, tärkeä ja toivottu asia on totta. Eikä tätä oikein osaa edes sanoin kuvailla, Kaikkonen kirjoittaa päivityksessään.

Parin yhteinen taival on ollut vielä varsin lyhyt, mutta intensiivinen. Kaikkonen, 46, julkisti suhteensa Rantaan, 31,vain neljä kuukautta sitten.

– Kun tätä on kyselty, niin kerrottakoon nyt sitten: Jannika ja minä olemme liikuskelleet yhdessä viime aikoina vähän siellä sun täällä. Viihdymme yhdessä kovin hyvin. Eli kyllä, seurustelemme. Tästä ei ole tarkoitus sen enempää huudella tai avautua, mutta näin nyt on. Ja näin on hyvä, Kaikkonen kirjoitti Facebook-tilillään marraskuussa 2019.

Syksyllä 2018 Satu Taiveahosta eronnut Kaikkonen oli löytänyt rinnalleen Pohjanmaalta kotoisin olevan Rannan, joka työskentelee kauppapolitiikan asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa. Hän on aiemmin työskennellyt elinkeinoministerien Mika Lintilän (kesk) ja Olli Rehnin (kesk) erityisavustajana.

Kaikkonen ja Ranta ovat olleet vaitonaisia suhteestaan julkisuudessa. He edustivat ensi kertaa yhdessä Säätytalolla Puolusministerin vastaanotolla uutena vuotena. Pariskuntaa yhdistääkin erityisesti rakkaus Keskustapuolueeseen. He olivat molemmat ehdolla kevään 2017 kunnallisvaaleissa: Kaikkonen Tuusulassa, Ranta Kirkkonummella.

Rantaa läheltä seuranneet ja hänen kanssaan työskennelleet keskustalaiset marraskuussa Ilta-Sanomille, minkälaisen naisen puolustusministeri on käsipuoleensa löytänyt. Rantaan tutustuneilla ei ollut naisesta muuta kuin hyvää sanottavaa.

– Kaikilla tavoin fiksu, osaava ja hyvässä urakehityksessä oleva henkilö. Sydämellinen ja nauravainen ihminen, josta kaikki pitävät. Tulee toimeen hyvin ihmisten kanssa. Liikkuu sujuvasti erilaisissa ympäristöissä. Maanläheinen tyyppi, ei todellakaan mikään pintaliihottaja, Rantaa kuvailtiin.

Rantaa kehuttiin myös urheilulliseksi naiseksi, joka on aktiivinen lenkkeilijä. Naista tuntevat mainitsevat usein myös hänen rakkautensa koiriin, ja hän on myös itse koiranomistaja.

Helmikuun alussa Kaikkonen jakoi IS:lle lisää ilouutisia valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa. Ministeri kertoi parin kihlautuneen.

– Kaikki on hyvin, Kaikkonen hymyili onnellisena.

Vain kaksi viikkoa kihlauutisien jälkeen Kaikkonen kertoi ilouutiset siitä, että hän ja Ranta odottavat esikoistaan. Lapsen laskettu aika on Kaikkosen mukaan loppukesästä.

Ilta-Sanomat tavoitti Kaikkosen lauantai-iltana, joka kieltäytyi kohteliaasti kommentoimasta ilouutisia enempää. Kaikkonen osallistuu parhaillaan Münchenissa 14.–16.2. järjestettävään turvallisuuskonferenssiin. IS ei tavoittanut Rantaa kommentoimaan uutisia.