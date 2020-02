Emmerdale-tähti petti vaimoaan salaa yli vuoden ajan – sitten puuhat paljastuivat kaikelle kansalle kiusallistakin kiusallisemmalla tavalla

Kelvin Fletcher on joutunut keskelle melkoista suhdesoppaa.

Kelvin Fletcher on joutunut melkoisen sopan keskelle kyseenalaisten kuvien vuodettua julki.

Brittimediassa uutisoitiin syksyllä kiusallisesta tapauksesta, kun arkaluontoinen video Britannian Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa kilpailevasta Kelvin Fletcheristä yhtäkkiä levisi sosiaaliseen mediaan.

Itse kuvaamallaan videolla entinen Emmerdale-tähti heilui täysin alasti omassa pukuhuoneessaan. Materiaali lähti nopeasti leviämään Whatsapp-pikaviestipalvelun välityksellä ja päätyi lopulta julkisuuteen.

Fletcher joutui uuden kohun keskelle, kun hänet kuvattiin muutama päivä sitten juhlimassa läheisissä tunnelmissa TTK-tanssiparinsa Oti Mabusen kanssa. Molemmat kiistivät jyrkästi pettämishuhut tanssiparinsa kanssa.

Pian kuvien jälkeen kuitenkin paljastui jotain vielä ravisuttavampaa. Brittimediat paljastavat, että lokakuussa julkivuotanut video oli vain jäävuoren huippu miehen touhuille. Muun muassa The Sun kertoo Fletcherin pettäneen vaimoaan muun muassa lähettelemällä alastonkuvia ja -videoita toiselle naiselle yli vuoden ajan.

Mies pyyteli naista myös toistuvasti hotellihuoneeseensa ollessaan kuvausmatkoilla. ”Blondiksi” kutsutun naisen henkilöllisyyttä ei olla kerrottu julkisuuteen.

– Kevin vaikuttaa sitoutuneelta perheenisältä, mutta hänen tekemänsä asiat ovat niin väärin. Aivan kuin hän ei pystyisi hillitsemään itseään, sisäpiirilähteet kertoivat lehdelle.

Fletcher on naimisissa PR-toimistossa työskentelevän Elizan kanssa ja heillä on kaksi lasta: kolmevuotias Marnie ja yksivuotias Milo. Pari on ollut yhdessä nuoruusvuosista asti, mutta menivät naimisiin vasta 2015 ylellisissä talvihäissä.

Fletcher julkaisi ystävänpäivänä kuvan vaimonsa kanssa aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Eliza kuitenkin lopetti sekä miehensä että Oti Mabusen seuraamisen sosiaalisessa mediassa. Hänet myös kuvattiin ilman vihkisormustaan.

Fletcher nousi julkisuuteen vain 12-vuotiaana, kun hän astui Andy Sundgenin rooliin Emmerdale-sarjassa vuonna 1996. Hän näytteli sarjassa 20 vuotta, kunnes 2016 kertoi lopettavansa ja keskittyvänsä jatkossa ralli- ja rata-autoiluun.