Jutta ja Juha Larm rakentavat miljoonia maksavan luksusresortin aikuisille – hanke kaatui pari vuotta sitten jättitappioihin

Jutta ja Juha Larmin luksusresortin on tarkoitus aueta kesällä 2021.

Jutta Larm kertoo hänen ja Juha Larmin unelman toteutuneen ja parin suunnittelema lomakylä kohaa Rantasalmelle.

Jutta ja Juha Larm kertoivat 2017 suunnittelevansa hyvinvointikeskusta Tampereelle järven rannalle. Keskuksen oli tarkoitus keskittyä meditaatioon, hiljentymiseen ja rentoutumiseen.

Hanke kuitenkin kaatui Ely-keskuksen valitukseen ja Jutta Larm myönsi hyvinvointikeskuksen kuoppaamisen kirpaisseen myös taloudellisesti.

Nyt hyvinvointiyrittäjä kertoo kuitenkin Facebookissaan ja Instagramissaan, että pitkäaikainen unelma on toteutumassa vuosien odottelun jälkeen.

– Useimmat teistä on seurannu mun elämää vuosien ajan. Ja olette nähneet niin ylä- kuin alamäetkin. Tänään on syytä hymyyn! Parin vuoden salamyhkäisen valmistelun jälkeen on aika kertoa hillittömän upeita uutisia! Larm pohjustaa Instagramissaan.

Parin aikuisille suunnattu luksusresort nousee Rantasalmelle.

– Meillä on ollut unelma rakentaa vain aikuisille suunnattu luksus resort, jossa pääsee hiljentymään ja lepäämään. Ja nyt se on tässä! Kuru rakentuu Saimaan alueelle upean spahotelli Järvisydämen läheisyyteen omaan ylhäiseen rauhaansa. Ollaan siis Rantasalmella.

– Erityisen upeaa tämä on siksi, että ensimmäinen hanke 3 vuotta sitten kaatui. Meidän piti silloin rakentaa Ylöjärvelle. Hetki siinä kesti, että takaiskun jälkeen kasattiin taas voimat. Tämä olkoon osoitus siitä, että unelmiin kannattaa uskoa!

Jutta ja Juha Larmin lomaresortista kertoivat ensin Ylöjärven uutiset ja Itä-Savo.

Vieraille tarjotaan ”digital detox”

Itä-Savo kertoo, että Kuru Resort Saimaan rakennustyöt alkavat tulevana keväänä. Luksusresort rakennetaan Rantasalmen Porosalmelle ja se sijaitsee parin sadan metrin päässä Järvisydämen lomakylästä.

Lehden mukaan alueelle rakennetaan 16 villaa, joissa on omat spa-tilat.

Resortin on tarkoitus avautua kesällä 2021.

Jutta ja Juha Larm kertovat Iltalehdelle, että kaikki luvat ja rahoitus resortia varten on nyt hankittu. Heidän mukaansa lomakylän puiden tasolla pilareiden varassa olevat villat on tarkoitettu vain aikuisille. Larmit sanovat Iltalehdelle, että hanke tulee maksamaan noin 4 miljoonaa euroa. Pari yötä resortilla tulee maksamaan noin 1000 euroa.

Resortin kotisivuilla kuvaillaan, että resortin on tarkoitus olla aikuisasiakkaille rauhallisuuden tyyssija. Vieraat voivat valita erilaisten hyvinvointipakettien väliltä. Tietokoneiden ja puhelimien käyttöä julkisissa tiloissa ei suositella.

Vieraat voivat valita myös nimellä ”digital detox” kutsutun ohjelman ja viettää lomaansa ilman häiriötekijöitä.