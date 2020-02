Kohukaunotar Amber Rose tatuoi lastensa nimet otsaansa – faneilta täystyrmäys: ”Eihän tuo ole aito?”

Amber Rose repäisi ja toteutti pitkäaikaisen haaveensa. Nyt hänen otsaansa koristavat hänen lastensa nimet.

Malli Amber Rose esitteli aiemmin tällä viikolla uudet tatuointinsa, jotka saivat kaunottaren faneilta häkeltyneen vastaanoton. Rose, 36, tatuoi otsaansa lastensa Bashin ja Slashin nimet. Tatuoinnit eivät ole mitään huomaamattomia, vaan ne peittävät puolet Rosen otsasta.

– Kun äiti antaa sinun piirtää Barbie-nukkeensa, Rose hihitteli Instagramissa tuoreille tatuoinneilleen.

Fanit ihmettelivät sosiaalisessa mediassa miksi malli halusi tatuoida lasten nimet niin näkyvälle paikalle. Monet veikkasivat, että Rose tulisi katumaan tatuointejaan.

– Eihän tuo ole aito? Miksi kukaan täysjärkinen tekisi tällaista? Hänellä oli niin kauniit kasvot. Sääli, Instagramissa kirjoitetaan.

Nyt Amber Rose puolustaa tatuointejaan One on One with Keyshia Cole -ohjelmassa, jossa hän selittää koripalloilija Kobe Bryantin kuoleman saaneen hänet istumaan tatuoijan penkkiin.

– En halua kuulostaa kornilta, mutta Koben kuoleman jälkeen rupesin miettimään elämääni, hän toteaa ohjelmassa.

– En halua ihmisten ajattelevan, että ai Kobe kuoli, joten menit ottamaan tatuoinnin. Ei se niin mennyt, Rose korostaa.

Malli sanoo koripalloilijan kuoleman saaneen hänet muistelemaan isäänsä ja isällä 40-vuotiaana todettua syöpää.

– Isä voi nyt hyvin, mutta hän melkein kuoli. Olen 36-vuotias ja olen halunnut tatuoinnin pitkään. Ajattelin, että elämä on liian lyhyt, joten teen sen. Elä vain parasta mahdollista elämääsi ilman katumusta, Rose perustelee.

Rose on vastannut myös sosiaalisessa mediassa tatuointeihin kohdistuneisiin ihmettelyihin. Hän korostaa kyseessä olevan hänen kasvonsa ja hän saa tehdä niille mitä haluaa.

– Ne, joiden mielestä olen liian nätti naamatatuoinnille, ovat niitä samoja ihmisiä, jotka sanovat minun olevan ”liian nätti”, vaikka oikeasti pitäisivät minua rumana, hän kirjoittaa.

– Tarinan opetus on, että tee elämässäsi ihan mitä haluat, Rose jakaa viisauttaan.

Amber Rosen tyylinäyte punaiselta matolta.

Rose ponnahti alunperin julkisuuteen vuonna 2008 esiinnyttyään Young Jeezyn ja Kanye Westin Put On -musiikkivideolla. Pian Rose nähtiinkin Louis Vuittonin mainoksissa, sekä lukuisissa musiikkivideoissa.

Mallintyönsä ohella Rose on tullut tunnetuksi myös julkkisrakkaistaan. Hän on seurustellut niin Kanye Westin kuin Wiz Khalifankin kanssa.

Rosella on poika Sebastian Taylor Thomaz räppäri Wiz Khalifan kanssa. Mallin nuorin lapsi Slash Electric syntyi keväällä 2019. Lapsen isä on levymoguli Alexander Edwards.