Banksy iski taas – uusi maalaus ilmestyi yllättäen talon seinään: paljastui asukeille Facebook-tägäyksestä

Maailmankuulu katutaiteilija yllätti Bristolissa sijaitsevan talon asukkaat ystävänpäiväyllätyksellä.

Britanniassa Bristolin kaupungissa sijaitsevan talon seinään ilmestyi yllättäen torstaina näyttävä taideteos, joka herätti huomiota naapuruston keskuudessa.

Talon omistaja Edwin Simonsin, 67, tytär Kelly Woodruff, 37, bongasi maalauksen alun perin Facebookista, kun joku oli merkinnyt ottamansa kuvan isän kotitalon paikalle. Ystävänpäivänä paljastui, että maalauksen on tehnyt maailmankuulu katutaiteilija Banksy.

Naapurustossa spekuloitiin vuorokauden ajan kiivaasti, oliko maalauksen takana kuuluisa Banksy vai ei. Lopulta salamyhkäinen taiteilija vahvisti maalauksen tekeleekseen Instagram-tilillään perjantaina. Ei mennyt aikaakaan, kun talon edustalle kertyi ihmisiä ihastelemaan maalausta.

– Olemme olleet täällä koko päivän, tämä on ollut niin jännittävää. Tänne on saapunut paljon ihmisiä ottamaan kuvia maalauksesta. Se on fantastinen, Woodruff iloitsi The Guardianille.

Ihmiset kerääntyivät ihastelemaan mysteeristä taideteosta.

Taideteoksessa tyttö ampuu ritsalla ilmaan punaisia kukkia, jotka on tehty spraymaalatuista muratinlehdistä. BBC:n mukaan Woodruff haluaa isänsä kanssa suojella taideteosta. Hänen mukaansa yksi taideteokseen kuuluneista kukista oli jo varastettu, samoin kuin heidän laittamansa muovisuoja oli kadonnut. He ottivat yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jotka eivät kuitenkaan osanneet auttaa maalauksen suojelemisessa.

Anonyymi taiteilija

Anonyymina pysyttelevän Banksyn henkilöllisyys on yksi taidemaailman suurista mysteereistä. Hänen on kerrottu aloittaneen katutaiteilijan uransa Bristolissa 90-luvulla, ja hän on noussut vuosien varrella todennäköisesti maailman tunnetuimmaksi katutaiteilijaksi. Huhujen mukaan hänen uskotaan olevan Massive Attack -yhtyeen keulahahmo Robert Del Naja.

Banksy maalaa ympäri maailmaa ja ottaa töillään usein kantaa poliittisiin teemoihin.

Kuvassa Banksyn taidetta Betlehemissä.

Taiteilija kohautti taidemaailmaa pari vuotta sitten huutokauppatempauksellaan.

Yksi Banksyn kuuluisimmista töistä on Ilmapallotyttö tai toiselta nimeltään There is always hope. Teoksessa on pikkutytön siluetti, jonka kädestä pääsee karkuun sydämenmuotoinen ilmapallo.

Kun Ilmapallotytön yhtä versiota kaupattiin Sothebyssä, sen hinta kohosi innokkaiden ostajien huutaessa aina yli miljoonaan euroon. Mutta sitten tapahtuikin todellinen yllätys: Kun meklarin nuija oli paukahtanut pöytään, teoksen sisällä käynnistyi tuhoava mekanismi, joka silppusi lähes koko kuvan jättäen kapeat suikaleet roikkumaan kehyksen alareunasta ihmisten haukkoessa henkeään.

Taiteilija paljasti myöhemmin, ettei temppu mennyt aivan putkeen, sillä teoksen oli alun perin tarkoitus silppuuntua kokonaan. Vaikka mekanismi ei ilmeisesti toiminutkaan taidehuutokaupassa Banksyn suunnittelemalla tavalla, ravisutti tempaus kuitenkin kaikessa yllättävyydessään koko taidemaailmaa. Muun muassa New York Times julisti jutussaan, että tempaus jäi elämään osaksi taidehistorian kaikkien aikojen merkittävimpiä tapauksia.