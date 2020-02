Suvi Pitkäseltä jättiyllätys: solmi kansainvälisen levytyssopimuksen

Suvi Pitkänen julkaisee keväällä oman kappaleen.

Televisiosta tuttu Suvi Pitkänen paljastaa Instagramissa tehneensä kansainvälisen levytyssopimuksen. Hän on viime vuosina keskittynyt musiikintekoon, ja keväällä häneltä ilmestyy ensimmäinen single Bang Records -levy-yhtiön toimesta.

– Osa teistä tietää / on huomannut, että oon syventynyt viime vuosina myös musan tuotantoon joka alkoi tuottaa hedelmää viime vuoden lopulla. Tää vuosi starttasi sillä, että biisi jota nyt on työstetty, poiki mulle levytyssopimuksen Italialaiselle labelille, Pitkänen hehkuttaa kuvan yhteydessä.

– En ikinä olis uskonut mutta joo, totta se on. Ja pakko sanoo et biisi on timantti. Nöyräks vetää et näin hienosti lähti mun musaura uuteen alkuun, hän jatkaa.

Kauneusalan yrittäjänä tunnetun Pitkäsen yksi pitkäaikaisista haaveista toteutui, kun hän sai oman musiikkiohjelman HitMix-radiokanavalle. DJ:nä työskentelevä Pitkänen on opiskellut media-alaa Laajasalon opistossa.

– DJ-työ ja perhe on tosi vaikea yhdistää. Kun Safina oli pieni, olin Namussa (yökerho Helsingissä) joka keskiviikko vetämässä keikkaa. Sitten olin torstain, perjantain ja lauantaina aina muilla keikoilla. Arkisin hoidin lasta ja pyöritin Lookia (kauneusyritystä). Olin tosi väsynyt ja stressaantunut, Pitkänen kertoi IS:lle vuosi sitten.

– Nyt kun aikaa on mennyt eteenpäin, olen alkanut ymmärtää, että en voi tehdä kaikkea samaan aikaan. En voi olla keikoilla joka perjantai ja lauantai, kuten Amanda, hän jatkoi.

Pitkänen kertoi uusista työkuvioistaan MTV:lle tammikuussa. Hän paljasti, että keväällä ilmestyvä kappale on englanninkielinen kesäbiisi.