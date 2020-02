Näyttelijä Ville Haapasalo tasapainotteli vuosia työn ja perheen välillä – Venäjällä vietetty aika vaati veronsa: ”Olen maksanut kallista hintaa”

Näyttelijä Ville Haapasalo tekee tänään jotain itselleen täysin uutta, kun hän nousee Lahden Kaupunginteatterin näyttämölle yhdessä tyttärensä Saiman kanssa.

Näyttelijä Ville Haapasalo on tehnyt urallaan jo lähes kaiken. Vuosien varrella Haapasalo on luonut vakuuttavaa uraa niin Suomessa kuin Venäjälläkin, minkä lisäksi kiireinen mies on mukana yhdeksässä erilaisessa yrityksessä. Myös sellaisissa, jotka eivät liity millään tapaa viihdemaailmaan.

Nyt Haapasalo on kuitenkin pian tekemässä jotakin sellaista, mitä hän ei ole tehnyt koskaan aikaisemmin. Perjantaina 14. helmikuuta, ystävänpäivänä mies nimittäin hyppää näyttämölle yhdessä isänsä Osmon sekä tyttärensä Saiman, 16, kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lavalle astuu kolme sukupolvea Haapasaloja yhtä aikaa.

– Isäni ei ole koskaan näytellyt. Tytär puolestaan haaveilee näyttelijänurasta. Olen yrittänyt epätoivoisesti saada häntä miettimään jotain muuta ammattia, mutta se ei taida onnistua, mies naurahtaa.

Osmo Haapasalo, Selma Haapasalo ja Ville Haapasalo nousevat yhdessä Lahden Kaupunginteatterin näyttämölle.

Lahden kaupunginteatterin tuotanto Karnevaali 2020 on musiikkiteatteriteos, johon Haapasalo päätyi mukaan erikoisella tavalla. Ohjaaja Jemina Sillanpää nimittäin otti ensimmäisenä yhteyttä Haapasalon tyttäreen, joka puolestaan houkutteli mukaan isoisänsä. Kun kaksi kolmesta oli jo mukana, ei Haapasalolla ollut enää varaa kieltäytyä.

– Ohjaaja oli hyvin ovela ja viekas tässä. Tytärtäni ei ollut vaikea ylipuhua mukaan tähän projektiin – eikä isäänikään. Ei minulla ollut enää minkäänlaista sananvaltaa siinä, Haapasalo vitsailee.

Vaikka kolmikolla ei ollut entuudestaan kokemusta yhdessä työskentelystä, on yhteistyö sujunut mutkattomasti. Haapasalolla on aina ollut hyvät ja lämpimät välit niin isäänsä kuin tyttäreensäkin, eikä sanaharkkaa olla saatu aikaiseksi edes harjoituksissa. Silti tilanne eroaa näyttelijän mukaan huomattavasti tavallisesta.

– Enemmän seuraan ehkä heidän työskentelyään kuin normaalisti tekisin harjoituksissa. Olen yrittänyt parhaani olla neuvomatta ja kommentoimatta, mikä on ollut minulle melko vaikeaa, mutta se ei ole minun tehtäväni, Haapasalo pohtii.

Ville Haapasalo iloitsee, etteivät Venäjällä vietetyt vuodet ole vaikuttaneet hänen ja lastensa väliseen suhteeseen.

Tulevan ensi-illan myötä Haapasalo on viihtynyt viimeiset puoli vuotta enimmäkseen Suomessa. Se on ollut miehelle harvinaista herkkua, sillä erityisesti uransa alkutaipaleella Haapasalo matkusti paljon. Tie vei usein Venäjälle, jossa Haapasalo nauttii edelleen suurta suosiota. Vaikka työ kantoi hedelmää, oli Venäjällä vietetty aika kuitenkin aina pois perheeltä.

– Silloin, kun olin enemmän poissa, niin Suomeen ja kotiin tullessani pyhitin kaiken aikani lapsille. En ole ainoa ihminen tässä maassa, joka matkustaa työkseen. Olen yrittänyt panostaa siihen aikaan, minkä vietän kotona ja perheeni kanssa, Haapasalo muistelee.

– Ihminen on kummallinen ihminen, sopeutuu moneen. Ei se ole minun ja lasteni väleihin onneksi vaikuttanut. Kerran kesäloman päätteeksi lapset jopa totesivat, että etkö voisi jo lähteä takaisin töihin, hän lisää nauraen.

Karnevaali 2020 -projekti pitää sisällään kymmenen esitystä Lahden kaupunginteatterissa. Kun esitykset ovat ohi, suuntaa Haapasalo jälleen Venäjälle. Miehen suosiosta Venäjällä kertonee se, että talouslehti Forbes arvioi Haapasalon vuonna 2013 maan kolmanneksi vaikutusvaltaisimmaksi ihmiseksi.

– Muutin Venäjälle 19-vuotiaana ja aloitin opinnot teatterikoulussa. Päädyin mukaan elokuvaan, josta tuli Venäjän kaikkien aikojen katsotuin. Satuin vain olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Haapasalo selittää suosiotaan.

– Vaikka Haapasalo on ollut Venäjällä suuri nimi lähes koko uransa ajan, Suomessa ihmiset eivät tunnistaneet Haapasaloa vuosikausiin. Nyt tarina on toinen, ja Haapasalo on nykyisin lähes yhtä tunnettu Suomessa kuin Venäjällä. Suosio kotimaassa on kuitenkin verrattain erilaista.

– Venäjällä minua pitää ilmeisesti ihan lain mukaan teititellä, mikä tuntuu aina todella kummalliselta. Suomessa ihmiset tulevat herkemmin juttelemaan, mutta Venäjällä ei sellaista tapahdu, Haapasalo paljastaa.

Ville Haapasalo on äärimmäisen suosittu Venäjällä, jossa mies viettää edelleen paljon aikaa.

Tällä hetkellä Haapasalolla on monta rautaa tulessa. Musikaaliteatterin ohella miestä työllistävät muun muassa elokuvaprojektit sekä ravintolabisnes. Kysyntää riittää myös televisiotöihin, mutta ihan kaikkeen Haapasalo ei enää lähde mukaan.

– Vanhemmiten alkaa tulla vähän ronkeliksi. Enää en lähde mukaan projekteihin, joita kohtaan en tunne intohimoa. Olen toisinaan myös kärsinyt uupumuksesta ja maksanut kallista hintaa siitä tahdista, millä elämääni elän. Nyt pitää osata myös rauhoittua, hän selittää.

Haapasalo on vuosien varrella toteuttanut unelmiaan yksi kerrallaan, aina oman ravintolan avaamisesta kalastukseen keskittyvän televisiokanavan perustamiseen. Yksi haave näyttelijällä kuitenkin edelleen on.

– Haluaisin tehdä kansainvälisesti ison tuotannon. Tehdä isosti, se olisi haaveeni, Haapasalo paljastaa.