Annika Metsäketo päätti vetäytyä julkisuudesta – avautuu uusperheen arjesta: ”Se on erilaista”

Tuotantomaailman pariin hypänneen Annika Metsäkedon haave lapsiperheestä toteutui.

Radiojuontajana tutuksi tullut Annika Metsäketo on pitänyt viime vuodet hiljaiseloa julkisuudesta. Viimeisten vuosien aikana on kuitenkin ehtinyt tapahtua paljon. Metsäkedon turkkilaisen miehen, Baris Kirkgözinin 11-vuotias tytär muutti Suomeen puolitoista vuotta sitten ja juontaja ryhtyi tytölle äidiksi.

– Nyt elän perhe-elämää, mikä on erilaista, mihin olen tottunut. Kaikki on ollut uutta ja vanhemmuus on tuonut mukanaan aivan uudenlaista vastuuta, Metsäketo kuvailee.

Metsäkedolla on takanaan rankkoja vuosia. Entinen radiojuontaja on avautunut Me Naiset -lehdessä lapsettomuudestaan. Metsäketo ja hänen aviomiehensä Baris Kirkgöz saivat kuulla vuonna 2015, että lapsen saaminen tulisi olemaan erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Samana vuonna Metsäkedon isä menehtyi syöpään.

Onnellinen käänne tapahtui, kun hänestä tuli äitipuoli Arzalle. Metsäkedon mukaan Arza on sopeutunut Suomeen hyvin.

– Hänelle uutta oli se, että Suomessa lapsetkin voivat liikkua yksin esimerkiksi bussilla. Hän myös viihtyy koulussa älyttömän hyvin ja pitää erityisesti suomalaisesta kouluruoasta, Metsäketo hymyilee.

Annika Metsäketo on mukana Ex on the Beach Suomi -ohjelman tuotannossa.

Turkki lähellä sydäntä

Metsäketo ja Kirkgözin tapasivat ensimmäistä kertaa toisensa jo vuonna 1995 Turkin Alanyassa. Annika jatkoi vuosittaisia matkojaan Turkkiin, mutta meni 16 vuotta ennen kuin he tapasivat toisensa uudestaan Istanbulissa. Siitä rakkaus pikku hiljaa lähti. Pari on ollut yhdessä kahdeksan vuotta.

Metsäketo pyrkii käymään Turkissa noin kerran vuodessa. Sen sijaan Kirkgözin ja tämän tytär matkustavat Turkin lämpöön useammin, ja Arza asuu kesän äitinsä luona.

Turkki on Metsäkedolle lähellä sydäntä. Vuosien varrella hän on ehtinyt noteeraamaan maiden väliset kulttuurierot.

– Siellä erilaista on, että ihmiset pitävät aidosti huolta toistaan ja heillä on läheiset välit sukulaisiin. Onneksi meidän perhe pitää tiiviisti yhteyttä.

– Turkkilaiset myös syövät koko ajan, hän naurahtaa.

Radiojuontajana tunnettu Metsäketo viettää rauhallista perhearkea.

Vetäytyminen valokeilasta

Juontajaa ei ole nähty julkisuudessa viime vuosina.

– Vetäytyminen oli osittainen päätös, mutta toisaalta se tuli luonnostaan, kun en enää ollut valokeilassa. Julkisuus tuli aiemmin töideni mukana, hän selittää.

Metsäketo on avautunut työttömyydestään sen jälkeen, kun hänet irtisanottiin Radio Novalta vuoden 2015 maaliskuussa. 22 vuotta radion parissa työskennellyt Metsäketo on aiemmin juontanut esimerkiksi NRJ:llä ja Kiss FM:llä.

Nyt hän on hypännyt kameran toiselle puolelle tuotantohommiin erilaisten televisio-ohjelmien pariin.

– Muistan vielä, kun ajattelin, että tuolla kameran takana työ vaikuttaa mielenkiintoiselta. Halusin päästä niihin hommiin.

Metsäketo on muun muassa ollut toimittajana Suomen Bachelor-ohjelmassa sekä Selviytyjissä. Syksystä lähtien hän on ollut osa maaliskuussa alkavan Ex on the Beach Suomi -ohjelman tuotantotiimiä.

– Koko syksyn etsin ohjelmaan oikeantyyppisiä ihmisiä. Olen ylpeä, että sain mukaan juuri heidät, Metsäketo kertoi torstaina ohjelman pressitilaisuudessa.