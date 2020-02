Uutuuskirjassa palataan Pate Mustajärven uran kohokohtiin: huomasi, että fanien käytös on muuttunut radikaalisti vuosien varrella

Pate Mustajärvestä juuri julkaistu kirja on katsaus menneeseen soolouraan. Kuvien taakse kätkeytyy lukematon määrä muistoja ja oivalluksia.

Ai perkele! Sanat kajahtavat ilmoille naurulla ja tamperelaisella ärrällä vahvasti maustettuna. Pate Mustajärvi tuijottaa kuvaa ja muistot tulvivat mieleen.

Kyseessä on Mustajärven neljännen soololevyn, Vol. 4:n kansikuva. Siinä hän katsoo suoraan kameraan konjakkilasin takaa sikari kädessä sauhuten. Kuva löytyy juuri julkaistussa Pate Mustajärvi – Matkani Varrelta -kirjasta, jonka kaikki kuvat on ottanut Mustajärven luottokuvaaja Harri Hinkka.

– Tämä kuva on siksikin merkittävä, että se on ensimmäinen kuva, jonka Harri minusta otti. Siitä alkoi ystävyys ja yhteistyö, joka on kestänyt tähän päivään saakka.

Dean Martin -henkisen kuvan idea oli Pate Mustajärven oma.

– Halusin mahdollisimman kauaksi bändistä, irti Popeda ja Rolling Stones -tyylistä, jossa ollaan vähän pihalla ja renttuja, niin kuin silloin piti olla, Mustajärvi toteaa.

Pate Mustajärven luottokuvaaja Harri Hinkka on ottanut kirjan kaikki kuvat.

Kuva otettiin Café Europassa Tampereella. Paikka oli silloin, vuonna 1997, tamperelaisten muusikkojen suosiossa. Miehet kokoontuivat sinne joka viikko tiistaiklubiksi kutsumaansa hetkeen. Tovin ajan turistiin mukavia, poltettiin sikarit, siemaistiin yhdet mitä nyt kukakin siemaisi, ja suunnattiin sen jälkeen, minne nyt kukakin suuntasi.

Kuvaottohetkellä ravintola oli normaalisti auki. Muut asiakkaat eivät noteeranneet kuvauksia. Mustajärvi suorastaan hämmästyy ajatusta, kun se nyt tulee mieleen.

– Enää se ei mitenkään onnistuisi aukioloaikaan. Siinä olisi heti hirveä härdelli päällä. Porukat tulisivat siihen ihmettelemään, haluaisivat kaverikuvia sun muuta.

Tampereella Mustajärvi kertoo saavansa vielä olla suhteellisen rauhassa, etenkin kun miettii mihin menee ja milloin sen tekee.

– Ihan heti ei tulisi mieleen lähteä esimerkiksi yökerhoon, hän virnistää.

Harva enää ajattelee, että julkisuuden henkilölläkin on oikeus oma yksityisyyteen ja vapaa-aikaan. Liikkui lähes missä vain, joku haluaa kuvan, nimmarin tai vaihtaa kuulumisia.

– Pahimmillaan se on sitä, että kun olen puolison kanssa syömässä, pöytään tullaan niin, että haarukat lentelevät. Kanssani olevaa henkilöä ei huomioida lainkaan, hyvä kun ei sivuun työnnetä, Mustajärvi harmittelee.

Keskijakaus ja päälakea nuolevat hiukset. Kädet polleasti taskussa, kun ei niille muutakaan paikkaa keksi. Silmissä uhmakas katse.

Sellaista Mustajärveä nähtiin kolmella eri vuosikymmenellä Niskavuoren Aarnet -revyissä yhdessä Ilpo Hakalan ja Jukka Leistin kanssa. Revyytä esitettiin vuosien saatossa kahdeksan versiota Tampereen teatterin teatterikahvilassa.

– Kun laitoimme päälle nuo hurstipaidat ja henkselit, villasukat ja saapashousut, meistä tuli siinä hetkessä kolme Aarnea. Roolivaatteissa naamakin asettui saman tien tiettyyn ilmeeseen, Mustajärvi muistelee.

Hieman sama vaikutus on nykyään sillä, kun ennen keikkaa vetää esiintymisvaatteet päälle. Tuntia ennen esiintymisen alkua Mustajärvi kurvaa paikalle. Takahuoneessa odottaa sinne roudattu esiintymisvaatekaappi, jonka valikoimaa artisti käy läpi samalla ääntään availlen.

– Kun vaatteet vaihtuvat, sitä ui samalla siihen rokkirooliin, jossa en kuitenkaan, kaikella kunnioituksella Andy McCoyta kohtaan, viihdy 26 tuntia vuorokaudessa. Hetki ennen keikkaa laitan rokkivaihteen päälle ja kun veto on ohi, päästän pikkuhiljaa irti.

Joskus irti päästämiseen tarvittiin hieman järeämpiä keinoja.

– Esimerkiksi revyyn jälkeen me suuntasimme Teatterikahvilaan ja sieltä kiireen vilkkaa ravintola Tillikkaan, jossa huuhdeltiin Aarnet pois. Nykyään menen mamman viereen pötkölleen, laitan television auki ja odotan, että uni tulee.

Vuosi 2005. Pate Mustajärvi nojaa Indian-moottoripyörään. Yläkeho on lähes paljas, ilmoille purkautuu syvä haukotus. Kuva on Ajan päivin, ajan öin -soololevyn kannen kuvauksista ja väsymys aitoa.

– Tuon kuvan Harri nappasi tauolla, Mustajärvi muistelee.

Kuvauksiin Mustajärvi oli tullut suoraan hieman pitkäksi venähtäneeltä keikalta. Se oli aikaa, jolloin valvotun yön jälkeen saattoi yhtäkkiä muistaa, että jumalaare, tänään on ne kuvaukset. Siinä sitten notkuttiin kameran edessä silmät puolitangossa.

– Harri sanoi kuvatessaan, että pidä silmät kiinni ja avaa kun sanon. Näin teimme, ja hyviähän niistä kuvista tuli.

Tänä päivänä valokuvaussessio ei enää yllätä. Kuvaukset on tarkasti kalenteriin merkittynä, eikä niihin enää mennä pari vuorokautta valvotuilla silmillä.

Mustajärvi hymyilee kukkapuska kourassaan silmät aurinkolaseihin verhottuna. Ympärillä parveilee iso joukko kuvaajia kamerat ahnaasti artistiin suunnattuna. On elokuu ja vuosi 2015. Pate Mustajärvi on juuri voittanut Iskelmä-Finlandian.

– Edellisenä yönä oli Popedan kahdelta yöltä päättynyt keikka Puumalan Siltakemmakoilla. Suoraan lavalta hyppäsin auton rattiin ja ajoimme siitä viisi tuntia kohti Tamperetta ja Tapsan Tahteja, Mustajärvi muistelee.

Tapsan Tahtien 55 minuutin vedon jälkeen oli suuren maailman tyyliin minuutilleen aikataulutettu mediatilaisuus, jossa viisitoista toimittajaa sai jokainen tasan viisi minuuttia haastatteluaikaa. Siitä Mustajärvi hyppäsi jälleen autoon. Sen nokka käännettiin kohti Mikkelin Jurassic Rockia, jossa Popedalla oli keikka.

Paikalle ehdittiin kolme minuuttia ennen keikan alkua.

– Bändin jätkät odottelivat jo rivissä lavalle johtavilla rappusilla. Basisti Jyrki Melartin totesi tyynesti, että jaahas, suvaitseehan se humppakeisarikin saapua paikalle, Mustajärvi hörähtää.

Matkani Varrelta on katsaus Popedan keulahahmon soolouraan yli kahden vuosikymmenen ajalta. Mustajärvi itse näkee kirjan sivuilla ainutkertaisia muistoja, mutta myös vahvan kasvutarinan.

– En enää tee asioita, joita en itse halua. Nuorempana tuli lähettyä mukaan milloin mihinkin vain, koska en uskaltanut tai kehdannut kieltäytyä. Olen etuoikeutettu, että minun ei enää tarvitse tehdä sellaista.

Mustajärvi on sanonut monet kerrat ei kiitos lukuisille eri tv-formaateille. Paljon pitäisi tapahtua, jotta hänet nähtäisiin kyynelehtimässä tapas-palojen äärellä.

– Vain elämää -ohjelmaan lähden mukaan sitten, kun mukana ovat myös Dave Lindholm, Tuomari Nurmio, Martti Syrjä ja Pelle Miljoona, mies virnistää tietäen, että sellaista päivää tuskin koskaan nähdään.

Hän tietää olevansa koko kansan rokkikukko, jonka ikää monet eivät edes ajattele. Kuten esimerkiksi ne tuotantoyhtiöt, jotka pyytävät miestä muutaman kuukauden varoajalla milloin mihinkin ultimate-koitokseen.

– Täytän heinäkuussa 64 vuotta. Ja joku ajattelee, että minä tuosta vain tempaisen seikkailemaan jonnekin erämaahan uppo-outojen ihmisten kanssa muka pitämään hauskaa, Mustajärvi pudistelee päätään.

Hän toteaa olevansa onnellinen siitä, että reality-sarjoja ei tehty vielä vuosikymmeniä sitten, jolloin hän kuopi pohjamutia railakkaimman rokkielämän pyörteissä.

– Olisin varmasti töpännyt itseni huolella monta kertaa. Tuolla ne mokat kiertäisivät ikuisesti, Mustajärvi pyörittelee silmiään.

Iän puolesta eläkeikä voisi siis jo kolkutella kulman takana, mutta Mustajärvi ei kutsuun vielä vastaa. Ei etenkään nyt, kun saa tehdä asioita omilla ehdoillaan.

Viime kevään suosittu teatterisalikiertue saa jatkoa Teatterin kummitus vol. 2 -turneella. 20 konserttia sisältävä konserttikierros alkaa 20. helmikuuta Mikkelistä ja päättyy reilu kuukausi myöhemmin Tampereen Komediateatteriin. Luvassa on syyskuussa julkaistun Teillä oli nimet, ja kerran te kuljitte täällä -levyn materiaalia ja aiempien vuosien soolohittejä.

– Tällä kiertueella teen vuoden ainoat soolokeikat. Kesäkuusta vuoden loppuun kierrän Popedan riveissä ja sen jälkeen mennään vuosi kerrallaan, Mustajärvi toteaa.