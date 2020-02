Tällaiset olivat Maisa Torpan ja Mikko-rakkaan ylelliset kaupunkihäät – ”Emme menneet sieltä, missä on halvinta”

Maisa Torppa avioitui perjantaina itseään 10 vuotta vanhemman Mikon kanssa. Häät saatiin kasaan pikavauhtia ja tuore aviopari on onnensa kukkuloilla.

Useista tv-ohjelmista ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Maisa Torppa, 28, on nyt rouva. Maisa avioitui eilen perjantaina uuden rakkaansa Mikon kanssa. Pari vihittiin vuonna 1826 valmistuneessa Helsingin vanhassa kirkossa lähipiirin läsnä ollessa. Vihkimisen jälkeen juhlat jatkuivat maineikkaan hotelli Kämpin juhlatiloissa.

Tuore aviopari on edennyt suhteessaan pikavauhtia ja häät saatiin kasaan salamannopeasti. Maisa onkin onnellinen ja hämmästynyt siitä, kuinka hyvin kaikki saatiin onnistumaan vain viikoissa.

– Se että kaikki on sujunut niin soljuvasti, kertoo mielestäni siitä, että näin on tarkoitus olla, onnellinen Maisa sanoo.

Maisa ja Mikko ystävystyivät viime keväänä, mutta suhde syventyi rakkaudeksi loppuvuodesta 2019. Kun kaksikko tapasi ensimmäistä kertaa, Maisa oli vielä kihloissa rallikuski Jari-Matti Latvalan kanssa. Maisan ja Jari-Matin häitä oli tarkoitus juhlia viime vuodenvaihteessa, mutta pari erosi lokakuussa.

– Emme me hirveän montaa kuukautta ole olleet yhdessä Mikon kanssa, kun juuri olin menossa toisen miehen kanssa naimisiin, Maisa naurahtaa hämillään.

Maisan hääkuvassa pari poseeraa onnellisesti portaikossa. Morsian oli pukeutunut näyttävään häämekkoon, jota koristi pitsinen yläosa.

Moni on ihmetellyt, miksi Maisa tahtoi edetä uudessa suhteessaan niin rivakasti. Syynä on se, että Maisa on nyt onnellisempi kuin koskaan aikaisemmin ja siksi hän ei ole tahtonut painaa jalkaa jarrulle.

– Tahdomme naimisiin, koska tämä tuntuu hyvältä ja oikealta, Maisa sanoo napakasti.

– Aikaisemmassa suhteessani olin niin pitkään tehnyt toiselle mieliksi monet vuodet. Kun erosimme, ajattelin että nyt teen tasan sitä, miltä minusta itsestäni tuntuu. Elämän tarkoitus on olla sairaan onnellinen ja tehdä asiat niin kuin itsestään hyvältä tuntuu. Olen opetellut olemaan itsekäs. Ja jos kolahtaa, niin miksi meidän pitäisi Mikon kanssa himmailla?

Maisalle oli tärkeää saada avioliitolleen siunaus kirkossa, sillä uskonto on yksi hänen tärkeimmistä arvoistaan.

– Minut on kasvatettu uskonnollisesti ja kirkkohäät ovat minulle tärkeä asia.

Maisa on aiemmin ollut kerran naimisissa vuosina 2012–2014 lapsensa isän kanssa. Tuolloin nuoripari vihittiin koruttomin menoin maistraatissa.

– Siitä avioliitosta oli helpompi erota kuin erottaa yhteinen asuntolaina. Olen aina ajatellut, että sitten kun menen kirkossa naimisiin, menen naimisiin ensimmäistä kertaa.

Ystävänpäivä valikoitui Maisan ja Mikon hääpäiväksi, koska pari koki sen kauniiksi päiväksi juhlia rakkautta.

– Voiko olla ihanampaa päivää mennä naimisin kuin ystävänpäivä!

Kirkkovihkimisen jälkeen häävieraat siirtyivät jatkamaan juhlintaa ylellisen hotelli Kämpin juhlatiloihin Helsingin Esplanadin puiston kupeeseen. Ensimmäinen yö avioparina vietettiin myös Kämpissä. Hääbudjettia kysyttäessä Maisa naurahtaa ja vastaa:

– Mielestäni hääbudjetin voi hääpaikastamme päätellä siten, ettemme ole ihan menneet sieltä, missä on halvinta. Ei Kämpissä alle parinkymmenen tonnin häitä järjestetä.

Juhlaillan aikataulun sujuvuudesta vastasivat Maisan kaksi kaasoa ja Mikon bestman.

Maisa Torppa on nyt onnellisempi kuin koskaan aiemmin.

Maisan pitsisatiinisen hääpuvun on suunnitellut Pukuni-hääpukuliikettä Turussa pitävä suunnittelija Saara Kuusjärvi. Hääpuku suunniteltiin pikavauhtia Maisan toiveiden pohjalta. Puvun yläosa on pitsiä ja alaosa himmeähohtoista satiinia. Pukusuunnittelija Kuusjärvi kuvailee pukua kuninkaallistyyliseksi.

– Se on ihanin hääpuku, jonka olen ikinä nähnyt. Olenkin tuskaillut, että miksi en saa käyttää pukua kuin vain yhden päivän ajan. Varmaan Mikko tulee jonain tavallisena tiistai-iltana kotiin ja yllättää minut siivoamasta hääpuku ylläni, Maisa nauraa.

Avioitumisen myötä Maisan vasenta nimetöntä koristaa kaksi timanttisormusta. Toisessa on suuri 1,25 karaatin timantti ja toisessa sirompi timanttirivistö.

– Mikko sanoi ihanasti, että ”sinä et ole yhtään alle kolmen karaatin arvoinen”, Maisa naurahtaa ja hymyilee.

Myöhemmin keväällä pari suuntaa viikon pituiselle häämatkalle Alpeille laskettelemaan.

Tuotetiedot: Pitkä hihaton mekko, KappAhl. Pitsinen kietaisumekko, Vero Moda. Neulepitsimekko ja pitsineuletoppi, Y.A.S.Farkut, Mosh Mosh.