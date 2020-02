50 vuotta täyttävä Jouni Hynynen avautuu villeistä ajoista: ”Silloin kiinnosti aika paljon viina ja naiset”

Kotiteollisuuden nokkamies Jouni Hynynen Karjalan laulumailta tuli miehen ikään ja myöntää että bändin nousukiidon aikoihin mopo lähti käsistä.

Joutsenossa, Lappeenrannan kupeessa syntynyt Jouni Hynynen on kuulunut suomalaisen raskaan rokin kärkinimiin jo parikymmentä vuotta. Hynynen ei ole pelkkä rokkihahmo. Hän on julkaissut useammankin kirjan, kirjoittanut kolumneja, äijäillyt Jone Nikulan kanssa televisiossa ja on miestä kuultu myös Radio Rockin taajuudella Kesäpojat-ohjelmassa. Vuonna 2016 Hynynen avioitui näyttelijä Mari Perankosken kanssa.

Hynysestä on kirjoitettu tuhansia lehti- ja nettiartikkeleita. IS päätti syntymäpäivän kunniaksi rikkoa perinteisen haastattelun kaavan ja istuttaa muusikon piinapenkkiin, jossa hän joutuu vastaamaan 5 + 10 kiperään väittämään.

5 väitettä

1. Rokkaamalla ei Suomessa rikastu.

– Aikoinaan ehkä rikastui, mutta ei nykyään. Silloin kun levyt vielä myi, siitä saikin jotain. Jos nykyään haluaa pysyä siinä kuosissa, että pystyy ostamaan ison juuston kaupasta, pitää tehdä keikkaa. Eli ei rikastu.

2. 50-vuotias ei ole uskottava rokkibändin liideri.

– Pitää paikkansa. Esimerkkinä Mick Jagger, joka sanoi aikoinaan, että jos hän vetää vielä nelikymppisenä Satisfactionia, niin ampukaa. Veti se sitten vähän pidempään. Onhan se vähän naurettavaa. Jos olet 50 etkä ole muuta kuin rokannut, niin se kertoo vain siitä, ettet osaa tehdä mitään muuta.

3. Sinua häiritsee, ettei suuri yleisö muista yhtään Kotiteollisuuden biisiä nimeltä.

– Häiritsee ihan helvetisti. Jos bändi on tehnyt 16 levyä... Mitä mie olen tehnyt väärin, ettei jengi muista niitä biisejä? Mie en ole varmaan ollut tarpeeksi esillä. Pitäisi mennä Vain elämää -ohjelmaan. Keikoilla on kyllä helvetisti jengiä, joka kailottaa biisejä mukana. Kai ne jotain muistaa. Mutta ei meistä ole esimerkiksi areenahommiin. Sellainen olisi ihan turhaa.

Kotiteollisuus levy-yhtiön kuvissa 2001. Keskellä kaljupäinen Jouni Hynynen.

2004 oli jo tukka kasvanut. Hynynen ja Kotiteollisuus pokkasivat vuoden parhaan metallialbumin Emma-palkinnon Helvetistä itään -levyllä.

Hynynen penkin päässä vuoden 2005 Ilosaarirockissa.

4. Rockelämäntyylisi on mennyt överiksi jossain vaiheessa uraa.

– Ehdottomasti on mennyt. 2000-luvun alku oli helvetin paha. Ehdottomasti. Silloin kiinnosti aika paljon viina ja naiset rokin ohella. Mie oletin, ettei aikuinen mies pysty heittäytymään sellaisen hommaan. Kyllä mie vittu heittäydyin. Kaikki meni päin helvettiä. Ja kun se lähtökohta oli kuitenkin ihan eri. Koko hommahan alkoi ajatuksesta, että soittaminen on vaan niin kivaa. Siinä vaiheessa kun levyt myi ja rupesi tapahtumaan, se heilahtikin höpö-höpö-homman puolelle.

5. Rokkiminäsi ja kotiminäsi ero on suuri.

– Ei ole mitään eroa. Nykyisin se on ihan sama jäbä. Silloin 2000-luvun alussa yritin pitää ne erillään. Nyt olen sinut itseni kanssa.

+ 10 väitettä

1. Sinua harmittaa vietävästi, ettet ole päässyt mukaan Vain elämää -ohjelmaan.

– Olin erittäin otettu, että kysyttiin mukaan. Päätin etten lähde eli ei vituta yhtään. Minulla ei ole mitään sitä ohjelmaa vastaan. Paitsi. Ihan oikeasti, ne ihmiset, jotka siellä keskenään ilakoi... Ei niillä voi olla niin hauskaa! Ei miulla ole koskaan rokkityyppien kanssa hauskaa. Paitsi oman bändin kanssa.

– On hienoa, että ihmiset saa julki tekemäänsä musaa, mutta nykyisin se tapahtuu vain tuollaisen ohjelman kautta. Se on vähän väärin. Musan pitäisi puhutella ihmisiä jonkun muun kanavan kautta kuin television. Tai sitten telkkarissa pitäisi olla vanhan liiton levyraati. Sieltä tulisi sitten uusia bändejä, jotka esiintyisivät omana itsenään, ilman mitään formaattia.

Hynynen ja CMX:n A.W. Yrjänä Tuuliajolla -kiertueen tunnelmissa vuonna 2006.

Äijät-ohjelma polkaistiin käyntiin vuonna 2007. Vieressä juontajapari Jone Nikula.

Rasta-Jouni vuodelta 2009.

2. Pirjo Lonka on Suomen paras naisnäyttelijä.

– Ei pidä paikkansa. Mari Perankoski on paras. Sillä on paljon ideoita, näkemystä ja helvetin hyvät muodot. Pirjollakin on hyvät muodot – ei siinä mitään – mutta ei niin hyvät.

3. Sinua ei häiritse, vaikka vaimosi on sinua parempi suustaan.

– Ei häiritse. Hän on hyvin paljon parempi suustaan kuin mie. Mie olen erittäin mielissäni siitä, että on sellainen kumppani, joka pystyy pistämään hanttiin. Ja pistääkin. Jos hänen kanssaan rupeaa tekemään mitä hyvänsä, hän on se, joka ideoi. Se on seksikästä, että on tyyppi, joka pystyy laittamaan miut nippuun. Että tämä menee nyt näin. Mie kyllä sanon vastakkaisen sanan ja olen omaa mieltä, mutta lopulta tajuan, että hän on oikeassa. Hänellä on hieno draamantaju. Meillä on symbioosi. Molemmat tietää toisen heikot ja hyvät kohdat. Kun ne vääntää kohdilleen, niin se on seksikästä.

4. Tämä parisuhdepaljastus kaduttaa sinua.

– Olen puhunut liikaa avioerostani. Se on sellaista lässytystä. Ihmiset eroaa ja menee yhteen. Jotkut ovat vaan hirveän kiinnostuneita sellaisesta. Se on helvetin väärin. Sen ei pitäisi olla mitenkään kiinnostavaa.

Hynynen Ruisrock-tunnelmissa heinäkuussa 2011.

Näyttelijä Mari Perankoski esitti Karjalan Kandalffia Putouksessa vuonna 2014. Sketsihahmo sai ilmiselvän innoituksen avopuoliso Hynysestä.

Hynynen saattoi vain seurata katsomosta mitä tuleman pitää.

5. Kehtaat ostaa terveyssiteitä paikallisesta S-marketista.

– Nykyisin kehtaan. Se on varmaan iän tuoma asia. Onhan se ihan normaalia. Pitää vaan joka kerta kysyä kokoa, kun en ymmärrä niitä pakkauksia. Tutkin siellä hyllyjen välissä niitä tippoja siitä rasian reunasta. En vaan opi.

6. Tosimies itkee ja tunteilee.

– Joo, mutta... Mie olen sitä mieltä, että se tekee sen itsekseen. Kaikki tavallaan, mutta jos minua alkaa itkettää – usein se liittyy musan kuunteluun – mie teen sen itsekseni. Saa tunteilla, ehdottomasti. Kaikki mistä liikutun, ovat enimmäkseen vanhan liiton juttuja. Ne koskettaa. Milloin olisin nykypäivänä vaikkapa leffassa itkenyt? Joo, kävin katsomassa Jokeria. Silloin piti katsoa sivulle.

7. Haluaisit olla mieluummin kirjailija kuin rokkari.

– Ehdottomasti, mutta se on niin paljon vaikeampaa, että on helpompaa olla rokkityyppi. Biisien tekeminen on paljon helpompaa kuin kirjoittaa jotain. Mie olen laiska, vaikka teen koko ajan paljon asioita. Kirjoittaminen vaatii paneutumista, johon ei löydy aikaa. Helpommin löydän aikaa kitaran soittamiseen. No, jos ihan rehellisiä ollaan, niin olisin mieluummin himassa ja kirjoittaisin kuin reissaisin bussissa ympäri maakuntia soittamassa rokkia.

IS:n tikkakisassa Lappeenrannan linnoituksella 2018.

Perankoski ja Hynynen Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja -elokuvan ensi-illassa.

Testaamassa Helsingin Jätkäsaaren Uutta saunaa Jarkko Martikaisen kanssa.

8. Haluaisit viedä Kotiteollisuuden musiikkia modernimpaan suuntaan.

– En haluaisi.

9. Teit soololevyn, koska Sinkkonen, Hongisto ja Aaltonen eivät pidä uusista ideoistasi.

– Tein soololevyn (Hynysen ja Mira Luodin yhteisprojekti Maanlainen armeija) sen takia, koska ne biisit ei sopineet Kotiteollisuudelle. Biisit olivat liian melodisia ja hempeitä. Kun tekee biisejä, ei tiedä, mitä sieltä tulee. Tajusin, että tämä ei ole Kotiteollisuus-matskua. Ei sitä voi tietoisesti miettiä.

10. Kuinka monta kertaa valehtelit tässä haastattelussa?

– Vittu, en kertaakaan.