Jennifer Anistonin, 51, elämäntyyli lyö monet ällikällä – ikinuori tähti pitää huolta ulkonäöstään radikaaleilla keinoilla

Jennifer Aniston, 51, kertoo pitävänsä huolta kehostaan muun muassa päivittäisten treenien, kollageenijauheen sekä pätkäpaaston avulla.

Näyttelijä Jennifer Aniston juhli hiljattain 51-vuotissyntymäpäiväänsä. Samoihin aikoihin Frendit-tähti poseerasi Interview-lehden kannessa ja nainen jakoi kyseistä haastattelua varten napattuja kuvia myös omilla sosiaalisen median tileillään. Kuvissa Aniston poseeraa varsin vähäpukeisena ja kuvat poikivat lukuisia ihastelevia kommentteja muun muassa Instagramissa.

Brittilehti The Sun kurkistaa tuoreessa artikkelissaan Anistonin arkeen ja elämäntapoihin selvittääkseen, miten näyttelijä on pysynyt niin hehkeänä kaikki nämä vuodet. Lehden mukaan Aniston on valmis tekemään paljon töitä sen eteen, että pysyisi hyvässä kunnossa vielä viisikymppisenäkin. Naisen arki täyttyy muun joogasta ja meditaatiosta, nyrkkeilytreeneistä sekä aerobisesta liikunnasta.

– Tunnen itseni kauniiksi, kun saan treenata. Pidän huolta kehostani. Minulla on spinningpyörä, kuntpyörä sekä juoksumatto. Teen aerobista harjoittelua vähintään 20 minuuttia päivässä. Jopa niin lyhyellä harjoituksella voi olla merkittävä vaikutus, Aniston avasi elintapojaan hiljattain brittilehdelle.

– Toki pidän myös lepopäiviä välillä. On tärkeää antaa keholle aikaa palautua. Kehosi kertoo sinulle kyllä, mitä se tarvitsee, nainen muistutti.

Aniston kertoo treenaavansa päivittäin.

Aniston on yksi niistä Hollywood-tähdistä, jotka eivät juuri ole turvautuneet plastiikkakirurgiaan iän karttuessa. Nainen on kuitenkin tunnustanut kokeilleensa muun muassa botoxia.

– En sano, ettenkö olisi kokeillut sitä. Mutta kaikki sellainen näyttää naurettavalta kasvoillani, Aniston täräytti.

Plastiikkakirurgian sijaan Aniston turvautuu luonnollisempiin keinoihin, mitä tulee kasvojen ja ihon pitämiseen mahdollisimman nuorekkaina. Nainen nauttii joka aamu kollageenijauhetta, jolla on kerrottu olevan positiivisia vaikutuksia muun muassa iholle.

– Olen ihastunut kollageenijauheeseen. Olen huomannut selkeän eron. Kynteni ovat vahvemmat ja huomaan itsessäni tietynlaista hehkua. Se on asia, joka toimii sekä ulkoisesti että sisäisesti, Aniston selitti.

Aniston on vannonut jo pitkään pätkäpaaston nimeen.

Mitä ruokavalioon tulee, Aniston on vannonut jo pitkään intermitted fasting -ruokavalion eli pätkäpaaston nimeen. Aniston noudattaa 16:8-paastoa, jossa kiinteää ruokaa saa syödä ainoastaan kahdeksan tunnin aikana vuorokaudesta. Vaikka dieetti ei teoriassa sulje pois mitään tiettyjä ruoka-aineita, on nainen tarkka ruokavaliostaan.

– Noudatan pätkäpaastoa, joten en syö mitään aamuisin. Olen huomannut suuria muutoksia kehossani, kun en ole syönyt kiinteää ruokaa 16 tuntiin, Aniston on kertonut.

Anistonin ura lähti liitoon, kun hänen hahmonsa Rachel pölähti Frendeissä Central Perk -kahvilaan. Miehet ihastuivat valloittavana Rachelina nähtyyn tähteen ja naiset halusivat olla kuten hän. Vuosien varrella Aniston on onnistunut säilyttämään asemansa yhtenä Hollywoodin seuratuimmista naisnäyttelijöistä.