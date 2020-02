Hollywood-tähti Orlando Bloom tatuoi poikansa nimen näyttävästi käteensä – pian fanit huomasivat, että jokin oli pielessä

Fanit epäilevät, että näyttelijä Orlando Bloomin tatuointiin eksyi ikävä virhe.

Näyttelijä Orlando Bloom, 43, esitteli keskiviikkona Instagramissa tuoreen tatuointinsa. Hollywood-tähti julkaisi tilillään kuvan käteensä hankkimastaan numerosarjasta, viivasta jarykelmästä pisteitä ja pienempiä viivoja.

Kuvan yhteydessä Bloom kyseli seuraajiltaan, mahtoivatko he tietää, kenen kunniaksi hän oli ottanut tatuointinsa. Pian tähden fanit äkkäsivät, mistä oli kyse ja myös Bloom paljasti hänen tatuointinsa merkityksen: kuvassa komeilee hänen poikansa nimi.

– Se on Flynn morsekoodilla ja hänen syntymäpäivänsä ja aikansa, Bloom paljasti kuvansa kommenteissa.

Tatuoinnin kaunis idea sai Instagramissa paljon kiitosta, mutta pian näyttelijän fanit huomasivat myös, ettei siinä ollutkaan kaikki kuten piti.

Muun muassa Metro ja Buzzfeed kertovat, että Bloomin tatuointiin saattoi lipsahtaa pieni moka, joka huomattiin nopeasti myös Instagramissa.

– Sinä kirjoitit Flynn väärin, huomasi eräs nainen.

– Voi kulta, sinä kirjoitit sen väärin, toinen jatkoi.

Fanit huomasivat nopeasti, että Bloomin tatuoinnissa vaikuttaisi lukevan ”Frynn” eikä ”Flynn”. Tatuoinnin morsetuksesta nimittäin puuttuu Buzzfeedin mukaan yksi piste. Vaikka puute on pieni, on se hyvin olennainen, sillä Bloomin tatuoinnissa oleva .-. on R-kirjain, kun taas .-.. olisi L.

Bloomin Flynn-pojan nimi morsekoodilla on:

..-..-..-.---.-.

Näyttelijän tatuoinnissa sen sijaan lukee:

..-..-.-.---.-.

Bloomin tatuoinnista uutisoivat sivustot kuitenkin huomauttavat, ettei kovin moni kuvaa katsova varmasti tule ikinä huomaamaan puuttuvaa pistettä.

9-vuotias Flynn on Bloomin ja hänen ex-puoliso Miranda Kerrin yhteinen lapsi. Nykyään Bloom seurustelee laulaja Katy Perryn kanssa. Pari on ollut yhdessä vuodesta 2016 ja kihlautui viime ystävänpäivänä.

Bloom kosi Perrya vuosi sitten helikopterin kyydissä Los Angelesin yläpuolella. Perry kertoi romanttisesta hetkestä myöhemmin Jimmy Kimmelin keskusteluohjelmassa.

Perry paljasti, että Bloom oli hommannut tärkeää kysymystään varten helikopteriin samppanjaa ja piilottanut sormusrasian taskuunsa odottamaan sopivaa hetkeä. Lisäksi hän oli kirjoittanut paperille ylös kaiken, minkä halusi sanoa rakkaalleen.

Bloom ojensi lapun Perrylle luettavaksi. Kun liikuttunut Perry luki rakkaudentäyteistä viestiä, alkoi tapahtua. Sivummalla ollut samppanjapullo alkoi pitää uhkaavaa ääntä ja hajosi kappaleiksi. Samalla Bloom yritti saada sormusrasiaa ulos taskustaan tuloksetta.

– Luin edelleen viestiä, ja hän repi aivan liian isoa sormusrasiaa takintaskustaan. Rasia repi taskun lopulta rikki, Perry kertoi Jimmy Kimmelille.

Rasiasta paljastui arviolta noin viiden miljoonan dollarin arvoinen kihlasormus, jolla Bloom kihlasi rakkaansa. People-lehti kertoi viime vuonna, että onnellinen pari odottaa innolla häitään, mutta aikoo pitää kaikki niiden yksityiskohdat poissa julkisuudesta.

Orlando Bloom tunnetaan lukuisista menestyselokuvista, mutta moni muistaa hänet erityisesti Pirates of the Caribbean- ja Taru sormusten herrasta -saagoista.