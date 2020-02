Jim Carreyn möläytys veti naistoimittajan sanattomaksi – fanit raivostuivat: ”Täysi limanuljaska”

Nuori naistoimittaja häkeltyi, kun Jim Carreyn suusta lipsahti kesken haastattelun huomiota herättänyt kommentti.

Maailman tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluva Jim Carrey, 58, näyttelee kuuluisaan videopelihahmoon perustuvassa Sonic the Movie -uutuuselokuvassa, joka saa ensi-iltansa 2020. Carrey näyttelee elokuvassa Tri. Ivo ”Eggman” Robotnikia.

Carrey oli äskettäin puhumassa roolistaan elokuvassa Ison-Britannian kuuluisan viihdelehden Heatin videohaastattelussa. Haastattelu sujuikin normaaliin tapaan aina siihen asti, kunnes toimittaja Charlotte Long kysyi lopuksi, että mitä miehen bucket listillä vielä on. Termi tarkoittaa ”unelmalistaa” eli asioita, joita henkilö haluaa tehdä ennen kuolemaansa.

Brittilehti The Sunin mukaan haastattelu sai sen jälkeen erittäin kummallisen käänteen.

– Mitä unelmalistallasi vielä on? toimittaja kysyi.

– Vain sinä, mies vastasi oitis hymyillen.

– Kaikki on nyt tehty, Carrey jatkoi pilke silmäkulmassaan.

Toimittaja purskahti oitis epäuskoiseen nauruun.

– En tiedä mitä sanoa tuohon, Long sanoi täysin häkeltyneenä.

– Otat vain tilanteen haltuun, Carrey sanoi leveästi hymyillen.

Lehti julkaisi lyhyen haastatteluvideon myös omalla Youtube-kanavallaan. Voit katsoa sen alla olevalta videolta. Kyseinen kommentti tulee kohdassa 1:40.

Haastattelun saama erikoinen käänne ei jäänyt huomaamatta näyttelijän faneilta, ja se herättikin heti runsaasti keskustelua.

– Olen Jim Carreyn fani, mutta tänään menetin kunnioitukseni häntä kohtaan. Tämä on todella asiatonta. Toivon, että hän pyytää sinulta anteeksi, eräs kirjoitti Twitteriin.

– Valitettavasti kävi juuri ilmi, että Carrey onkin täysi limanuljaska!

– Hienosti hoidettu, olet legenda, eräs kiitteli toimittajan reaktiota.

Osa kommentoijista puolusti Carreyta. He olivat tulkinneet, että näyttelijä viittasi kommentillaan ainoastaan haastatteluun ja sen tekemiseen, eikä niinkään naistoimittajaan.

– Hänhän vain vitsaili, eikä toimittaja edes loukkaantunut, yksi totesi.

Joidenkin mielestä asiasta oli turha suuttua.

– Tuohan oli hauska, flirtti ja elegantti kommentti, toinen puolusti.

– Kuulosti siltä, että hän halusi kehua haastattelua, eikä ajatellut mitään seksuaalista naisen kanssa.

Jim Carrey Sonic The Movie -elokuvan mediatilaisuudessa 12. helmikuuta.

Carrey on tällä hetkellä tiettävästi sinkku, sillä miehen ero näyttelijä Ginger Gonzagan kanssa tuli julki muutama kuukausi sitten. Gonzagalla ja Carreylla oli ikäeroa, sillä nainen oli 35-vuotias.

Rakastavaisten onni kesti reilusti alle vuoden. Carrey esitteli rakkaansa ensimmäistä kertaa tammikuussa 2019 Golden Globe -gaalan punaisella matolla. Tällöin leveästi hymyilevä ja toisiaan kädestä pitävä pariskunta astui salamavalojen räiskeeseen onnellisen näköisinä.

Ex-pari ihastui toisiinsa työn merkeissä. Ensimmäistä kertaa he työskentelivät yhdessä I'm Dying Up Here -tv-sarjan kuvauksissa. Gonzaga näytteli, ja Carrey toimi tuottajana. Myöhemmin he pääsivät myös näyttelemään rinta rinnan Kidding-ohjelmassa. Kidding-sarja oli Carreyn näyttävä paluu parrasvaloihin. Sarja on ollut myös arvostelumenestys.

Carreyn ura on ollut pitkä ja menestyksekäs. Carrey oli yksi ensimmäisistä näyttelijöistä, jotka tahkosivat valtavia palkkioita elokuvistaan. Carrey tienasi muhkeat liki 20 miljoonan euron palkkiot hittikomedioista kuten Valehtelija, valehtelija ja Bruce – taivaanlahja.