Juice Leskisen Sari-leski lataa suorat sanat tavasta, jolla laulajalegendasta usein puhutaan – ei ole vieläkään katsonut Juice-elokuvaa

Juice Leskinen (1950–2006) täyttäisi ensi keskiviikkona 70 vuotta, jos olisi saanut elää. – Hänellä olisi ollut vielä paljon annettavaa, leski Sari Leskinen sanoo.

Rakastetun suomirocklegendan leski Sari Leskinen vie Juicen syntymäpäivänä perinteiseen tapaan haudalle kynttilän, ja varmaan Kalevankankaalle kynttilän vie moni muukin.

– Meillä on tapana mennä Kankun (Ari Kankaanpää) kanssa viemään haudalle kynttilä ja hiljentymään hetkeksi. Ari Kankaanpää on Jussin pitkäaikainen säestäjä ja erittäin hyvä ystävä. Yhdessä he tekivät melkoisen määrän keikkoja ja suunnitelmissa oli monenmoista, mutta kaikki sitten päättyi kesken, Sari Leskinen kertoo.

Juice Leskinen kuoli marraskuussa 2006 vain 56-vuotiaana.

– Jussi lähti liian aikaisin. Hänellä olisi ollut vielä paljon annettavaa. Sitä olen miettinyt, mitä Jussi mahtaisi nykymaailman menosta sanoa. Kyllä hänellä varmaan olisi oma kärkevä mielipiteensä asioista, Sari pohtii.

– Vähän veikkaan, että hän ei olisi somessa keskustelemassa. Jussi ei olisi missään tapauksessa liittynyt Facebookiin. Luulisin, että hän ottaisi kantaa kolumneissaan. Se on ihan varmaa, että hiljaa hän ei olisi.

Sari Leskinen vuonna 2016.

Mestarin synttäreitä juhlitaan Juicen kirjastossa, joka sijaitsee Tampereen Viola-kodissa, aivan Juicen ja Sarin vanhoilla kotikulmilla. Bileissä esiintyy iso joukko Juicen muusikkokavereita, kuten Mikko Alatalo ja Heikki Salo.

– On tulossa hyvät juhlat ja paljon esiintyjiä. Odotamme paljon ihmisiä paikalle.

Paikka on pieni. Mahtuvatko kaikki edes sisälle?

– Toivotaan, että kaikki menee niin kuin viime vuonna. Silloin ihmisiä kävi paljon, oli hetken aikaa ja lähti, ja uusia tuli tilalle. Sopu sijaa antaa, ja eihän siellä kukaan muu jaksa olla kahdeksaa tuntia paitsi me.

Sari arvelee, että synttärisankari ihmettelee pilven reunalla moista menoa.

– Luulen, että hän myhäilee siellä. Ainoo vaan, että hän ei saa konkreettisia lahjoja, mitkä hänelle oli tärkeitä. Mutta aika hyvä lahja on tämäkin, että kokoonnutaan sinne ja muistetaan häntä. Tämä on iso juhla.

Juicen synttäreiden kunniaksi ilmestyy sitaattikirja mestarin nerokkaimmista lausahduksista. Kirja ilmestyy kesällä, mutta synttäreillä siitä voi tehdä ennakkotilauksia.

Juuri on ilmestynyt kirjana Radio 957:n 40-tuntinen haastattelusarja, joka radioitiin Juicen täyttäessä 40 vuotta.

– Minulla on koko sarja cd-muodossa. Jussi antoi sen aikoinaan minulle syntymäpäivälahjaksi. Se on arvokas, niin kuin Jussi sanoi antaessaan. Jotain niistä Jussin kanssa kuunneltiin, mutta ei koko sarjaa.

Juice Leskinen sai kasteessa etunimet Pauli Matti Juhani. Vähän ennen kuolemaansa hän muutti nimensä Juhani Juice Leskiseksi. Koko kansa tuntee miehen Juicena, mutta Sari puhuu aina Jussista.

– Se on kotoisampi nimi. En voi kuvitella, että olisin kotona puhutellut, että ”Juice, oletko tehnyt sitä, oletko menossa sinne?” Juice oli julkinen henkilö. Jussi taas oli se läheinen kotihenkilö.

Yksityiselämästään Sari ei paljoa puhele, paitsi kissoistaan. Juicella ja Sarilla oli neljä kissaa.

– Ne on yhdessä otettu, ja ne olivat tärkeitä perheenjäseniä. Nyt on vähän surullista kerrottavaa. Selma-kissasta jouduin luopumaan syksyllä. Kissoja on enää kolme.

Viljo-kissa oli Juicelle tärkeä. Hyvin eivät ole asiat silläkään.

Juice Leskisen lausahduksista ilmestyy kesällä sitaattikirja.

– Viljo oli Jussille rakas ja kaikki kissat olivat tärkeitä. Viljo on sairas ja jatkuvalla lääkityksellä, ja sitten vielä todettiin, että se on sokea. Kyllä tää porukka tästä pienenee, ja se on minulle tosi raskasta.

Runsas vuosi sitten Juicesta tuli elokuva.

– Ei ole tullut katsottua. Kuultu on sitäkin enemmän. En lähde kommentoimaan ollenkaan. Se on ollut ja mennyt ja piste.

Elokuvasta saa käsityksen, että Juicella kului alkoholia reippaanlaisesti. Mikä oli Juicen suhde alkoholiin?

– Alkoholi kuului hänen elämäänsä ja sitä on jauhettu liikaa. Minua harmittaa se, että niin paljon kuin hän 56:een ikävuoteen teki asioita – biisejä, kirjoja ja mitä kaikkee – niin aina nostetaan esiin se alkoholinkäyttö. Jos alkoholinkäyttö olisi ollut sitä luokkaa, mitä on annettu ymmärtää, niin miten hän olisi pystynyt tekemään noin mittavan elämäntyön?

– Kyllä hän käytti, mutta se oli semmoista lipittelyä, se vain kuului siihen elämään. Silloin tällöin vähän enemmänkin, mutta ei se ollut sellaista, että vedetään kunnon kännit joka päivä. Ja niin kuin suomalaiset sanoo, että välillä pitää nollata. Kyllä sellaistakin tapahtui.

Riku Nieminen Juice Leskisena Juice-elokuvassa vuonna 2018.

Juice-elokuvan viimeinen repliikki on: ”Anna viiniä.” Siinä kohtauksessa nuori Juice sanoo noin keikkabussissa bändikaverilleen.

Nuo sanat on lausuttu myös tosi elämässä. ”Anna viiniä” sanoi Juice, kun hän lähti viimeisen kerran kotoa ambulanssilla sairaalaan. Sen jälkeen Sari ei enää nähnyt Jussia elossa.

– Ne olivat hänen viimeiset sanansa minulle, Sari Leskinen kertoo.