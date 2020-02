Temptation Islandista tuttujen Meijun ja Tonin suhdesotku syvenee – vastasivat täysin eri tavalla kysymykseen suhteen tilasta

Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu Toni vastaa kysymykseen parisuhteen tilasta eri tavalla.

Temptation Island Suomi -ohjelmasta tutun parin, Meijun ja Iiron, suhde päättyi ohjelman kuvausten jälkeen. Viettelysten saarelle parisuhteessa lähteneen Meijun mielenkiinnon herätti sinkku-Toni.

Suomeen saapumisen jälkeen parin tapailu kehittyi seurusteluksi ja lopulta he muuttivat yhteen. IS tapasi Meijun Ex on the Beach Suomi -ohjelman pressitilaisuudessa torstaina. Kysymys parisuhteen tilasta veti naisen sanattomaksi.

– Niin... Kai hänestä pitäisi päästä eroon, Meiju totesi mietittyään ensin vastausta.

– Meidän tilanteemme on vaikeasti selitettävissä, sanotaan niin, hän jatkoi.

Meijun mukaan pari asui yhdessä virallisesti noin viikon.

Portugalissa majaileva Toni kertoi oman versionsa heidän suhteestaan.

– Haluan tarkentaa, että kyllä me olemme yhdessä. Meillä on ollut hyvin vaikeaa, mutta niin kuin olen sanonut aikaisemminkin, olen vähän vaikea ihminen, Toni kommentoi IS:lle.

Toni on julkaissut yhteiskuvia Meijun kanssa Instagram-tilillään.

Vuoristorataa

Kaksikko on ollut otsikoissa varsin myrskyisästä on-off-suhteestaan, jota on puitu myös sosiaalisessa mediassa. Pariskunta on myös riidellyt keskenään näyttävästi omilla sometileillään.

– Kyllä nämä meidän vaikeudet liittyvät omaan sekoiluuni, mitä Meiju ei jaksa katella, Toni kommentoi Temppraeista tuttujen Anden ja Samulin Grilli-podcastin haastattelussa marraskuussa.

Toni lähti viettelysten saarelle sinkkuna.

Kaksikon mukaan parin suhdetta on varjostanut Tonin runsas alkoholinkäyttö. Toni myöntää IS:lle, että hänellä on ongelmia alkoholin kanssa.

– Joka kerta kun Tonilla lähtee rata päälle, laitan suhteen poikki, Meiju kertoi podcastissa.

– Kun taas olemme yhdessä, meillä menee tosi hyvin. Pystymme keskittymään esimerkiksi työjuttuihin ja tuemme toisiamme. Meillä on myös samanlaiset tulevaisuudensuunnitelmat, hän jatkoi.

Meiju ja Iiro olivat yksi Temptation Island Suomi -ohjelman viidennen tuotantokauden pareista.

Meijun ex-poikaystävä Iiro kertoi kesällä löytäneensä uuden rakkauden. Hän esitteli uuden tyttöystävänsä Rebecan Instagram-tilillään. Yhteiskuva on jo poistettu Iiron tililtä. Rebecca on tuttu Miss Helsinki -kisasta.