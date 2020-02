Temppareista tutut Vilma ja Juuso odottavat esikoistaan – suhde ollut koetuksella: lähtevät ”anteeksipyyntömatkalle”

Vilma kertoi kuulumisiaan Ex on the Beach -ohjelman pressitilaisuudessa torstaina.

TIS-pari Vilma ja Juuso lähtivät viettelysten saarelle kahteen kertaan. Nyt pari keskittyy valmistautumaan vauva-arkeen.

Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttu pariskunta Vilma ja Juuso paljastivat viime vuoden lopulla saavansa lapsen. Tyttövauvan on tarkoitus syntyä toukokuun lopulla.

– Raskauden ajankohta oli yllätys, mutta positiivinen sellainen, Vilma kertoo IS:lle Ex on the Beach Suomi -ohjelman pressitilaisuudessa.

Temptation Island Suomi -ohjelman viidennellä tuotantokaudella nähtiin varsin tunteellinen hetki, kun Juuso kosi Vilmaa viimeisellä iltanuotiolla. Vilma vastasi yllätyskosintaan myöntävästi. Häistä on naisen mukaan ollut jo puhetta, mutta raskauden takia häät pidetään myöhemmin.

– Haluan pienet häät ystävien ja perheen kanssa. Isoja prinsessahäitä ei ole tiedossa, Vilma hymyilee.

Vilma on jo laittanut kotia uutta tulokasta varten.

Kaksikko suuntaa ystävänpäiväksi Tallinaan viettämään viimeistä lomaa ennen pienokaisen syntymää. Vilma nimitti matkaa myös ”anteeksipyyntömatkaksi”.

– Pientä draamaa on ollut, mutta kyllä Juuso nyt tietää, ettei kannata ärsyttää raskaana olevaa naista, Vilma naurahtaa.

Parin suhteessa on ollut käänteitä, joista he ovat kertoneet myös sosiaalisessa mediassa. Vilma ja Juuso lähtivät viettelysten saarelle kahteen kertaan, eikä draamalta vältytty. Heidän tavoitteenaan oli näyttää ohjelman katsojille, että he ovat tasapainoinen pariskunta, jossa luottamusta todella löytyy.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Juuso joutui heti ohjelman alusta alkaen niin naurun kuin ärsytyksen kohteeksi. Katsojat eivät ymmärtäneet miehen ylianalysointia ja sulkeutunutta käytöstä.

– Mä olin siellä saarella tosi sulkeutunut ja eristäytynyt, mutta aika eri syistä, kuin mitä ihmiset ehkä luulee. Viime vuosi oli oikeasti mun elämän rankin vuosi, eikä siis tämän ohjelman takia. Alkuvuodesta isäni sai sairaskohtauksen ja halvaantui. Hän joutuu elämään nykyään pyörätuolissa, Juuso kertoi IS:lle toukokuussa.

Nyt yhteinen arki sujuu Vilman mukaan mutkattomasti.

– Pieniä riitoja on ollut, kun olemme molemmat niin temperamenttisia, mutta ihan hyvin meillä on mennyt.

Pienen tulokkaan nimi on jo tiedossa, mutta Vilma aikoo pitää sen vielä toistaiseksi salaisuutena.