Onko tässä maailman hehkein äiti? Joleenia, 43, luullaan jatkuvasti 19-vuotiaan tyttärensä siskoksi – paljastaa kauneutensa salaisuuden

Kalifornialaista Joleen Diazia luullaan jatkuvasti hänen 19-vuotiaan tyttärensä siskoksi.

Kalifornialainen Joleen Diaz, 43, antoi hiljattain haastattelun brittilehti The Sunille, jossa hän kertoo ihmisten luulevan häntä jatkuvasti 19-vuotiaan Meilani-tyttärensä siskoksi. Joleenin kuvia nähneitä tämä ei tosin yllätä, sillä opettajana työskentelevä nainen näyttää ikäisekseen hämmästyttävän nuorelta.

Yksinhuoltajaäitinä arkea pyörittävä Diaz kertoo, että hänen nuorekkaasta ulkonäöstään on kiittäminen terveellisiä elintapoja. Nainen alkoi hoitaa ihoaan huolellisesti jo varhaisessa iässä.

– Olen aina elänyt terveellistä ja aktiivista elämää. Juon vain harvoin alkoholia, nukun paljon ja syön terveellistä ruokaa, Diaz kertoo The Sunille.

– Pidän tunnollisesti huolta ihostani. Pesen kasvoni aina sekä aamuisin, että iltaisin ennen nukkumaanmenoa. Kun asuu Kaliforniassa, myös auringolta suojautuminen on tärkeää. Käytän aurinkorasvaa päivittäin, myös pilvisinä päivinä, nainen selittää.

Diaz kertoo olevansa hyvin läheinen tyttärensä Meilanin kanssa. Meilanin hän kertoo puolestaan olevan lähinnä imarreltu siitä, että kaksikkoa luullaan alati sisaruksiksi.

– En usko, että se häiritsee häntä. Olemme todella läheisiä. Teemme paljon asioita yhdessä: matkustelemme, shoppailemme ja treenaamme. Toisinaan saatamme vain makoilla sohvalla ja jutella, Diaz kertoo kaksikon väleistä.

– Kun hän oli nuorempi, hän kertoi minulle usein, että ihmiset luulivat minua hänen siskokseen. Olin melko nuori, kun sain hänet, joten se ei edes ole täysin mahdoton ajatus, että olisimme siskoksia, hän miettii.

Diaz on erittäin suosittu myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa naisella on yli 48 000 seuraajaa. Diaz on jakanut omalla Instagram-tilillään lukuisia kuvia, joissa hän poseeraa yhdessä tyttärensä kanssa. Kuvat ovat hämmentäneet naisen seuraajia toden teolla, eivätkä läheskään kaikki ole edes uskoa näkemäänsä.

– Näytät nuoremmalta kuin tyttäresi, eräs seuraajista kommentoi.

– En voi uskoa, että olette äiti ja tytär ettekä sisaruksia. Teitä voisi helposti luulla siskoksiksi, näytät upealta, toinen seuraaja hehkutti kommentissaan.

– Luulin, että äiti tässä kuvassa on tyttäresi, paljasti puolestaan kolmas.