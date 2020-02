Hän on IS:n lukijoiden Miss Plus Size -suosikki! 25-vuotias Ida keräsi ylivoimaisen äänisaaliin: ”Säväyttää heti”

Ida Nuutinen, 25, on IS:n lukijoiden selkeä Miss Plus Size -suosikki.

Numerolla 6 kilpaileva Ida Nuutinen keräsi 23 prosenttia kaikista annetuista äänistä.

Vuoden 2020 Miss Plus Size -kilpailun finalistit esiteltiin eilen yleisölle. Tänä vuonna kirkkaimmasta kruunusta kilpailee yhdeksän näyttävää kaunotarta, sillä yksi kymmenestä finalistista vetäytyi kilpailusta heti alkumetreillä.

Tuttuun tapaan Ilta-Sanomien lukijat saivat äänestää suosikkiaan yhdeksän finalistin joukosta. Ylivoimaisen voiton äänestyksessä vei 25-vuotias Ida Nuutinen, joka kilpailee finaalissa numerolla 6. Pielavedeltä kotoisin oleva Ida nappasi 23 prosenttia kaikista annetuista äänistä ja vei näin ollen kirkkaasti nimiinsä IS:n lukijoiden suosikin tittelin.

Numerolla 6 kilpaileva Ida nousi IS:n lukijoiden selkeäksi suosikiksi.

Ida kertoo olevansa naimisissa ja perheeseen kuuluu myös kaksivuotias tytär. Ratsastuksenohjaajana työskentelevä Ida kertoo lähteneensä mukaan Miss Plus Size -kilpailuun, jotta voisi levittää kehopositiivisuuden ilosanomaa

– Haluan levittää sanomaa siitä, että jokaisella on oikeus olla kaunis ja rakastettu koosta tai statuksesta riippumatta, Ida kertoo esittelytekstissään.

Ilta-Sanomien lukijat kehuivat kommenteissaan Idaa näyttäväksi kaunottareksi, joka säväyttää heti.

– Kauniita kaikki, 6 vain säväyttää heti, eräs kommentoi.

– Vähän hymyä huuleen niin räjäytät pankin, toinen neuvoi.

– Ida on suosikkini. Upea nainen. Paras vartalo ja kauneimmat kasvot, hehkutti kolmas.

Numerolla 7 kilpaileva Pia Lupunen nappasi toisen sijan äänestyksessä.

Toisen sijan äänestyksessä nappasi puolestaan 36-vuotias Pia Lupunen. Klaukkalalainen Pia on naimisissa oleva kahden lapsen äiti, joka harrastaa kuntosalilla käymistä. Hän sai 14 prosenttia kaikista annetuista äänistä.

Kolmannen sijan 11 prosentin äänisaaliilla jakoivat puolestaan Tiia Manninen, 28, ja Veera Korhonen, 38. Yhteensä ääniä annettiin 27 927 kappaletta.

Vihdissä asuva Tiia Manninen kilpailee numerolla 9.

Veera Korhonen kilpailee finaalissa numerolla 1.

Miss Plus Size -kilpailu järjestetään tänä keväänä neljännen kerran. Kilpailun ovat aiemmin voittaneet Marjaana Lehtinen, Niina Kuhta sekä Miina Varjonen. Varjonen on hallitseva Miss Plus Size. Vuoden 2020 Miss Plus Size kruunataan 20. maaliskuuta Vanajanlinnassa käytävässä finaalissa.

Kuvaaja: Aki Havukainen, BP Mediat

Hiukset: Maija Kaunisto, Salon Bella Pelo

Meikki: Heidi Kämppi Pretty by Flormar ja Christian Hedman, Salon Bella Pelo