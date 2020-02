Ruotsalaistähti Dolph Lundgrenin uusi tyttöystävä on 38 vuotta nuorempi personal trainer – Emma, 24, on lähes samanikäinen näyttelijän vanhimman tyttären kanssa

Rocky IV -elokuvatähden suhde 24-vuotiaaseen norjalaiskaunottareen on herättänyt mielipiteitä.

Ruotsalainen Hollywood-tähti Dolph Lundgren, 62, on löytänyt uuden rakkaan. Tähti paljasti Aftonbladet-lehdelle seurustelevansa 24-vuotiaan Emma Krokdalin kanssa. Legendaarisesta Rocky IV -elokuvasta tunnettu Lundgren tapasi norjalaiskaunottaren tämän työpaikalla kuntosalilla Los Angelesissa.

– Norjan Trondheimista kotoisin oleva Emma työskentelee personal trainerina. Tapasimme viisi kuukautta sitten, Dolph Lundgren kommentoi lehdelle edustajansa Johan Pråmellin välityksellä.

Vastaavasti Emma Krokdal kertoi VG-lehdelle, että heillä on paljon yhteistä ja he tulivat heti tavattuaan hyvin toimeen.

– Treenasimme välillä yhdessä ja samalla tutustuimme paremmin. Kaikki tuntui luonnolliselta.

– En aluksi tiennyt kuka hän oli, enkä ollut nähnyt ainuttakaan hänen elokuvaansa. En ole itseasiassa nähnyt vieläkään. Dolph totesi minulle, että ”pidä se linja”, Krokdal naurahti.

Pari ei ole peitellyt suhdettaan, vaan he ovat näyttäytyneet yhdessä julkisesti useaan kertaan. Muutama viikko sitten he edustivat yhdessä Cana Dorada -elokuvafestivaaleilla Dominikaanisessa tasavallassa. Emma Krokdal on julkaissut yhteiskuvia näyttelijärakkaansa kanssa hänen Instagram-tilillään.

24-vuotiasta naista ei parin ikäero häiritse.

– On se ollut hieman outoa myös meille, mutta tulemme hyvin juttuun. Emme juurikaan ajattele ikäeroamme enää, molemmille liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä. Dolph on myös ikäisekseen hyvin nuorekas, Krokdal huomautti VG-lehden haastattelussa.

Pari on saanut suhteestaan negatiivisia kommentteja. Krokdalin mukaan etenkin vanhemmat naiset ovat heittäneet ikäviä kommentteja.

– Tiedämme, että suhteemme herättää mielipiteitä, mutta niin kauan kuin se on perheelle ja läheisille OK, muulla ei ole merkitystä, hän tiivisti.

Takana kaksi avioliittoa

Dolph Lundgren seurusteli aiemmin Jenny Sanderssonin kanssa. He tapasivat vuonna 2011, mutta parin on–off-suhde päättyi vuonna 2016.

– Olemme eronneet, mutta emme siksi, että rakkaus olisi päättynyt. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Dolph asuu ja työskentelee Lon Angelesissa, ja meidän on nyt molempien keskityttävä omiin juttuihimme, Sandersson kommentoi eron jälkeen.

Dolph Lundgren on myös ollut naimisissa ruotsalaisen Anette Qvibergin kanssa. Parilla on kaksi tytärtä, Greta 18, ja Ida, 23,

Tukholmassa syntynyt Hans ”Dolph” Lundgren teki läpimurtonsa Hollywoodissa Rocky IV -elokuvassa.

Dolph Lundgren muistetaan erityisesti legendaarisesta Ivan Dragon roolistaan toimintaelokuva Rocky IV:ssa. Rooli oli kuitenkin mennä lähes kaksimetriseltä Lundgrenilta sivu suun, kun elokuvasarjojen tähti Sylvester Stallone päätti ruotsalaisnäyttelijän olevan rooliin liian pitkä.

Ennen elokuvarooleja Lundgren oli menestynyt kamppailu-urheilija.