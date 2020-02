Huippumalli Ashley Graham julkaisi kaunistelemattoman kuvan raskaudenjälkeisestä vartalostaan – otti terävästi kantaa vaiettuun aiheeseen

Maailman menestyneimpiin plus-malleihin lukeutuva Ashley Graham julkaisi rehellisen kuvan vartalostaan vain kuukausi esikoisensa syntymän jälkeen.

Huippumalli Ashley Graham, 32, sai esikoisensa tammikuussa. Tiistaina maailman tunnetuimpiin pluskokoisiin malleihin lukeutuva Graham julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hän esittelee raskaudenjälkeistä vartaloaan vajaa kuukausi lapsensa syntymän jälkeen.

Päivityksessään Graham sivusi yleistä tabuaihetta, eli synnytyksestä toipumista. Kuvatekstissään Graham muun muassa kertoi pukeutuvansa tätä nykyä usein vaippoihin, sillä hänen kehonsa ei ole vielä täysin toipunut lapsen saamisesta.

– Kuka olisi arvannut, että kertakäyttöiset alusvaatteet tulevat joskus olemaan suosikkivaatteeni, mutta tässä sitä ollaan, Graham kirjoitti.

– Kukaan ei puhu toipumisajasta, jonka uudet äidit joutuvat käymään läpi. Halusin näyttää teille, ettei elämä ole pelkkiä perhosia ja sateenkaaria. On uskomatonta, millaisia esteitä joudumme edelleen ylittämään puhuessamme vaikeuksista, joita naiset käyvät läpi, nainen tilitti kuvatekstissään.

Grahamin rehellinen päivitys poiki runsaasti ylistäviä kommentteja naisen seuraajilta. Mallikaunotarta kiiteltiin vuolaasti siitä, että hän kertoo avoimesti raskauden ja äitiyden mukanaan tuomista haasteista.

– Rakastan tätä kirjoitusta. Kiitos, että jaoit tämän. Saat meidät synnyttäneet naiset tuntemaan, ettemme ole yksin, eräs naisen seuraajista kiitteli.

– Olet pelastus, ystäväni! Kiitos, että käytät asemaasi siihen, että autat naisia selviämään äitiyden haasteista, komppasi toinen.

– Kiitos, että jaoit tämän. Tämä on sitä todellista elämää, kolmas kiitteli.

Ashley Graham tunnetaan ahkerana kehopositiivisuuden puolestapuhujana.

Graham tunnetaan ahkerana kehopositiivisuuden puolestapuhujana. Ollessaan raskaana hän jakoi avoimesti kokemuksiaan miljoonille seuraajilleen ja julkaisi muun muassa kuvan raskausarpien täyttämästä vartalostaan. Myös tuolloin naista kiiteltiin vuolaasti siitä, että hän kertoo raskausajasta kaunistelemattomasti.

Graham on noussut julkisuuteen mallina ja kehopositiivisuuden puolestapuhujana. Graham on ensimmäinen pluskokoinen malli, joka on ikinä poseerannut Sports Illustrated -lehden legendaarisen uimapukunumeron kannessa. Lisäksi nainen on nähty tuomarina suositussa America’s Next Top Model -ohjelmassa.

Vuonna 2009 Graham tapasi nykyisen aviomiehensä Justin Ervinin ja parin häitä tanssittiin vuotta myöhemmin. Parin Isaac-poika syntyi 18. tammikuuta 2020.