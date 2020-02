Tältä näyttää 8 kiloa hoikistunut Kaisa Liski! Paino putosi radikaalilla elämänmuutoksella

Kiinteistökuningatar onnistui vaihtamaan stressaavan elämäntyylinsä rauhallisempaan Olet mitä syöt -ohjelmassa. Samalla kilotkin karisivat.

Kiinteistönvälittäjä Kaisa Liski osallistui Olet mitä syöt -ohjelmaan, koska halusi laittaa huonon ruokavalionsa uuteen uskoon. Kahden kuukauden elämäntapamuutos ei ollut helppo, sillä kiinteistökuningatar paahtoi töitä yötä myöden ja vanhat ruokailutottumukset istuivat tiukassa.

Sitkeä työ oman hyvinvoinnin parissa kuitenkin palkittiin ruhtinaallisesti. Ohjelman lopussa selvisi, että aiemmin 82.5 kiloa painanut Liski oli onnistunut pudottamaan 8 kiloa painostaan. Vyötärökin oli kaventunut peräti 12 senttiä.

Ennen kaikkea 100 tuntia viikossa töitä tehnyt nainen oli löytänyt uudenlaisen rauhan ja suonut itselleen lepohetkiä.

– Ensimmäinen ajatus oli, että vau. Hän oli tyrmäävä ilmestys, hyvinvointilääkäri Pippa Laukka hämmästeli ohjelmassa.

Liski myönsi itsekin kokeneensa suuren muutoksen entiseen verrattuna.

– En edes huomannut kuinka väsynyt olin. Olen elänyt rauhallisempaa elämää kuin aiemmin. Olen levännyt lääkärin määräyksestä. On sellainen olo, että elämänmuutos on mahtava asia, Liski paljasti.

– Mun matka tässä ohjelmassa on ollut kivinen ja kiva. Olen hirveän ylpeä itsestäni, Liski hymyili.

Aiemmin Liski saattoi olla koko päivän syömättä ja istua auton ratissa jopa kuusi tuntia päivässä kahvia juoden. Hän oli kuitenkin muuttanut päivärytmiään niin, että soi itselleen myös lepohetkiä kiireen keskellä.

– Työhän on mulla tosi stressaavaa ja vaatii jatkuvaa läsnäoloa. Olen tauottanut niin, etten tee töitä enää yöllä. Parasta tässä on se, että olen kesken päivää hetkeksi pysähtynyt ja ollut vähän aikaa ilman puhelinta, ja jopa käynyt makaamaan toimiston sohvalle. Se on ollut parasta, Liski kuvaili onnellisena.

Entinen sokerihiiri oli päässyt myös kokonaan pois sokerikoukusta.

– En käytännössä syö karkkia ollenkaan, eikä tee sitä edes mieli, nainen paljasti.

– En olisi totta puhuen uskonut, että Kaisa olisi pystynyt ihan kokonaan luopumaan sokerikoukusta, mutta näin vain kävi, Laukkakin hämmästeli.

Liskin muodonmuutos herkisti Laukan, joka kehui naisen upeaa saavutusta vuolaasti.

– Mua rupee ihan liikuttamaan. Olen niin ylpeä Kaisasta, miten hän on näin lyhyessä ajassa onnistunut, Laukka hehkutti.

Suurin oppi Liskille oli se, ettei ihminen ole kone, vaan jokainen vaatii myös rauhoittumista ja lepoa.

– Olen oppinut tämän Pipan kanssa kuljetun matkan aikana sen erikoisen asian, että ihminen ei ole kone, mutta jos konemaisia piirteitä olisi, niin sitten sitä konetta pitäisi huoltaa tosi, tosi hyvin, Liski pohti.

Jakson lopuksi Liski kertoi vielä kuulumisiaan elämäntapamuutoksen jälkeen. Hän vakuutti, että rauhallisempi elämäntahti oli tullut jäädäkseen.

– Olen löytänyt itselleni aikaa välillä ihan vain maata, enkä tunne siitä huonoa omaatuntoa. Mä en myöskään enää tee sellaisia kalenteria, että siellä ei mahdu välissä syömään. Syöminen, no, se on edelleen vähän haastavaa, mutta se laatu on sellainen, joka korvaa määrän. En kerkeä syödä edelleenkään niin usein kuin pitäisi, mutta syön niin paljon parempaa evästä, että sen takia tässä pärjätään, Liski sanoi.

Aiemmin Liskin elämäntyyli ja ruokavalio olivat todella retuperällä. Liski kulutti kahvia 55 kuppia viikossa. Joskus hän saattoi juoda yhdeksän kuppia kahvia päivässä, muttei syönyt muruakaan. Naisen ruokavalioon ei kuulunut aiemmin ollenkaan perinteisiä lämpimiä annoksia, vaan hän naposteli auton ratissa erilaisia helposti mukana kulkevia herkkuja.

Viikon ruokalistalta löytyi elämäntapamuutoksen alussa aimo annos vaahtokarkkeja, kaakaota, croisantteja, pullaa, lihapiirakoita, suolakurkkuja, makkaraa, lihapullia, omenaa, suklaamunia, suklaapatukoita, sipsiä, keksejä, punaviiniä ja siideriä. Lisäksi naisen kauniin kodin keittiönkaapit pursusivat suklaata, lakuja, maapähkinälevitteitä, suolakeksejä ja karkkipusseja.

Kiireinen työ vaati veronsa. Liski myönsi tekevänsä töitä 100 tuntia viikossa, mikä tarkoitti yli 14 tuntia joka päivä.

– Elämäntavat on muuttuneet huonommaksi, kun täytin 40 ja aloin kiinteistövälitysalalle, Liski myönsi ohjelmassa.

– Mulla ei ole yhtään samanlaista päivää viikossa. Päivät alkaa joka aamu viideltä. Se millä jaksan on se, että onneksi minulla on työ, jota rakastan, Liski totesi.

Liskin yritys Tavastia LKV Oy asetettiin konkurssiin lokakuun lopussa. Käräjäoikeiden mukaan konkurssiin asettamisen taustalla oli yrityksen maksukyvyttömyys.

Helmikuun alussa Hämeen Sanomat uutisoi, että Riihimäen kaupunki haastaa Liskin oikeuteen. Liskin ja Riihimäen välinen kiista koskee omakotitalotonttia, joka sijaitsee Vahteristo-nimisessä kaupunginosassa.

