Michaela Söderholm kommentoi ensi kertaa eroaan Sami Kurosesta – miehiltä alkoi tulvia välittömästi viestejä

Michaela Söderholm kertoi kuulumisiaan Jenni Vartiaisen uuden korumalliston lanseeraustilaisuudessa.

Vuoden 2017 Miss Suomi Michaela Söderholm erosi tammikuussa juontaja Sami Kurosesta. Pari ehti olla yhdessä reilut puolitoista vuotta.

Södeholmin mukaan he ovat Kurosen kanssa edelleen ystäviä.

– Meidän erossamme ei ollut mitään draamaa. Suhteessamme oli paljon hyvää, mutta nyt elämä jatkuu. Samin kanssa halusimme kuitenkin ehdottomasti säilyttää ystävyytemme, Söderholm valottaa.

Söderholm ja Kuronen kertoivat erostaan sosiaalisessa mediassa.

– Moni saattaa unohtaa, että lähtökohtaisesti erot eivät ole helppoja tilanteita. Loppujen lopuksi moni kuitenkin käy eron läpi jossain vaiheessa elämäänsä. Silloin ei voi jäädä polkemaan harmitukseen liian pitkäksi aikaa, vaan pitää pystyä jatkamaan elämää.

Södelholm kertoo viihtyvänsä nyt sinkkuna, vaikka treffeille olisi halukkaita.

– Olen kerran aikaisemminkin ollut tilanteessa, jossa ero on mainittu julkisuudessa, minkä jälkeen sain ihan älyttömästi viestejä, ja olen nytkin saanut paljon yhteydenottoja. Joka kerta hämmästyn ja häkellyn ihmisten rohkeudesta laittaa viestiä.

Vielä hän ei kuitenkaan ole tavannut ketään.

– Näin on nyt hyvä olla, mihinkään ei ole kiire. Ystävänpäiväkin menee töissä ja veljen Romeo-koiraa vahtiessa, Södelholm hymyilee.

Michaela Söderholm osallistui keskiviikkona järjestettyyn Jenni Vartiaisen uuden korumalliston julkistustilaisuuteen, jossa Vartiainen lanseerasi yhdessä Aarikan kanssa suunnittelemansa hopeakorumalliston.

Vinkkejä missikokelaille

Miss Suomi 2020 -semifinalistit julkistettiin viime viikolla. Vuonna 2017 missiksi kruunattu Söderholm ei ole valinnut omaa suosikkiaan.

– Pelkistä kuvista ei saa paljoa irti, vaan heihin pitää päästä tutustumaan paremmin, jolloin monesti sieltä nousee yllättäjiä. En itse olisi koskaan voittanut kisaa pelkkien kuvien perusteella.

Hän kannustaa missifinalisteja heittäytymään rohkeammin. Hän myös muistelee omia missiaikojaan, kun julkisuus tuli kertarysäyksellä.

– Jokainen kokee julkisuuden omalla tavallaan, ja menee hetki ennen kuin löytää oman linjansa sen suhteen. Itsestään kannattaa antaa vain sen verran kuin on valmis kestämään, hän vinkkaa.

Työt erityisesti juontohommien osalta pitävät naisen kiireisenä. Söderholm työskentelee hää- ja juhlapukuliikkeessä, ja hänet nähtiin myös mukana Say Yes to the Dress -ohjelmassa.

Kevään kohokohdaksi hän mainitsee Jaajo Linnonmaan raviristeilyn, jota hän on juontamassa nyt kolmatta kertaa. Töiden lisäksi arki kuluu cheer-tanssin parissa ja tuleviin kisoihin treenatessa.

– Ei ole aivan itsestään selvää vetää täysillä näin 28-vuotiaana, mutta se on ihanaa vastapainoa kiireelliselle arjelle, Söderholm hymyilee.