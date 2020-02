Jenni Vartiainen teki uuden aluevaltauksen – paljastaa, millaista lapsiarki ja elämä New Yorkissa on ollut

Laulaja Jenni Vartiainen palasi tauolta takaisin uuden projektin saattelemana. Keskiviikkona lanseerattiin hänen ja Aarikan yhteistyössä tehty korumallisto.

Laulaja Jenni Vartiainen palasi hiljattain julkisuuteen vuoden kestäneeltä tauoltaan. Vuoden aikana ehti tapahtua paljon ja Vartiainen on kuvaillut mennyttä vuotta suurten elämänmuutosten vuodeksi.

Laulajasta tuli pienen pojan äiti ja hän muutti New Yorkiin.

– Ennen taukoa elämä oli todella intensiivistä, joten todellinen irtiotto teki hyvää, Vartiainen kertoo IS:lle Aarikan korumallistonsa lanseeraustilaisuudessa.

Arki pienen lapsen kanssa on lähtenyt rauhallisesti käyntiin. Äitiys on tuntunut Vartiaisesta luonnolliselta.

– En sano, että se on helppoa, mutta on ollut yllättävää, miten luontevalta se on tuntunut.

– Hän on maailman ihanin, laulaja kuvailee pienokaistaan.

Jenni Vartiainen korumallistonsa julkistustilaisuudessa Kämp-hotellissa.

Yhdysvalloissa asuessaan Vartiainen on kaivannut Suomesta perhettään ja läheisiään sekä luontoa. Hän kuitenkin viihtyy suurkaupungin sykkeessä.

– New Yorkissa on paljon puistoja, mutta metsään ei juuri pääse kävelemään.

Uudet tuulet puhaltavat, sillä Vartiainen lanseerasi keskiviikkona Sano se ääneen -hopeakorusarjan yhteistyössä Aarikan kanssa. Hän on ollut intensiivisesti mukana suunnittelemassa uutta mallistoa yhdessä designtiimin kanssa.

Laulaja oli pukeutunut lanseeraustilaisuuteen Katri Niskasen suunnittelemaan, hohtavaan mekkoon. Korvissaan hänellä oli näyttävät uuden korusarjan hopeakorut.

Aarikan ja Vartiaisen yhteistyö käynnistyi vuoden 2018 lopussa. Keskiviikkona julkaistu Sano se ääneen -hopeakorumallisto koostuu Aarikan tiedotteen mukaan viidestä erilaisesta ääniraidan muotoon valmistetusta korusta.

Koruissa on mukana sanoja ja lauseita, kuten Muruseni, Olet tärkeä, Tahdon, Made in heaven ja Rakastan sinua. Korumallistoon kuuluu kaula-, ranne- ja korvakorut. Kuluvan vuoden aikana valmistuu vielä kolme uutta Aarikka x Jenni Vartiainen -hopeakorumallistoa.