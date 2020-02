Amerikkalaisbändi koki kauhunhetkiä ruotsinlaivalla: Elina-myrsky teki tuhojaan tax freessä – ”Aalto ulottui yläkannelle asti”

Amerikkalaisyhtye Testamentin jäsenet joutuivat keskelle Elina-myrskyä matkustaessaan Viking Mariellalla kohti Helsinkiä.

Amerikkalaisen Testament-yhtyeen jäseniä kuljettanut Viking Mariella joutui poikkeuksellisen kovaan myrskyyn maanantain vastaisena yönä.

– Astuimme Helsinkiin menevään lauttaan illalla, ja se päästettiin matkaan. Kaikki muut lautat oli peruttu, ja niin tämäkin olisi pitänyt perua. Sitä ei olisi pitänyt päästää matkaan, Testamentin laulaja Chuck Billy kertaa Itämeren dramaattista yötä.

– Katselin ikkunasta ja näin kun valtava aalto nousi kohti. Se oli sellainen, jolla olisi voinut surffata, mutta se ulottui yläkannelle asti.

Jättimatalapaine Ciaran ”suomalaisversio” Elina mylläsi merta läpi sunnuntain ja maanantain välisen yön.

– Ymmärrän myrskyistä sen, että luokkaa kaksitoista oleva on todella paha. Tämä oli yksitoista. Se oli todella paha myrsky.

Sään luokittelussa käytetyn Beaufortin asteikon mukaan luokan 11 myrskyssä tuuli voi puhaltaa jopa 32 metriä sekunnissa. Luokan 12 puhuri saa hirmumyrskyn statuksen.

Viking Mariellalla matkusti myös Testamentin lämmittelybändinä kiertueella toimiva Exodus-yhtye, jonka laulusolisti Gary Holt jakoi somessa kuvia ja tuntoja kauhujen yöstä ruotsinlaivalla.

– Mielipuolisin asia, jonka olen koskaan kokenut. Se oli jo hieman pelottavaa. Aallot heittelivät laivaa kuin kanoottia, Holt kirjoitti Instagram-kuvansa tekstissä.

Kuvissa näkyy laivan käytävillä kaatuneita koristekasveja, tarjoiluvaunuja ja tax free -myymälän rikkoutuneita pulloja.

Billy kertoo, että juuri kukaan bändistä ei nukkunut koko yötä.

– Minä nukuin sen minkä pystyin, mutta vaimoni oli kauhuissaan. Hän ei saanut nukuttua yhtään. Laiva meni välillä poikittain, ja ajattelimme, että nyt se kaatuu kyljelleen.

– Kaikki olivat merisairaita.

Merelle oli annettu myrskyvaroitus sunnuntaina. Ennusteen mukaan puuskat olivat voimakkuudeltaan 25 metriä sekunnissa. Sekä Vikingin että Tallink Siljan laivoja jäi pysähtymättä Ahvenanmaalla sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Soittimet ja vaatteet jäivät Ruotsiin

Testamentilla oli maanantaina konsertti Helsingin The Circus -klubilla. Mariellan ankkuroituessa aamulla satamaan bändillä ei ollut soittimia, lavarekvisiittaa eikä edes vaihtovaatteita. Lisäksi kaikki olivat enemmän tai vähemmän merisairaita.

Testamentin varusteita kuljettava rekka oli jäänyt Ruotsiin.

– Meillä ei ollut soittimia, laitteistoja eikä edes vaihtovaatteita. Rekkamme oli tulossa toisella lautalla, mutta se vuoro peruttiin. Siinä vaiheessa, kun kuljettaja sai tiedon perumisesta, hän ei voinut tehdä enää mitään.

Billy ja kumppanit joutuivat kääntymään lämmittelybändien Exoduksen ja Death Angelin puoleen.

– Heidän laitteistonsa kulkevat peräkärryissä kiertuebussien perässä, joten ne olivat Suomessa. Saimme lainata heidän kamojaan.

Lavalta puuttui myös Testamentin tulevan levyn Titans of Creation kansitaidetta esittelevä taustalakana. Kuva löytyi ainoastaan rumpali Gene Hoglandin t-paidasta, jota hän nousi esittelemään siinä vaiheessa, kun Billy muistutti yleisöä huhtikuun 3. päivä ilmestyvästä levystä.

Ohjelmistokin meni uusiksi

Testament esitti maanantai-iltana myös lyhyemmän ohjelmiston kuin muilla The Bay Strikes Back -kiertueen keikoilla. Monta uudempaa kappaletta piti jättää pois, koska omat kitarat olivat yhä Ruotsissa.

– Settilista meni ihan uusiksi tämän takia. Meillä on kappaleita, jotka menevät eri vireissä, ja kaverit tarvitsevat kolme tai neljä kitaraa vaihtojen takia, Billy selittää.

– Valitettavasti meillä oli eilen illalla vain yhdet kitarat molemmille, joten meidän piti soittaa kaikki kappaleet samasta vireestä.

Yhtye ratkaisi ongelman esittämällä paljon kappaleita kahdelta ensimmäiseltä levyltään, vuoden 1987 The Legacylta sekä seuraavana vuonna ilmestyneeltä The New Order -albumilta.

Lopputulos miellytti varmasti useaa pitkän linjan tukanheiluttajaa loppuunmyydyssä The Circuksessa, mutta Billyä itseään se harmitti.

– Tokihan oli kiva soittaa vanhoja ralleja, mutta olemme yrittäneet päästä eroon sellaisista kappaleista, joita olemme viime vuodet soittaneet koko ajan. Tällä kiertueella halusimme tarjota jotain uutta, mutta nyt kävi näin.

Testament, Exodus ja Death Angel soittivat tiistai-iltana Tampereen Pakkahuoneella. Tampereen-keikalle Testament sai omat soittimensa ja rekvisiittansa vihdoin Suomeen.

Testament esiintyi Suomessa ensimmäisen kerran jo vuonna 1992 Iron Maidenin lämmittelijänä Helsingin jäähallissa. Sen jälkeen keikkoja on kertynyt toistakymmentä, muun muassa neljä Tuska-festivaaleilla.

Alkaako thrash metal olla kuin blues, jossa ikä ei ole hidaste vaan jopa meriitti?

– Luulenpa niin. Ainakin meidän tapauksessa. Kaikki San Franciscon Bay Arealta kotoisin olevat bändit tuntevat toisensa, ja kaikki ovat sydämessään yhä nuoria. Ei tunnu yhtään siltä, että tässä ollaan oltu yli 30 vuotta jo kehissä, Chuck Billy nauraa.