Frendit-tähti julkaisi ällistyttävän kuvan Jennifer Anistonin kanssa: ”Aivan sama miten paljon yrität...”

Courteney Coxin ja Jennifer Anistonin yhteiskuva sai fanit innostumaan.

Frendit-tähti Jennifer Aniston juhli tiistaina 51-vuotissyntymäpäiväänsä. Lukuisat Hollywoodin eturivin tähdet riensivät välittämään Anistonille syntymäpäiväonnittelut Instagramissa. Heidän joukossaan oli tietysti myös Frendit-kollega Courteney Cox.

Cox tosin ei tyytynyt perinteiseen onnitteluun, vaan hän julkaisi Instagramiinsa hilpeyttä herättäneen yhteiskuvan. Normaalisti tummakutrinen Cox on kiskaissut päähänsä vaalean peruukin ja silmälasit.

Ystävykset näyttivätkin nopealla silmäyksellä melkein identtisiltä, sillä Aniston on tullut tunnetuksi vaaleasta kampauksestaan, jota monet kopioivat varsinkin Frendien suosion ollessa kuumimmillaan.

Cox nauraakin, että kaikesta huolimatta Aniston on ainoa laatuaan.

– Aivan sama miten paljon yrität... on olemassa vain yksi Jennifer Aniston! Paljon onnea ihana ystäväni. Rakastan sinua! Cox onnittelee.

Kuva herätti välittömästi hilpeyttä ihmisissä. Monet kävivät kommentoimassa yhteiskuvan olevan suorastaan hillitön.

– Omg! Voisiko tästä tulla haaste? #thejenchallenge? toimittaja Derek Blasberg kysyi saaden lukuisia tykkäyksiä.

– Hetkinen, kumpi on Jennifer?

– Kaksoset!

– Haha, tämähän on hyvä! En ensin tajunnut ollenkaan, että mitä tässä tapahtuu.

– Kaksi maailman kauneinta naista.

Myös Aniston muisti fanejaan merkkipäivänsä kunniaksi. Aniston julkaisi Instagramissa kasan rohkeita kuvia, jotka ovat peräisin tuoreesta Interview-lehdestä. Aniston nähdään lehden helmikuun numeron kannessa.

– Kiitos tästä syntymäpäiväyllätyksestä. Minulla ei ollut hajuakaan, että lehti ilmestyisi tänään. Kiitos haastattelutiimille siitä, että nostatte esiin kaiken ikäisiä naisia. Näyttää siltä, että 51 on melko hauska ikä, Aniston kirjoitti kuvatekstissään.

Myös Anistonin entinen aviomies, näyttelijä Justin Theroux riensi onnittelemaan ex-vaimoaan tämän syntymäpäivän johdosta. Theroux, 48, jakoi Instagramin Tarinat-osiossaan mustavalkoisen kuvan Anistonista ja toivotti näyttelijälle hyvää syntymäpäivää sydänhymiön kera.

Aniston ja Theroux alkoivat seurustella vuonna 2011 ja kihloihin he menivät elokuussa 2012. Pariskunnan häitä tanssittiin elokuussa 2015, mutta kaksi vuotta myöhemmin he ilmoittivat eroavansa. Avioerosta huolimatta pariskunta on pysynyt hyvinä ystävinä. Aniston on tiettävästi viihtynyt sittemmin sinkkuna, kuten myös Theroux.