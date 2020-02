Tässä ovat Miss Plus Size -finalistit: äänestä suosikkiasi kurvikkaiden kaunotarten joukosta!

Miss Plus Size 2020 -kilpailun voitosta kilpailee yhdeksän upeaa finalistia.

Miss Plus Size -kilpailu järjestetään tänä keväänä jo neljännen kerran. Kilpailussa etsitään positiivisen elämänasenteen omaavia plussamalleja. Miss Plus Size 2020 -kilpailun kymmenen finalistia julkistettiin tänään keskiviikkona. Finalistien julkistamisen jälkeen yksi naisista on kuitenkin jo ehtinyt vetäytyä kilpailusta.

Miss Plus Size 2020 -finaali käydään Vanajanlinnassa perjantaina 20.3.2020. Luonnollista kehonkauneutta ylistävän kisan voittaja valitaan Vanajanlinnassa 22. maaliskuuta.

Voit äänestää omaa suosikkiasi yhdeksän kaunottaren joukosta artikkelin lopussa!

1. Veera Korhonen, 38, Pori

Siviilisääty: Naimaton

Kerro itsestäsi: Olen juuriltani kainuulainen, mutta aikuisiällä porilaistunut ammattivalokuvaaja. Olen jo 13 vuoden ajan kirjoittanut Tyyliä metsästämässä -blogia, joka on yksi Suomen ensimmäisiä ja suosituimpia plussamuotiblogeja. Yrittäjänä minua työllistää lehtikuvausten ja blogiyhteistöiden lisäksi satunnaiset malli- ja puhujakeikat. Viimeisimpänä projektina olen päässyt suunnittelemaan vaatteita ja tuosta on herännyt haave päästä opiskelemaan alaa. Vapaa-ajalla viihdyn livekeikoilla (olen intohimoinen Amorphis-fani) ja tuijotan laittoman paljon eläinvideoita. Kroppaani liikutan mieluiten salilla painoja nostellen ja alkaneen vuoden uusi liikuntatyöni on potkunyrkkeily, jonka seuraavia treenejä en aina malttaisi lainkaan odottaa.

2. Siiri Lipiäinen, 23, Helsinki

Siviilisääty: Parisuhteessa, asun onnellisesti tyttöystäväni kanssa

Kerro itsestäsi: Nautin livemusiikista, kirpputoreilla käymisestä, urheilun katsomisesta ja urheilusta. Uusin urheiluvillitykseni on spinning, mutta taskusta löytyy myös suomenmestaruus amerikkalaisesta jalkapallosta. Teen työtä mistä pidän ja pääsen päivittäin tuottamaan iloa muille. Parhaita ominaisuuksiani ovat iloisuus, tehokkuus, itsevarmuus ja positiivinen vaikutukseni muihin. Se on varma, että punainen lakana heilahtaa, jos minulle sanotaan ”ihan sama”.

3. Suvi Lamminaho, 28, Lahti

Siviilisääty: Naimisissa, perheeseen kuuluu avomies, koira ja pupu

Kerro itsestäsi: Olen 28-vuotias positiivisuuden lähettiläs Lahdesta. Opiskelen tällä hetkellä personal-traineriksi ja minulle oma sekä muiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on todella tärkeässä roolissa. Olen aloittanut kunnolla elämäntapamuutoksen vuoden vaihteessa ja haluankin olla roolimallina siinä, ettei ole väliä minkä kokoinen tai näköinen olet, vaan sillä on väliä voiko hyvin henkisesti ja fyysisesti. Harrastan kuntosalilla käyntiä, lenkkeilyä, itsensä kehittämistä ja sosiaalisen median päivittelyä. Olen nauravainen ja iloinen persoona. Haluankin levittää omaa positiivista asennettani myös muille.

5. Heidi Wasström, 39, Karjaa

Siviilisääty: Naimisissa, perheeseen kuuluu avomies ja kaksi lasta

Kerro itsestäsi: Olen iloinen, puhelias ja elämää rakastava nainen parhaassa iässä. Haluan tuoda plussakokoisia naisia esille ja koen kehopositiivisuuden tärkeänä asiana. Haluan olla esimerkkinä muille naisille, että XL-kokoinen nainen saa olla esillä ja olla kaunis. Emme tarvitse lupaa keneltäkään. Urheileminen on minulle sydämen asia ja olenkin 5-vuotiaasta asti ollut aktiivinen eri urheilulajeissa. Nyt olen hurahtanut täysin käsipallon maagiseen maailmaan. Elämää ei kannata ottaa liian vakavasti, vaan sitä täytyy elää täysin sydämin. Uskalla nauraa myös omille töppäyksille. Elämä on tässä ja nyt.

6. Ida Nuutinen, 25, Pielavesi

Siviilisääty: Naimisissa, perheeseen kuuluu mies ja kaksivuotias tytär

Kerro itsestäsi: Olen 25-vuotias ratsastuksenohjaaja ja aktiivinen lajin harrastaja. Asun Pohjois-Savossa punaisessa tuvassa perheeni kanssa. Nautin pitkistä lenkeistä koirani kanssa sekä ruoanlaitosta ja leivonnasta. Olen hurahtanut uutena lajina myös joogaan. Luonteeltani olen spontaani, minut on varustettu hyvällä huumorintajulla. Haluan levittää sanomaa siitä, että jokaisella on oikeus olla kaunis ja rakastettu koosta tai statuksesta riippumatta.

7. Pia Lupunen, 36, Klaukkala

Siviilisääty: Naimisissa, perheeseen kuuluu mies ja kaksi poikaa

Kerro itsestäsi: Olen positiivisen elämänasenteen omaava nainen. Harrastuksiini kuuluu liikkuminen perheeni kanssa ja salilla käyminen. Haluan olla muille esimerkki siitä, että hyväksyn itseni juuri sellaisena kuin olen.

8. Mira Kontio, 35, Oulu

Siviilisääty: Naimisissa, perheeseen kuuluu mies ja kaksi lasta

Kerro itsestäsi: Olen räväkkä, sosiaalinen ja helposti lähestyttävä maalaistyttö. Olen synnynnäinen yrittäjä, tällä hetkellä tuotan kotipalveluita ikäihmisille. Haluan rohkaista kaikenkokoisia naisia rakastamaan itseään ja pyrkimään pois siitä ajatuksesta, mitä muut ajattelevat sinusta. Hymyile ja kanna itsesi arvokkaasti, koska ei ole olemassa kuin yksi sinä!

9. Tiia Manninen, 28, Vihti

Siviilisääty: Avoliitossa

Kerro itsestäsi: Työskentelen tällä hetkellä henkilökohtaisena avustajana yhdelle ihanalle naiselle. Koulutukseltani olen maalari ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Maalarin työt jouduin valitettavasti lopettamaan terveydellisistä syistä. Olen myös Promodel Oy -mallitoimiston listoilla mallina. Ohjasin 11 vuotta hiphop/street tanssia nuorille, mutta lopetin noin 2 vuotta sitten. Haluaisin kuitenkin palata takaisin tanssin pariin. Harrastan koiran kanssa lenkkeilyä ja käyn uimassa ja vesijuoksemassa.

10. Tuija Moisala, 36, Vantaa

Siviilisääty: Naimisissa, perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi tytärtä

Kerro itsestäsi: Ajattelen, että meillä on tämä yksi elämä elettävänä. Miksi sitä ei eläisi täysillä, rohkeasti unelmiaan tavoitellen ja itseään haastaen. Itse pyrin tähän. Haluan, että omat tytöt elävät maailmassa, jossa on esillä monenlaista kauneutta. Kurvit rohkeasti esille ja hymyä huuleen!

