Kommentti: Uusi suomalainen tv-kisa vaikutti järjettömältä flopilta – pian paljastui, että se voikin olla kaikkien aikojen menestys

Olin etukäteen varma, että Masked Singer Suomesta tulee floppi. Pian tajusin, että ohjelma pureutuu nerokkuudessaan täydellisesti ajankuvaamme, kirjoittaa toimittaja Noora Hapuli.

Nykymaailmassa on vaikeaa herättää ihmisten mielenkiintoa. Tuntuu, että kaikki on jo nähty, tavalla tai toisella. Suurimmatkaan tv-tuotannot eivät saa kansaa innostumaan, jos sisällössä on yritetty liikaa tai kaava on liian perinteinen. Siksi on erittäin virkistävää ja ilahduttavaa, että maailmalla menestyneen uutuusohjelman Masked Singerin rantautuminen Suomeen on ehtinyt jo herättää jännityksensekaista kuhinaa, jota ei ole tv-maailmassa hetkeen nähty.

Ohjelmassa on yksinkertaisuudessaan kyse siitä, että 12 suomalaisten tuntemaa julkkista laulavat naamioituneina päästä varpaisiin. Jujuna on arvailla kuka julkkis hahmon takaa löytyy. Hahmot tiputetaan yksi kerrallaan pois kilpailusta yleisöäänten perusteella. Samalla paljastuu äärimmäisin tarkasti varjeltu salaisuus: heidän henkilöllisyytensä.

Uskokaa pois, pyörittelin itsekin silmiäni kuullessani alun perin eteläkorealaisen ohjelman ideasta. En keksinyt äkkiä mitään lapsellisempaa kuin laittaa julkkikset pyörimään hassunhauskat naamiaisasut päällä lavalle. Sitä paitsi jokainen arvaisi heti, kenestä on kyse. Tämähän on Suomi, jossa julkisuuden henkilöiden lukumäärä on erittäin marginaalinen. Tuomitsin ohjelman suoralta kädeltä haukotuksia aiheuttavaksi naurettavaksi flopiksi.

Kisu-hahmo oli vaikuttava näky. Kuvassa ohjelman vakiopanelistit Janne Kataja, Jenni Kokander ja Maria Veitola.

Ääni muuttui kellossa kuitenkin nopeasti. Vaikutuin julkistustilaisuudessa heti ovella valtavan kokoisesta, pörröisestä kissasta, joka tapitti minua suoraan silmiin. En voinut uskoa, että vaikuttavan näköinen asu oli juuri se sama, jonka sisälle joku julkkis on ohjelman aikana sulavasti hypännyt laulamaan. Tunnistamisen vaaraa ei todellakaan ole, sillä julkkikset eivät itsekään näe asuista juuri ollenkaan ulos.

Myös Masked Singer Suomen vakiopanelisti Maria Veitola myönsi tilaisuudessa, että häntä arvelutti etukäteen ohjelman toteutus.

– Kun minua pyydettiin mukaan mietin, että löytyykö Suomesta rohkeutta tehdä tätä isosti ja kunnolla. Välillä tuntuu, että kaikki television tekijät eivät ymmärrä, miten visuaalinen kanava televisio on. Sitten saamme nähdä sellaisia ohjelmia kuin Pomo piilossa, jossa oli aika… jännittävät valeasut, Veitola totesi.

– Pelkäsin, että saamme nytkin nähdä, että kilpailijoille on vedetty ylle naamiaiskaupan asusteet ja joku peikon polyesteriasu. Pelkoni osoittautui täysin turhaksi, en ole nähnyt missään näin hienoja asuja, paitsi ehkä jossain Kansallisoopperan lavalla. Ihan tajuttomia, Veitola hehkutti.

Masked Singer Suomi alkaa MTV3-kanavalla lauantaina 14.3. kello 20.

Kuuntelin tuotannon kertomuksia ohjelman tekemisestä pienen toivonkipinän saattelemana. Tajusin nopeasti, että olipa ohjelman vastaanotto suomalaisten keskuudessa lopulta mikä tahansa, on tuotannossa tehty monta asiaa uudella tavalla – viimeisen päälle toteutetuista asuista ja salassapitojärjestelyistä lähtien.

Ja kun katselimme maistiaisia ohjelmasta, aloin hymyillä. Kun näin heinäpaaliksi pukeutuneen julkkiksen pomppaavan ilmaan ja heittäytyvän lavalle kierimään, lipsahti suustani vilpitön hyvän mielen naurahdus. Kuka hän on? Pakko saada tietää!

Pian huomasin, että ohjelma herätti keskustelua muissakin. Keitä tässä on mukana? Kuka tuo voisi olla? Siis mitä tässä tapahtuu? Mikä tämä on? Ja pointtihan on se, että ei tässä juuri mitään ihmeellistä tapahdu perinteistä laulamista lukuun ottamatta. Ohjelmaan osallistuvat tähdetkin on naamioitu tunnistamattomiksi. Ja juuri se absurdius on ohjelman suurin nerokkuus.

Harva voi katsoa hahmoja ja väittää käsi sydämellä, ettei koe pienintäkään uteliaisuuden häivähdystä siitä, kuka naamion alta paljastuu. Elämme ajassa, jossa kaikki maailman tieto on saatavilla yhdellä klikkauksella. Nyt tietämisen ja tiedonjanon tyydyttämisen etuoikeus on viety meiltä hetkellisesti pois – eikö olekin tavallaan kutkuttavaa? Ja vähän riipivää ja ärsyttävääkin?

Masked Singer Suomessa kilpailevat hahmot nimeltä Hevonen (ylärivi vas.), Ampiainen, Kisu, Shamaani, Peacock, Alien, Leijona, Söpö (alarivi vas.), Dragon, Heinäseiväs, Kana ja Pupu.

Lisäksi on pakko myöntää, että mielessäni läikähti vilpitön ilo siitä, että tunnetut tähdetkin voivat pukeutua naamiaisasuun ja pistää itsensä alttiiksi asioille, joita ei muuten välttämättä koskaan tekisi julkisesti televisiossa.

– Moni kilpailija sanoi jälkikäteen, että tämähän oli melkein kuin lomalle olisi tullut. Heidän mielestään oli ihanaa olla ihan hiljaa ja rauhassa puvun sisällä, Veitola kertoi.

– Ja varsinkin naiset sanoivat, että oli vapauttavaa, kun arvostelu ei kerrankin kohdistunut ulkonäköön tai ammattiin. Puvun sisällä sai olla täysin vapaa, Veitola lisäsi.

Olemme tottuneet näkemään julkkikset tietynlaisina ja odotamme heidän esiintyvän tunnistettavina. Siksi leijonan, ampiaisen tai kanan valeasuun pukeutunut julkkis voi päästää valloilleen jotain aivan uutta. Sillä uusia, puhuttavia asioita suomalainen tv-kulttuuri tarvitsee.

Siinä mielessä Masked Singer on onnistunut jo ennen alkamistaan.

