Kirjailija Riikka Suominen elää avoimessa suhteessa – hänestä on kohtuuton vaatimus, että pitkässä parisuhteessa pitäisi olla aina uskollinen

Riikka Suominen kyseenalaistaa esikoisromaanissaan seksuaalisen uskollisuuden tarpeen. Hänellä itsellään on avioliitossaan avoin suhde.

Kannattaako parisuhteessa luvata ikuista uskollisuutta?

Kirjailija Riikka Suominen, 42, ei sitä tekisi, mutta muita hän ei lähde neuvomaan. Jotakin ajatuksistaan hän kuitenkin antoi esikoisromaaninsa Suhteellisen vapaata (Otava) päähenkilölle.

Suominen on tunnettu joulukuussa haudatun Vihreä Lanka -lehden päätoimittajana, toki myös kokoomuksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Ilkka Suomisen tyttärenä.

Romaanissaan Suominen kyseenalaistaa ihanteen yksiavioisesta parisuhteesta.

Kirjan naisen avioliitto on ihan ok, mutta häntä ei innosta seksi oman miehen kanssa. Naisen aloitteesta pari päätyy avoimeen suhteeseen, jossa on lupa olla kenen kanssa vain.

– Olen lukenut lehdistä tuhansia ihmissuhdejuttuja, joissa on aina sama viesti ja maailmankuva, vaikka todellisuus ei ole niin perinteinen. Tuli kapinahenki: mitä jos kirjoittaisin ihmisistä, jotka eivät sovi perinteiseen maailmankuvaan, Suominen kertoo.

Riikka Suominen kiistää kirjoittavansa omasta elämästään. Uskotaan. Mutta on hänessä selvästi kirjan päähenkilön omapäisyyttä: tämä ei saa mennä näin, en suostu tähän.

– Tämä ei ole todellakaan elämäkertani, hän naurahtaa.

Kirjassa naisen seksihaluttomuutta ei selitetä vain äidiksi tulemisella. Hänen halunsa ovat lopahtaneet aina, kun suhde on kestänyt tietyn ajan.

Median tarjoamista seksivinkeistäkään ei ole naiselle apua, vaikka kyse on varsin kiihottavasta asiasta. ”Vähän kuin hakisi vinkkejä siihen, miten saada suklaa maistumaan”, Suominen kirjoittaa.

Kun kirjan nainen Klaara kokee suorittavansa avioliitossaan velvollisuusseksiä, hän ajattelee: ”Parasta seksissä on, että sen jälkeen asia on hetkeksi poissa päiväjärjestyksestä”.

Suomisen mielestä on kohtuuton vaatimus, että pitkässä parisuhteessa pitäisi olla aina uskollinen. Aika monet ovat uskottomia, mutta harvat siitä kertovat.

– Voisiko parisuhteessa olla tilaa edes niin paljon, että voisi kertoa: flirttailin tänään lounaspaikan tarjoilijan kanssa, hän heittää.

Sitä Riikka Suominen ei kerro, miten hänen omassa avioliitossaan toimitaan. Hänellä on aviomies ja kahdeksanvuotias poika.

– Olen naimisissa, ja pidän sormusta sormessani, mutta meillä on avoin suhde, hän kertoo – ei yhtään enempää.