Jennifer Aniston, 51, täytti vuosia ja julkaisi Instagramissa kasan rohkeita kuvia – ex-aviomies riensi välittömästi onnittelemaan

Näyttelijä Jennifer Aniston juhli tiistaina 51-vuotissyntymäpäiväänsä. Lukuisat Hollywoodin eturivin tähdet riensivät onnittelemaan naista.

Frendit-tähti Jennifer Aniston juhli eilen 51-vuotissyntymäpäiväänsä. Merkkipäivänsä kunniaksi Aniston julkaisi Instagramissa kasan rohkeita kuvia, jotka ovat peräisin tuoreesta Interview-lehdestä. Aniston nähdään lehden helmikuun numeron kannessa.

– Kiitos tästä syntymäpäiväyllätyksestä. Minulla ei ollut hajuakaan, että lehti ilmestyisi tänään. Kiitos haastattelutiimille siitä, että nostatte esiin kaiken ikäisiä naisia. Näyttää siltä, että 51 on melko hauska ikä, Aniston kirjoitti kuvatekstissään.

Lukuisat Hollywoodin eturivin tähdet riensivät välittämään Anistonille syntymäpäiväonnittelut Instagramissa. Heidän joukossaan olivat muun muassa Anistonin Frendit-kollega Courteney Cox, näyttelijät Drew Barrymore ja Reese Witherspoon sekä laulaja Mariah Carrey.

Myös Anistonin entinen aviomies, näyttelijä Justin Theroux riensi onnittelemaan ex-vaimoaan tämän syntymäpäivän johdosta. Theroux, 48, jakoi Instagramin Stories-osiossaan mustavalkoisen kuvan Anistonista ja toivotti näyttelijälle hyvää syntymäpäivää sydänhymiön kera.

People-lehden mukaan Theroux toivotti Anistonille hyvää syntymäpäivää sosiaalisen median välityksellä myös viime vuonna. Näin siitäkin huolimatta, että pariskunta oli ottanut avioeron vain vuotta aiemmin.

– Hyvää syntymäpäivää tälle vahvalle naiselle. Olet niin rakastava, ystävällinen ja hauska. Rakastan sinua, Theroux kirjoitti tuolloin.

Aniston ja Theroux alkoivat seurustella vuonna 2011. Hetkeä myöhemmin pariskunta osti yhteisen kodin Los Angelesista, Bel Airin alueelta. Parin yhteisen kodin arvoksi arvioitiin tuolloin noin 22 miljoonaa dollaria.

Kihloihin Aniston ja Theroux menivät elokuussa 2012. Pariskunnan häitä tanssittiin elokuussa 2015, mutta kaksi vuotta myöhemmin he ilmoittivat kuitenkin eroavansa. Avioerosta huolimatta pariskunta on pysynyt hyvinä ystävinä. Aniston on tiettävästi viihtynyt sittemmin sinkkuna, kuten myös Theroux.

Jennifer Aniston ja Justin Theroux erosivat loppuvuodesta 2017.

Aniston on pysynyt ilmeisen hyvissä väleissä entisten kumppaniensa kanssa. Hiljattain viihdemaailma kohahti, kun Aniston kuvattiin SAG-gaalassa yhdessä ex-miehensä Brad Pittin kanssa. Kun kuva entisestä avioparista lähti leviämään mediassa, lähtivät huhut yhteenpaluusta välittömästi lentoon.

Hollywoodin seuratuin avioliitto päättyi vuonna 2005 vain viiden vuoden jälkeen. Aniston joutui kokemaan karvaan pettymyksen, kun huhut Pittin uskottomuudesta leimahtivat viiden vuoden avioliiton jälkeen. Pitt iski silmänsä Mr. & Ms. Smith -elokuvan kuvauksissa vastanäyttelijäänsä Angelina Jolieen.

Jennifer Anistonin ja Brad Pittin yllättävä kohtaaminen SAG-gaalassa sai koko viihdemaailman kohahtamaan.

Pitt ja Aniston ovat olleet erittäin vaitonaisia nykyisistä väleistään, mutta heidän tiedetään viettäneen aikaa toistensa kanssa. Pitt osallistui joulukuussa Anistonin järjestämiin joulujuhliin. Molemmat näyttelijät ovat tiettävästi sinkkuja tällä hetkellä, joten merkkejä Anistonin ja Pittin uudesta romanssista on odotettu kuin kuuta nousevaa.