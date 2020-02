Osallistuiko Saara Aalto taas uuteen laulukilpailuun? Brittifanit vakuuttuneita tuntemattoman tv-tähden henkilöllisyydestä: ”Ei epäilystäkään!”

Saara Aalto on kilpaillut muun muassa Talentissa, X Factorissa, The Voice of Finlandissa sekä euroviisukarsinnoissa.

The Masked Singer UK -ohjelman fanit ovat vakuuttuneita siitä, että Saara Aalto on yksi kilpailussa nähtävistä laulajista.

Suuren kansainvälisen suosion saavuttanut The Masked Singer -formaatti rantautui tänä keväänä myös Isoon-Britanniaan. Formaatin ideana on, että julkisuudesta tutut henkilöt maskeerataan täysin tunnistamattomiksi, jonka jälkeen he ottavat toisistaan mittaa laulukilpailun muodossa.

Nyt ohjelman brittiversion fanit ovat vakuuttuneita siitä, että yksi The Masked Singer UK -nähtävistä hahmoista on todellisuudessa suomalaislaulaja Saara Aalto. Spekulaatiot Octopus-nimisen kilpailijan henkilöllisyydestä ovat käyneet kuumana muun muassa sosiaalisessa mediassa. Erityisesti viestipalvelu Twitterin käyttäjät tuntuvat olevan vakuuttuneita, että kyseessä todella on Saara Aalto.

– Kuulitte sen ensimmäisenä täältä: Octopus on Saara Aalto. Nainen, joka melkein voitti X Factorin ja osallistui Dancing On Ice -kilpailuun, eräs Twitter-käyttäjä kirjoitti.

– Octopus on Saara Aalto, ei epäilystäkään, kirjoitti toinen.

– Joku twiittasi aiemmin, että Octopus olisi Saara Aalto. Nyt en voi ajatella mitään muuta. Hän todella kuulostaa todella samalta, eräs arvuutteli.

– Octopus on Saara Aalto, yksi kommentoijista täräytti.

Monet Twitter-käyttäjät perustivat väitteensä paitsi siihen, että Octopus-hahmon takana piileskelevä nainen kuulostaa hyvin paljon Saaralta myös siihen, että hahmo laulaa kilpailussa lukuisilla eri kielillä. Saara Aalto on tunnettu rakkaudestaan eri kieliä kohtaan ja videota, jossa nainen laulaa Frozenista tuttua Let It Go -hittiä useilla eri kielillä, on katsottu Youtubessa yli 5,4 miljoonaa kertaa.

Voit katsoa yhden Octopus-hahmon esityksistä ohjelmassa yllä olevalta videolta.

Saara Aalto on vuosien varrella osallistunut useisiin eri tosi-tv-formaatteihin. Nainen ponnahti julkisuuteen ensi kertaa vuonna 2007, kun hän otti osaa Talent Suomi -ohjelman ensimmäiselle kaudelle sijoittuen toiseksi. Vuonna 2011 Saara puolestaan otti osaa Suomen euroviisukarsintoihin sijoittuen niin ikään toiseksi. Suomen euroviisuedustajaksi valittiin tuolloin Paradise Oskar.

Saara edusti Suomea euroviisuissa vuonna 2017 Monsters-kappaleella.

Vuonna 2012 Saara puolestaan kilpaili The Voice of Finlandissa. Myös tuolloin naisen kohtalona oli jäädä toiselle sijalle, kun voiton vei Mikko Sipola. Saara otti toistamiseen osaa euroviisukarsintoihin vuonna 2016, mutta tuolloin voiton vei niukasti Sandjha kappaleella Sing It Away.

Kansainvälisen menestyksen makuun nainen pääsi vuonna 2016, kun hän osallistui The X Factor UK -kilpailuun. Saara selvisi kilpailussa aina finaaliin asti valmentajanaan Sharon Osbourne. Huvittavaa kyllä, Saara nappasi kilpailusta jälleen toisen sijan, josta alkoi tulla jo hänen tavaramerkkinsä.

Tänä keväänä Saara tähdittää We Will Rock You -musikaalia.

Saara jatkoi laulukilpailuihin osallistumista vuonna 2018, kun hänet valittiin Suomen euroviisuedustajaksi kutsuartistimenetelmän turvin. Saara pääsi Monsters-kappaleellaan euroviisufinaaliin, mutta jäi finaalissa viimeisten joukkoon. Samana vuonna hän toimi myös yhtenä X Factor Suomi -ohjelman tuomareista.

Viimeisimmän kerran Saara nähtiin kilpailijana tosi-tv-formaatissa vuonna 2019. Tuolloin hän otti osaa niin ikään Isossa-Britanniassa suosittuun Dancing On Ice -ohjelmaan. Saara sijoittui parinsa Hamishin kanssa kilpailussa kolmanneksi.

The Masked Singer nähdään tänä keväänä myös Suomessa. MTV3-kanavan jättisatsauksessa on mukana 12 suomalaisten tuntemaa julkkista. He esiintyvät kotikatsomoiden, studioyleisön, juontaja Ile Uusivuoren ja tarkentavia kysymyksiä esittävien panelistien edessä, johon kuuluvat Janne Kataja, Jenni Kokander ja Maria Veitola. Lisäksi jokaisessa jaksossa nähdään vieraileva panelisti.

Masked Singer Suomi alkaa MTV3-kanavalla lauantaina 14.3. kello 20.