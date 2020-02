Juice Leskinen muistelee elämänsä värikkäitä vaiheita uudessa teoksessa, joka on koottu ennen julkaisemattomista haastattelunauhoista.

Harri Tuomisen ja Waldemar Walleniuksen toimittama 40-tuntinen radiosarja Juice Leskisestä esitettiin ensimmäisen kerran 1990, kun Juice täytti 40 vuotta.

Tuominen ja Wallenius toteuttivat koko sarjan istumalla lukemattomat kerrat nauhurin kanssa Leskisen työhuoneella.

Haastattelunauhoihin perustuvassa, Kaj Lipposen toimittamassa teoksessa Juice puhuu – kootut muistelmat (Into) käydään läpi sanoittajamestarin ura Juankoskella vietetyistä nuoruusvuosista Coitus Int. -yhtyeen perustamiseen, Marilyniin, Syksyn säveleen ja 80-luvun jättisuosioon.

– Alun perinhän se rocktähteys ei ollu missään nimessä kuviossa mukana. Mä kammosin ajatusta oikeastaan. Mä yritin noit tekstejä tarjota, en mitenkään hirveen aktiivisesti enkä kovin moneen paikkaan mut näytin siellä täällä, ja niistä aina pirusti innostuttiin. Kaikki innostu, paitsi ne joitten olis pitäny innostua, Leskinen kertaa uransa alkua Tuomisen ja Walleniuksen haastattelussa.

Teoksessa käydään läpi Juicen värikkäitä elämänvaiheita.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vuonna 1990 valmistuneet leikkaamattomat haastattelunauhat päätyvät julkisuuteen.

Vuonna 2006 menehtynyt Juice Leskinen on yksi Suomi-rockin ristiriitaisimmista hahmoista ja hänen elämästään ja urastaan on julkaistu lukuisia teoksia. Juice puhuu -teoksessa keskitytään pääasiassa mestarin sanoituksiin, mutta välillä päästään kurkistamaan myös Leskisen sielunelämään.

Muusikon on kuvailtu olleen uppiniskainen ja epävarma, ja peitelleen ujouttaan rellestämisellä. Toisaalta hänen on sanottu olleen äärimmäisen rakastava ja ystävällinen.

Uutuusteoksessa äänessä on mies, joka sanoo viihtyvänsä omissa oloissaan ja heräävänsä joka aamu kuudelta tekemään töitä.

– Mä viihdyn yksin helvetin hyvin. Ei niin et mulla olis seuraakaan vastaan mitään, mutta on olemassa ihmisiä, jotka ei osaa olla kahta sekuntia yksin. Mulle semmonen on täysin vierasta, Leskinen latasi.

Julkisuuteen, tai pikemminkin tähteyteen Leskinen suhtautui ristiriitaisesti. Legenda tiesi arvonsa. Hän janosi kunniaa, nautti kappaleidensa menestyksestä ja siitä, että hänen neroutensa sai tunnustusta.

Elinaikanaan Juice esitti 347 kappaletta, sävelsi 365 laulua ja sanoitti 554.

Valokeilassa paistattelu sen sijaan ahdisti Leskistä.

– Mua rupes useesti pelottamaan sellaiset tilanteet, kun mä olin siellä sen massan ikään kuin johtotähti, joku symboli, joku messias. Nämä on helvetin pelottavia tilanteita, koska siinä tulee sellainen olo, että ne ihan sormenliikkeellä sais tekemään mitä vaan, hän luonnehti.

Välillä puhe kääntyy hänen rakkauselämäänsä ja perheeseensä. Kirjassa hän muistelee esikoislapsensa Johannan syntymää ja kertoo millainen hän on isänä.

– Mää haluun sanoo, mitä lapset tekee. Tietysti ensin kuunneltuani, mitä lapset haluaa tehdä. Jos ne haluu vaihtaa koulua, ni mä hoidan, et ne pääsee siihen kouluun, mihin ne haluaa. Mä teen kaikkeni, et ne pääsee siihen kouluun, mihin ne haluaa, hän sanoo.

– Ja kun mä oon Juice Leskinen, ni se on aika helppoo. Eihän mun tarvii ku soittaa, et Juice Leskinen, päivää, mun tytär tulee teille kouluun. Jaha, selvä. Se mitä tytär ajattelee, mitä tyttären äiti ajattelee, se on eri juttu. Mut kyllä mä kannan huolta helvetin paljon.

Leskisen esikoistytär Johanna menehtyi vuonna 2009 vain 31-vuotiaana. Isän ja tyttären välit olivat mutkikkaat, mutta kirjassa olevassa haastattelussa Leskinen puhuu tyttärestään kauniisti. Kun Johanna syntyi vuonna 1977, muusikko oli onnensa kukkuloilla.

– Totta helvetissä vaihdoin vaippoja. Mä olin myös synnytyksessä mukana, mut mulla oli keikka Yo-talolla, hän sanoo.

– Siihen aikaan kun Johannaa odotettiin, ihmettelin ku ihmiset aina selitti, et se on ihan sama, onks se poika vai tyttö, pääasia että on terve. Ja multa kysyttiin sitten, että kumpaa sää odotat. Ja odotettiin tietysti, että mä sanon, että se on ihan sama, kumpi se on, kuhan on terve. Ja mä sanoin: ”Se nyt on ihan sama, onks se poika vai tyttö. Pääasia, ettei oo vittumainen ihminen”. Mun mielestä se oli ihan yhdentekevä kysymys. Lapsi on lapsi on lapsi. Pääasia, et se oli J. Leskinen.

Kirjassa käsitellään suorasukaisesti myös vaikeita asioita, kuten Juicen päihdeongelmaa.

– Piti jollain tapaa aina jarruttaa, koska muuten mä olisin raatanu itteni hengiltä. Toisaalta se ei ollu kyllä mikään hyvä keino, koska mä tein yhtä paljon duunia ja sitten vielä dokasin ohessa – joka on tietysti vielä kauheempaa. Mutta joka tapauksessa pää toimii koko ajan ylikierroksilla, se pitää tavallaan tukahduttaa, Leskinen selittää.

Alkoholin hän kuvailee olevan tapa täyttää sisältä kummunnut tyhjä olo.

– Toinen on se, että kun saa jonkun ison duunin valmiiksi, tulee äärimmäisen tyhjä olo. Se pitää sitten täyttää jollain. Mä luulen, että jos… taiteilijat esimerkiks, kun ne joskus ampuu ittensä, se tapahtuu juuri siinä kun on saanu jotain valmiiksi. Sitten ei oo mitään tekemistä. Ei uskalla ryhtyä uuteen, koska se on helvetillinen ponnistus, ja ei oikein osaa olla tekemättäkään mitään.

Boheemi elämäntapa vei Leskisen terveyden. Hän sairasti muun muassa munuaisten vajaatoimintaa, maksakirroosia ja diabetesta. Leskinen sanoo kirjassa tiedostavansa, että hänen elämäntapansa on kuluttavaa, mutta miehen filosofian mukaan elämää ei eletä säästöliekillä.

– Sitä mä oon kyllä itteki ihmetelly, sitä on lääkärikin ihmetelly, että herranjumala, tommosella määrällä… Eihän ne tiiä, että emmä ny mitenkään hirveesti juo noin määrällisesti, mutta joka tapauksessa lääkäri sano, että kyllä sun lantun pitäs olla jo hajalla eikä maksan.

– Määhän kykenen itte ihan hyvin analysoimaan koko tilanteen. Keskusteltiin lekurin kans näist kuvioista, ja se ihmetteli, et ei jumalauta, jos sä noin hyvässä kunnossa oot pääs säilyttäny, sä voit juua täst edeskin. Mut älä juo liikaa.

Leskinen kuoli 56-vuotiaana 24. marraskuuta 2006. Hän olisi täyttänyt 70 vuotta helmikuun 19. päivä.