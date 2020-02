Nisa Soraya singahti 80-luvulla seksisymboliksi ja koko kansan tähdeksi – nyt hän elää vauhdikasta arkea Kanarialla ja luo uutta uraa Suomessa

Soraya nauttii drag-kulttuurista ja panostaa siihen. Suunnitteilla on muun muassa drag-maailmaan keskittyvä hyvänmielen tv-ohjelma.

Takavuosien iskelmätähti Nisa Soraya on viettänyt viime vuodet hiljaiseloa, mutta pian hänet nähdään televisiossa. Aikansa seksisymbolilla on myös muita urasuunnitelmia.

1980-luvun seksisymboli Nisa Soraya nähdään pitkästä aikaa parrasvaloissa, kun hän tuomaroi huhtikuussa alkavaa uutta All Together Now -musiikkiohjelmaa. Soraya on yksi ohjelman sadasta tuomarista ja päättää heidän kanssaan yli 60 laulajan kohtalosta.

Pitkän laulajan uran tehneestä Sorayasta tuli suomalaisten tuntema iskelmätähti vuonna 1981, kun hän esiintyi Markku Aron kanssa euroviisukarsinnoissa. Britanniassa syntynyt aasialaistaustainen laulaja toi Suomen iskelmäkenttään eksoottista energiaa ja keräsi vankan fanijoukon muun muassa Huone 105- ja Anna rakas raju hetki -kappaleillaan.

– Olen aasialainen, mutta laulan suomeksi ja uskon, että olen siksi jäänyt ihmisten mieliin. Ei ole tullut toista kaltaistani, joka laulaisi Finnhitsejä, Soraya kertoo IS:lle nauraen.

Nisa Soraya nousi tähdeksi Suomessa, kun hän esiintyi Markku Aron kanssa euroviisukarsinnoissa vuonna 1981.

Viime vuosina Soraya on elänyt hiljaiseloa ja putkahtanut julkisuuteen vain harvakseltaan. Hän on viettänyt paljon aikaa Kanariansaarilla, jossa hänen puolisonsa omistaa kauneusklinikoita.

62-vuotias Soraya nauttii siitä, että saa viettää aikaa sekä Suomessa että Espanjan auringossa. Suurimman osan ajasta hän viihtyy Helsingissä, mutta lentää miehensä luokse tasaisin väliajoin muutamaksi viikoksi kerrallaan.

– Käyn Kanarialla 6–7 kertaa vuodessa, varsinkin talvella, että pääsen vähän aurinkoon. Talvi on täällä niin pitkä ja pimeä. Kanarialla nautin siitä, että siellä on paljon viihdettä ja kaikki on glamouria.

Soraya vuonna 2005.

Soraya ja hänen miehensä ovat seurustelleet vuosien ajan, mutta eivät ole naimisissa. Laulajan mukaan parin suhde toimii loistavaksi nykyisellään eikä heillä ole siksi tarvetta asua samassa maassa tai astella alttarille.

– Puolisoni on nyt kotimaassaan Perussa auttamassa sairasta äitiään. Olemme olleet yhdessä 14 vuotta ja tottuneet siihen, että välimatka on pitkä eli se ei haittaa.

Tällä hetkellä Soraya suunnittelee uutta tulemista Suomessa ja toivoo tekevänsä sen drag-kulttuurin parissa. Drag-artistit ovat aina olleet lähellä Sorayan sydäntä ja nyt hän suunnittelee tv-ohjelmaa heidän kanssaan. Sarjan suunnitelmia on hiottu jo pitkälle ja nyt Soraya etsii sille tuottajaa.

– Olen aina rakastanut drag-kulttuuria, koska olen aasialainen ja asun Kanarialla ja niissä molemmissa se on tosi iso juttu. Se on viihdelaji, johon olen aina samaistunut, koska rakastan näyttävää esiintymistä.

– Olin ensimmäinen Suomessa, joka otti drag queeneja mukaan show’hunsa jo silloin, kun heitä ei ollut vielä missään muualla. Menin heidän kanssaan jopa Kotkan meripäiville esiintymään. En tiedä ymmärsikö jengi silloin, että ne olivat oikeasti kundeja, Soraya kertoo.

Tv-ohjelmien lisäksi Soraya esiintyy Drag Factor Finland -esiintyjäkollektiivin kanssa. Hän on myös keikkaillut Kanarialla Erika Vikmanin kanssa.

Sorayan mukaan julkisuudesta poissa pysytteleminen on tullut häneltä luonnostaan. Hän on keikkaillut lähinnä yksityistilaisuuksissa ja elänyt hiljaiseloa, joten haastattelujen antaminen ja esillä olo eivät ole tuntuneet luontevilta.

– Ei ole oikeastaan ollut mitään tarvetta olla esillä, mutta on kivaa, että ihmiset muistavat minut silti. Nyt kun teen uusia suunnitelmia, tullaan minua varmaan näkemään taas enemmän, hän sanoo.

– Olen hiljaiselosta huolimatta ollut viime vuosina kiireisempi kuin silloin, kun olin paljon esillä.

Nisa Soraya poseerasi All Together Now -sarjan lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Kiireisenä Sorayan on pitänyt muun muassa työ ravintolamaailmassa. Hän on tuttu näky suosituissa The Cock- ja Holiday -ravintoloissa Helsingissä.

– Olen emännöinyt iskelmäkaraokea, mainostanut samppanjaa ja laulanut ja esiintynyt ihmisille. Nautin siitä edelleen tosi paljon ja aion tehdä sitä jatkossakin.