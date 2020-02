Supertähti Adele varasti huomion Oscar-gaalan jatkoilla vartalonmyötäisellä puvullaan – edes toimittaja ei tunnistanut roimasti laihtunutta laulajaa

Adele osallistui Beyoncén ja Jay Z:n Oscar-jatkoille. Laulajatähti varasti jälleen huomion hoikistuneella ulkomuodollaan.

Laulaja Adele, 31, osallistui monien muiden maailmantähtien tapaan Oscar-gaalaa ympäröivään juhlahumuun. Itsekin Oscarilla palkittu artisti ilmestyi nimittäin Beyoncén ja Jay Z:n järjestämille Oscar-jatkoille Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä järjestetyn gaalan jälkeen.

Julkisuudelta pitkään piilossa pysytellyt Adele on viime kuukausien aikana herättänyt toistuvasti huomiota roimasti hoikistuneella olemuksellaan. Sunnuntaiset Oscar-jatkot eivät olleet poikkeus, sillä puolalaistoimittaja Kinga Rusin onnistui nappaamaan laulajatähden kainaloonsa yhteiskuvaa varten. Rusinin julkaisemassa kuvassa Adelen huima painonpudotus on huomattavissa selkeästi.

Adele oli pukeutunut ihonmyötäiseen, leopardikuvioiseen mekkoon. Rusinin kuvatekstistä selviää, että kaksikko juhli yhdessä 200 muun juhlavieraan kanssa yökerhossa, jonka Beyoncé ja Jay Z olivat vuokranneet yksityiskäyttöön varta vasten juhlakansaa silmällä pitäen.

– Aloitin keskusteluni Adelen kanssa kysyen hänen huiman korkeista koroistaan. En meinannut tunnistaa häntä, Rusin kirjoitti kuvatekstissään.

Adelen hoikistunut ulkomuoto kiinnitti fanien huomion ensimmäistä kertaa joulukuussa, kun nainen pitkästä aikaa jakoi kuvan itsestään omalla Instagram-tilillään. Sittemmin nainen on kuvattu muun muassa paparazzien toimesta useampaan otteeseen ja myös laulajan henkilökohtainen valmentaja on jakanut medialle tähden painonpudotuksen saloja.

Adele juhli Grammy-gaalassa vuonna 2017.

Itseään ’kehovelhoksi’ tituleeraavaa brazilialainen julkkisvalmentaja Camila Goodis kertoi tammikuussa Lorraine Kelly -ohjelmassa Adelen omaksuneen tiukan ruokavalion ja säännöllisen kuntoilun osaksi päivittäisia rutiinejaan.

Los Angelesissa toimiva henkilökohtainen valmentaja paljasti tuolloin, että Adelen kehossa tapahtuvat muutokset johtuvat suurelta osin hänen kaloriensaannin huomattavasta vähenemisestä. Naisille suositeltu päiväkohtainen kalorimäärä on noin 2 000 kaloria – tämä määrä puolitettiin supertähden tiukalla dieetillä.

Jo neljä vuotta on vierähtänyt siitä, kun Adele julkaisi viimeksi uutta musiikkia. Muun muassa Rolling In The Deep, Skyfall ja Hello -hiteistään tuttu artisti on viimeisimmät vuodet elänyt varsin piilossa parrasvaloilta.

Adele ilmoitti kesäkuussa 2017 jäävänsä määrittelemättömän mittaiselle keikkatauolle. Hän kertoi asiasta pitkän maailmankiertueensa päätteeksi. Vuosi 2017 oli Adelelle menestyksekäs, sillä hän pokkasi Grammy-gaalassa kaikkiaan viisi palkintoa voittaen jokaisen kategorian, jossa oli ehdolla.

Adele on palkittu myös Oscar-palkinnolla. Sen hänelle toi James Bond -elokuvaa varten sävelletty Skyfall-kappale.

Vaikka Adele on syksyn mittaan tehnyt paluuta julkisuuteen, ei nainen ole paljastanut juuri mitään tulevaisuudensuunnitelmistaan. Vaikka Adelen viimeisimmän albumin ilmestymisestä on ehtinyt kulua yli neljä vuotta, ei naisen seuraavasta albumista edelleenkään tiedetä mitään.

