IS:n lukijat valitsivat: Brad Pitt on Oscar-gaalan kuningas! Parhaan miessivuosan palkinnon vastaanottanut tähti hurmasi punaisella matolla

Brad Pitt vei voiton Ilta-Sanomien Oscar-gaalan kuningasäänestyksessä.

Oscar-palkinnot jaettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 92. kerran Los Angelesin Dolby-teatterissa. Gaalassa huomio kiinnittyy arvostettujen palkintojen ohella myös pukuloistoon, sillä Hollywood-tähdet tulevat punaiselle matolle taatusti ykköset yllään.

Tänä vuonna gaalassa nähtiin runsaasti myös karismaattisia miestähtiä. IS:n lukijat äänestivät Oscar-gaalan punaisen maton kuninkaaksi Brad Pittin, 56, joka sai 24 prosenttia äänistä.

Brad Pitt pukeutui Oscar-gaalaan perinteiseen tapaan tummaan pukuun.

Pitt sai gaalassa tunnustusta työstään, sillä mies nappasi parhaan miessivuosan palkinnon roolistaan elokuvassa Once Upon a Time... in Hollywood (2019). Kyseessä oli ensimmäinen Oscar, jonka Pitt saa työstään näyttelijänä.

Toiseksi suomalaiset äänestivät Tom Hanksin, 63, joka sai 20 prosenttia äänistä. Kolmannelle sijalle äänestyksessä ylsi Leonardo DiCaprio, 45. DiCaprio sai 17 prosenttia annetuista äänistä.

Tom Hanks tuli äänestyksessä toiseksi.

IS:n Oscar-gaalan kuningasäänestyksessä annettiin yhteensä 6 000 ääntä.