Huikean elämäntapamuutoksen tehnyt Minttu Kaulanen julkaisi paljonpuhuvan kuvaparin: ”Terveys on tärkeintä”

Minttu Kaulanen esittelee elämäntapamuutoksensa tuloksia Instagram-tilillään.

Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen osallistui viime vuonna Suurin pudottaja -ohjelmaan ja on siitä lähtien pitänyt kiinni terveellisemmistä elämäntavoista. Minttu on aiemmin kertonut ohjelman toimineen merkittävänä sysäyksenä elämäntapamuutokselle.

Kyläkauppias Sampo Kaulasen vaimo julkaisi itsestään sunnuntaina kuvaparin, jossa esittelee kovan työn tuloksia. Ensimmäisessä kuvassa Minttu nähdään ennen elämäntapamuutostaan vuonna 2018. Toisessa kuvassa nähdään Minttu nyt.

– Heinäkuusta 2018 helmikuuhun 2020. Paino ei noussut muutamassa viikossa, joten se ei myöskään tipu muutamassa viikossa. Työ on vielä kesken – terveys on tärkeintä, Minttu kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Muutos on niin huikea, että moni Mintun seuraaja kommentoi kuvaparia kannustavasti.

– Wau, mikä muutos, kehuu eräs Mintun seuraaja.

– Huikea Minttu! Miten hienoa seurata elämänmuutostasi.

– Kova suoritus ja iso muutos! Onnittelut tähänastisesta matkasta.

Joulukuussa 2019 Minttu julkaisi itsestään sarjan kuvia. Ensimmäisessä kuvassa hän poseeraa pelkissä alusvaatteissa ja korkokengissä. Minttu kertoi inspiroituneensa Katri Haapasen julkaisusta, jossa muistutettiin itsensä rakastamisesta ja arvostamisesta.

– Olkoon minulle myös vuosi 2020 sellainen vähemmän itseäni sättivä, enemmän itseäni arvostava ja juurikin omaa kehoa kuunteleva, Kaulanen kirjoittaa kuvatekstissä.

– Olen tehnyt kovasti työtä oppiakseni edes liikkumaan ja nyt pitäis löytää tasapaino siihen että ei joka kerta nyypähdä vaikka pakosta tulis taukoa. Kuvakulmat valehtelee ja joskus osuu nappiin, mitä sitten? Se oman pääni sisäinen dialogi on edelleen kauheaa kuunneltavaa välillä ja en ikinä puhuisi ystävälleni niin.

– Eli vaikka 2019 oli ulkoisesti muutoksen vuosi, olkoon 2020 se sisäisen muutoksen vuosi!

Minttu julkaisi marraskuussa paljonpuhuvan kuvaparin, jossa esitteli muodonmuutostaan. Kuvaparin kuvat on otettu kolmen kuukauden välein ja niissä näkyy selkeä muutos Mintun vartalossa. Kaulanen painoi 92,5 kiloa, kun Suurin pudottaja -kuvaukset alkoivat. Hän kertoi tuolloin ongelmistaan huomata edistystään, vaikka muutos oli silmiinpistävä.

– Näiden kuvien välillä on aikaa kolmisen kuukautta. Omassa päässäni isoin ero on lyhyemmät legginssit ja jälkeen-kuvassa kaulakoru ja huulipunan puute. Järki toki tietää et kilolukemat on erit ja vaatekoot myös, mutta visuaalinen kapasiteetti ei erota näitä, Kaulanen kirjoittaa.

Kaulanen kertoo kuvatekstissä, että toisen kuvan jälkeen hän pudottanut painoa vielä lisää ja hänen ulkonäkönsä on muuttunut jälleen.

– Ja sitten kun tullaan tuosta ”jälkeen kuvasta” vielä nykypäivään, josta on jälleen kulunut pari kuukautta, niin onhan se kroppa muuttunut. Tiedän sen, vaan en tajua.