Fanit raivostuivat: 52-vuotiaana kuollut Luke Perry unohdettiin Oscar-gaalassa – ”Häpeällistä”

Luke Perrya ei yllättäen muistettu Oscar-gaalassa.

Maaliskuussa 2019 menehtynyt näyttelijä Luke Perry jätettiin pois Oscar-gaalan muistovideolta, kertoo People.

Oscar-gaalan ohjelmistoon kuuluu joka vuosi In Memoriam -video, jossa muistetaan edellisvuoden aikana edesmenneitä viihdemaailman tähtiä.

Tämä vuosi ei ollut poikkeus. Tällä kertaa kunnian säestää esityksellään koskettavaa muistonumeroa sai poptähti Billie Eilish, 18. Eilish esitti Oscar-gaalassa oman versionsa The Beatlesin tunnetuksi tekemästä Yesterday-kappaleesta.

Billie Eilish ja hänen veljensä Finneas O’Connell esittivät Yeasterday-kappaleen.

Tällä kertaa Oscar-gaalassa muistettiin muun muassa hiljattain helikopterionnettomuudessa menehtynyttä koripalloilija Kobe Bryantia, Monty Python -tähti Terry Jonesia, näyttelijä Peter Fondaa, Hollywood-legenda Kirk Douglasia, näyttelijä Rip Tornia, ohjaaja John Singletonia, näyttelijä Robert Forsteria, Blade Runner -tähti Rutger Haueria, Danny Aielloa sekä näyttelijä Doris Dayta.

52-vuotiaana äkillisesti kuollut Perry ei ollut mukana videolla ja näyttelijän unohtaminen on kuohuttanut tähden faneja sosiaalisessa mediassa.

Perry teki pitkän uran tv:ssä ja elokuvissa ja hänen viimeiseksi elokuvakseen jäi Quentin Tarantinon Once Upon a Time In Hollywood, joka oli ehdolla parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi.

Peoplen mukaan Perry ei ollut ainoa viimeisen vuoden aikana menehtynyt näyttelijä, joka jätettiin In Memoriam -videolta pois. Myös Cameron Boyce, Jan-Michael Vincent, Michael J. Pollard ja Tim Conway unohdettiin videolta.

– Törkeää, etenkin kun hän oli mukana Once Upon a Time In Hollywoodissa, Twitterissä kirjoitetaan.

– Kobea kyllä muisteltiin, eikä hän edes tehnyt elokuvia. Ihan hullua.

Luke Perry muistetaan Beverly Hills 90210 -hittisarjasta. Hän esitti sarjassa Dylania.

Monet Twitter-kommentoijat eivät muista, että koripalloilija Kobe Bryant voitti Oscarin 2018 Dear Basketball -lyhytelokuvasta, jonka hän käsikirjoitti ja tuotti.

– Selitys on yleensä se, että kuvaa ei ehditty lisätä koosteeseen. Tämä ei ole totta, sillä Kirk lisättiin videolle. Ei mitään syytä olla lisäämättä Lukea.

– Tämä tekee minut niin surulliseksi.

– Häpeällistä, Twitterissä raivotaan.

Amerikkalaismediat huomauttavat, että Perry on tuskin unohdettu In Memoriam -videolta vahingossa, vaan gaalan järjestäjät päättävät, keitä kaikkia menehtyneitä näyttelijöitä Oscareissa muistellaan.

Perry aloitti uransa tv:ssä jo 80-luvulla, ja hänestä tuli ikoninen tv-tähti Beverly Hills 90210 -sarjan myötä. Teinidraamasarjassa seurattiin yhdysvaltalaisten nuorten kouluelämää yläluokkaisessa Beverly Hillsissä ja myöhemmin Kalifornian yliopistossa.

Luke Perry kuvattuna Shannen Dohertyn kanssa.

Perry jätti Beverly Hills 90210:n sarjan 90-luvulla, kuudennen kauden alussa. Sarjasta tehtiin vuonna 2008 spin off, mutta Perry kertoi tällöin kieltäytyneensä lähtemästä enää mukaan.

Nuoremmalle yleisölle Perry tuli tutuksi Netflixin Riverdale-sarjasta.